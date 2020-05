Corona in NRW: Deutliche Lockerungen - und Laschet geht einen Schritt weiter als alle anderen

Coronavirus: Auch in NRW wurden nach der Bund-Länder-Konferenz Lockerungen eingeführt. So wurde auch über Schulen, Kitas und Sport entschieden.

Im Zuge der Bund-Länder-Schalte werden am Mittwoch möglicherweise neue Lockerungen verkündet.

werden am Mittwoch möglicherweise neue Lockerungen verkündet. Auch ein konkreter und ausführlicher Plan für die Schulen und Kitas soll vorgestellt werden.

Update, 19.50 Uhr: Dass die Bundesliga ihren Betrieb zur Monatsmitte wieder aufnimmt, könnte für viele Städte in Nordrhein-Westfalen in der derzeitigen Situation zum Problem werden. Darum forderten die Städte ein verbessertes Konzept für den Neustart des Spielbetriebs. Si eben der achtzehn Bundesligavereine spielen in NRW. Ansammlungen von Fangruppen vor den Stadien sollen verhindert werden, teilte der Städtetag Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit.

Coronavirus in NRW: Städte fordern Unterstützung bei Bundesliga-Neustart

Am Mittwoch hatten Bund und Länder im Rahmen der allgemeinen Lockerungen die Wiederaufnahme der obersten beiden Fußballligen in der zweiten Mai-Hälfte erlaubt. Der Spielbetrieb wird ohne Zuschauer fortgesetzt.

Vorstand NRW forderte bei seiner Sitzung auch bessere Vorbereitung der #Bundesliga: Konzept der Deutschen Fußball Liga #DFL zur Wiederaufnahme von Spielbetrieb reicht nicht aus & muss nachgebessert werden.

„Wir rechnen damit, dass sich Fans vor den Stadien treffen, wenn der Spielbetrieb mit Geisterspielen wiederaufgenommen wird. Deshalb muss die Deutsche Fußball Liga ihr Konzept nachbessern“, forderte der Vorsitzende des Städtetages, Thomas Hunsteger-Petermann. „Wir brauchen Antworten, wie die Vereine das Stadionumfeld noch stärker in den Blick nehmen werden“. Den Fans müsse klar sein, dass Abstand- und Hygieneregeln auch in den Fanlokalen gelten. Die Kontrolle könne nicht allein der Bundes- und Landespolizei und den Städten zugeschoben werden, weshalb man in einer Mitteilung eine effektive Koordination zwischen den Bundesligavereinen, der Polizei und den Städten forderte.

Coronavirus in NRW: Altenheim-Betreiber stellen sich gegen Kurs der Regierung

Update, 17.01 Uhr: Nach Recherchen von Focus Online halten viele Betreiber von Altenheimen die Rücknahme der Besuchsverbote für verfrüht. Manche stellen sich ausdrücklich gegen den Kurs der Landesregierung und raten dringend davon ab, in den nächsten Tagen Angehörige in den Heimen besuchen. Die übereilte Öffnung könne „Leben kosten“, befürchteten Heimleiter im Gespräch mit Focus.de. Weiterhin wollen die Heime auf Besuche am Zaun oder Kontakt per Videochat oder Telefon setzen.

+ Coronavirus - Familienbesuch am Pflegeheim sollte weiterhin nur eingeschränkt möglich sein, sagen Betreiber © dpa / Jens Büttner

Coronavirus in NRW: Gaststätten sollen an Digitalisierung arbeiten

Update, 14.41 Uhr: In einer Pressekonferenz spricht Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart über die nächsten Schritte zur Öffnung hin zu einer „verantwortungsvollen Normalität“. Die Wirtschaftleistung gehe deutlich zurück, die Arbeitslosigkeit steige bereits deutlich. 152.000 Unternehmen hätten in NRW für 2,5 Millionen Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet.

Abstand, Mundschutz und Begrenzung des Zugangs würden professionell umgesetzt, so Pinkwart. „Solche notwendigen, aber auch kreativen Lösungen sind nun in der Gastronomie gefragt.“ Der Zustrom der Gäste müsse etwa durch digitale Lösungen geregelt werden - auch, um „nachzuhalten, welche Gäste wann vor Ort waren“.

Der Sektor der Gastronmie, Hotellerie und des Tourismus sei am Härtesten getroffen - man setze hier auf „verantwortungsvolle und behutsame“ Öffnungen. Ab kommenden Montag können deshalb Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen, wenn der Abstand zu anderen Tischen gewährt ist und die Besucher sich namentlich registrieren lassen. An Vorgaben für Hotels werde mit Hochdruck gearbeitet, Schwimmbäder könnten dann wieder öffnen. Ab 30. Mai sei auch eine verantwortungsbewusste Öffnung von Messen wieder geplant. Vor den Sommerferien werde an einer großen Marketingskampagne für NRW als Tourismusland gestartet.

Corona in NRW: Theater erst wieder ab September mit Spielbetrieb

Der Spielbetrieb in Theatern wird erst wieder zur kommenden Spielzeit im September beginnen - damit rechnet die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. Trotz der Kreativität der Häuser und schnell vorgestellten Plänen zu Abstandsregeln und weiteren Hygienevorschriften, seien die umfangreichen Maßnahmen wohl nicht schneller umsetzbar, so die parteilose Ministerin.

Corona in NRW: Bundesland verzeichnet zweitmeiste Neuinfektionen

Update vom 7. Mai, 9.15 Uhr: Die Zahlen der vergangenen Tage machten Mut: die Neuinfektionen in Deutschland sanken in den letzten Tagen auf unter 1.000. Für den Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut nun wieder angestiegene Zahlen. Rund 1.284 Personen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden in Deutschland positiv auf das Virus getestet. Breitet sich das Coronavirus innerhalb Deutschlands wieder schneller aus? Oder wurden am Mittwoch erst Fälle der vergangenen Tage nachgetragen?

Für das Bundesland Nordrhein-Westfalen meldet das RKI am Donnerstag einen Anstieg von 272 neu registrierten Infektionen. Damit verzeichnet das Bundesland die zweitmeisten Neuinfektionen nach Bayern. Das besonders betroffene Bundesland meldet rund 15 Infektionen mehr als NRW.

Corona in NRW: Erste Lockerungen beschlossen - Gastronomie und Fitnessstudios öffnen

Update vom 6. Mai, 17.00 Uhr: Nordrhein-Westfalen eröffnen ab dem 11. Ma i bereits die Gastronomien, Tourismusbetriebe und Fitnessstudios. Dazu sagte Laschet, „ab dem 11. Mai erwartet uns ein großer Schritt in die verantwortungsvolle Normalität. Wenn die Menschen in NRW so weitermachen wie bisher, dann werden wir diese Krise auch gemeinsam bewältigen. Ich bin sehr froh, dass das heute in großem Konsens so gelungen ist.“

Zudem dürfen auch alle Geschäfte öffnen, wenn pro Kunde zehn Quadratmeter eingeplant werden, um Mindestabstände zu sichern. Auch Camping ist wieder gestattet, zudem eröffnen Freizeitparks wieder. Ab dem 11. Mai sind zudem kleine Konzerte wieder erlaubt, zudem öffnen ab dem 30. Mai Theater und Kinos. Im Nahverkehr besteht weiterhin eine Maskenpflicht*, jedoch bleiben Großveranstaltungen - wie bereits angekündigt - bis 31. August verboten.

Corona in NRW: Laschet stellt erfolgreiche Umsetzung des drei Punkte-Plans vor

Update vom 6. Mai, 16.45 Uhr: Nach der Konferenz äußert sich Ministerpräsident Armin Laschet vor den Mikrofonen der Journalisten. Dabei erklärte er die drei Ziele der Corona-Beschränkungen, die jeweils erreicht wurden.

„Zeit gewinnen und die Kurve flacher machen bei den Infektionszahlen“, war Laschets erster Punkt. Diesen habe man mit den sinkenden Zahlen der letzten Tage erreicht. Das zweite Ziel war es, „das Gesundheitssystem ausbauen und Kapazitäten verdoppeln“. Und auch hier verzeichnete man, so Laschet, echte Erfolge. „Auch das ist gelungen“, meinte der Ministerpräsident. „Jeder dritte Beatmungsplatz und jedes dritte Intensivbett ist frei.“

Das dritte Ziel sei der NRW-Plan. Man wolle „eine Perspektive zeigen, was bis Ende Mai möglich ist, aber auch, was nicht möglich ist.“ Auch dieses Ziel habe man erreicht, „wir ein hohes Maß an Verständnis und an Akzeptanz der Regeln in der Bevölkerung hatten“. Laschet lobte die Bevölkerung ausdrücklich und stellte fest: „Wäre das nicht so gewesen, stünden wir nicht da, wo wir stehen. Wir setzen auf die Eigenverantwortung der Menschen.“

Update vom 6. Mai, 15.45 Uhr: Mit einer langen Verzögerung geht die Pressekonferenz nun los. Ein vorangegangener Streit zwischen Merkel und einem Ministerpräsidenten soll für die lange Verspätung gesorgt haben.

Update vom 6. Mai, 14.45 Uhr: Bereits vor der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel stehen wohl schon einige Neuerungen fest, die bundesweit gelten sollen. Training im Freizeitsport und Breitensport unter freiem Himmel soll beispielsweise wieder erlaubt werden, jedoch unter bestimmter Auflagen.

Corona in NRW: Einige Lockerungen aus der Konferenz sollen durchgesickert sein

Laut Informationen der Bild sollen alle Geschäfte -ebenfalls unter Auflagen - wieder öffnen dürfen. Es wird zudem für sehr wahrscheinlich gehalten, dass die Regelung über die 800 Quadratmeter Ladenfläche bei der Konferenz gefallen ist.

Auch die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum soll bereits beschlossene Sache sein. Bis zum 5. Juni soll die Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus* verlängert werden. Eine Lockerung soll jedoch auch noch präsentiert werden. Nach Informationen, die der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen zugetragen wurden, sollen sich künftig Angehörige von zwei Haushalten treffen können. Aufgrund der niedrigen Infektionszahlen kann man sich künftig im öffentlichen Raum nicht nur alleine mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes oder einer weiteren Person aufhalten. Stattdessen soll man auch der Aufenthalt mit einer Person eines weiteren Hausstandes möglich sein.

Ergänzt wird die Lockerung* mit der weiterhin geltenden Maskenpflicht* im öffentlichen Raum. Zudem gelten fortlaufend die Mindestabstandsregeln. Vereinzelte Länder hatten sich bereits auf diverse Lockerungen der Kontaktbeschränkungen festgelegt. Bund und Länder hatten intensiv diskutiert, wobei Merkel das Vorgehen des Saarlands bevorzugt, wonach sich zwei Haushalte treffen können. Laut Merkel müssten zwei Landkreise in Deutschland aufgrund der Infektionswerte jedoch im Lockdown bleiben.

Erstmeldung:

Düsseldorf - Nach der Bund-Länder-Schalte am Mittwoch werden Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen auf die neuen Lockerungen* der Corona-Maßnahmen* warten. In vielen Bereichen gibt es Handlungsbedarf, weshalb Ministerpräsident Armin Laschet im Anschluss an die Konferenz mit der Bundesregierung und den Länderchefs einenPlan für NRW vorstellen wird. Dabei wird sich der CDU-Politiker voraussichtlich zur Zukunft der Kitas und Schulen*, des Sports sowie zum Fahrplan für die Gastronomie* äußern.

Corona in NRW: Lockerungen in Sicht - Eltern fordern Klarheit in Schulfrage

Da die Entscheidung der Fortsetzung des Schuljahrs Ländersache ist, verlangen besonders Schüler, Lehrer und die teils besorgten Eltern Klarheit und einen zielgerichteten Plan. Aller Voraussicht nach sollen die rund 160.000 Viertklässler in NRW ab Donnerstag wieder in die Grundschulen zurückkehren. Abschlussklassen der weiterführenden Schulen, die vor ihren Prüfungen stehen, besuchen die Schule bereits wieder. Konkrete Pläne für die Klassenstufen 1 bis 3 stehen bislang noch aus.

Bei der Wiederaufnahme des Kita-Betriebs* werden sich die Länder wohl hinter ein gemeinsames Konzept der 16 Jugendminister stellen. NRW-FamilienministerJoachim Stamp wird die derzeitigen Notbetreuungen dadurch wohl ausweiten können. Vor den Sommerferien sollten alle Kinder in die Tagesstätten und Schulen zurückkehren, soweit der Plan. Stamp wünsche sich „maximale Freiheit für die Länder, slst zu entscheiden“, wie er dem Spiegel gegenüber sagte.

Corona in NRW: Grüne mit Kritik für Bundesliga-Neustart - „Muss für Pflegekräfte wie Hohn klingen“

Auch im Bereich Sport besteht viel Klärungsbedarf. Ob der Weg für die Fortsetzung der Bundesliga-Saison Mitte Mai freigemacht wird, ist ebenfalls noch unklar. Die vielen Menschen, die Lockerungen im Breitensport erwarten, könnten heute gute Neuigkeiten erwarten. Laschet wird wohl Erleichterungen für den Breitensport aussprechen, wie es Markus Söder am Dienstag bereits für Bayern getan hatte. Kontaktlose Einzelsportarten wie Leichtathletik, Tennis und Golf können hier wieder ausgeübt werden.

Die Grünen in NRW kritisierten die Agenda ihrer Landesregierung stark und unterstellen eine Schieflage „in Richtung gut organisierter Wirtschaftsinteressen“. Pflegeheime könnten trotz vorhandener Kapazitäten nicht flächendeckend und nur in kurzen Abständen auf den Erreger Sars-CoV-2* testen, während in der Bundesliga aufwändige Konzepte für umfangreiche Testverfahren erarbeitet werden. Grünen-Landeschef Felix Banaszak und Fraktionsvize Mehrdad Mostofizadeh positionierten sich diesbezüglich klar in einem Gastbeitrag für den Kölner Stadt-Anzeiger. „Dass gleichzeitig für kickende Bundesliga-Millionäre ausgefeilte Schutzkonzepte und reihenweise Tests geplant werden und auf der Agenda des Ministerpräsidenten weit oben stehen, muss für Pflegekräfte wie Hohn klingen“, hieß es in dem Beitrag. Der neueste Bundesliga-Skandal um Hertha-Stürmer Salomon Kalou* dürfte nicht sehr hilfreich für einen baldigen Bundesliga-Start sein.

Corona in NRW: Auch Gastronomie hofft auf baldige Entspannung oder Rettungspaket

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband blickt gespannt auf die Konferenz von Bund und Ländern. Bernd Niemeier, Präsident des Verbands in NRW erwartet von der Politik mahnend „die Eröffnung unserer Betriebe für Mitte Mai und ein Rettungspaket, was seinen Namen verdient“. Nordrhein-Westfalen legte bereits einen Stufenplan zur Öffnung der Gastronomie* und Hotellerie vor.

