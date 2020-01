Mehrere Verdachtsfälle in Hessen offen - So rüstet sich die Region gegen den Coronavirus

Coronavirus: Nach Verdachtsfall in Hessen - So rüstet sich die Region

Coronavirus in Hessen? Einen Verdachtsfall auf den Erreger aus China gibt es bereits. In Niedersachsen sind es bereits neun.

Update, 30.01.2020, 10.32 Uhr: Ein weiterer Verdachtsfall aus Hessen hat sich geklärt: Der Erkrankte aus Wiesbaden ist nicht mit dem Coronavirus infiziert.

Update, 30.01.2020, 09.32 Uhr: Verdachtsfall an der Uniklinik Marburg: Bei einem Patienten bestand Verdacht auf das Coronavirus. In welcher Beziehung der Erkrankte zu China stand, ist nicht bekannt. Der Verdacht konnte ausgeräumt werden.

Ärzte verweisen nun wieder darauf, dass die Herausforderung im Umgang mit dem Coronavirus darin besteht, diesen von anderen Viren - insbesondere von Influenzaviren - zu unterscheiden. Die Symptome von Viruserkrankungen ähneln sich in vielen Fällen.

Weltweite Reaktionen zum Coronavirus: Nicht nur Hessen zieht Konsequenzen

Der Coronavirus hat weltweit für Reaktionen gesorgt. Nicht nur Airlines wie Lufthansa, British Airways und der indonesische Billigflieger Lion Air haben ihre Flüge nach China gestrichen, sondern auch der schwedische Möbelkonzern Ikea will sämtliche Filialen in China schließen.

Auch im Sport gibt es gravierende Auswirkungen durch den Virus aus Wuhan: Die für kommenden März geplante Leichtathletik-WM in China um ein Jahr verschoben worden, Chinas Fußballerinnen befinden sich in Australien in Quarantäne und der Ski-Weltcup in Peking ist abgesagt.

Update, 29.01.2020, 14.32 Uhr: Noch immer gibt es in Deutschland vier Fälle von Coronavirus-Erkrankten, bald könnte ein fünfter hinzukommen. In Wiesbaden weist ein Patient Symptome der Lungenkrankheit aus China auf.

Wie „merkurist.de“ berichtet, wird er derzeit in den Wiesbadener Dr. Horst-Schmidt-Kliniken (HSK) behandelt. Der Erkrankte leidet offensichtlich an einer Atemwegserkrankung. Ob diese durch den Coronavirus ausgelöst wurde, lässt sich zurzeit nicht sagen.

Coronavirus in Hessen: Verdachtsfall in Wiesbaden

Die erforderlichen Untersuchungen wurden umgehend eingeleitet, auch das Gesundheitsamt ist informiert. Nach Angaben der HSK ist der Betrieb des Krankenhauses aufgrund des Coronavirus-Verdachtfalls nicht beeinträchtigt.

Erstmeldung, 29.01.2020, 13.20 Uhr: Die Angst vor dem Coronavirus aus China hat in Wolfhagen im Kreis Kassel noch nicht um sich gegriffen, wie Hanna Schubert, Leiterin der Sonnen Apotheke, feststellt: „Wir haben keinerlei Nachfragen bekommen. Momentan kommen die Kunden eher wegen der Erkältungswelle zu uns.“

In der Stadt Kassel in Hessen sieht das schon ganz anders aus. Dort scheinen viele Menschen in Sorge wegen möglicher Ansteckungsgefahr zu sein, denn die Nachfrage nach Schutzmasken und Desinfektionsmittel ist hoch.

Atemmasken-Engpass in Kassel: Coronavirus sorgt auch in Hessen für ungutes Gefühl

„Die Masken sind zumindest eine Möglichkeit, sich zu schützen, wenn man in größeren Menschenansammlungen unterwegs ist", sagt Dr. Jürgen Müller-Rebstein, der unter anderem die Landgraf-Karl-Apotheke am Bahnhof Wilhelmshöhe in Kassel (Hessen) betreibt.

Die Nachfrage sei insbesondere bei Risikogruppen wie älteren Menschen, Schwangeren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem höher. Ebenjene Risikogruppe, die laut dem Robert Koch-Institut im Bezug auf den Coronavirus besonders gefährdet ist.

Auch international stellt man die Frage, inwieweit Atemmasken beim Coronavirus wirklich hilfreich sind

Coronavirus kommt Hessen näher - Unternehmen im Landkreis Kassel zeigen große Vorsicht

Auch die regionalen und überregionalen Unternehmen in Hessen lassen lieber Vorsicht als Nachsicht walten: Bei ihnen ist das Coronavirus aus Wuhan ein wichtiges Thema.

Der Kasseler Mobilitätszulieferer Hübner ist von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen. „Wir haben vorerst alle Dienstreisen nach China bis Ende Februar ausgesetzt“, sagt Pressesprecher Nicholas Neu.

Auch der Volkswagen-Konzern hat seine Dienstreisen nach China eingeschränkt. Das äußerte ein Sprecher des Autobauers gegenüber der dpa. Das Gesundheitswesen des Konzerns empfehle, nur dringend notwendige Reisen anzutreten.

Coronavirus: Werra-Meißner-Kreis (Hessen) ist auf Ernstfall vorbereitet

Nach den Verdachtsfällen in Bayern und Niedersachsen bereitet sich auch das Land Hessen vor. Im Werra-Meißner-Kreis stellt Annett Förste, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Ärztlicher Dienstes, fest: „Krankenhäuser und Ärzte sind vorbereitet“. Klare Hygieneregelungen und spezielle Behandlungspfade sollen für Sicherheit sorgen und die Ausbreitung des Coronavirus aus China vermeiden.

„Bereits in der vergangenen Woche wurde allen Mitarbeitern der Notaufnahmen und allen Ärzten des Klinikums eine schriftliche Handlungsanweisung zum Vorgehen bei Infektionsverdacht mitgeteilt“, sagt Dr. Peter Schott, Kardiologe, Intensivmediziner und ärztlicher Direktor im Klinikum Werra Meißner in Hessen.

Gegen Coronavirus - Kreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen ist vorbereitet

„Wir sind gut gerüstet“, sagt Peter Artelt, Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Hersfeld-Rotenburg in Hessen. „Wenn es bei uns so einen Vorfall geben sollte, wissen wir, was zu tun ist.“ Die Gefahrenlage für den Landkreis durch den Coronavirus schätzt Artelt derzeit als gering ein und warnt vor Panikmache.

Gewappnet ist vor allem das Klinikum in Bad Hersfeld, wo der Umgang mit betroffenen Patienten klar geregelt ist. Auch das Rotenburger Kreiskrankenhaus ist für alles vorbereitet: Es gibt Merkblätter und weitere Informationen für Ärzte, Hygienepersonal und Pflegekräfte.

Schutz gegen das Coronavirus: Was bringen Schutzmasken?

Schreck am Frankfurter Flughafen: Eine aus China kommende Maschine hatte vor ihrer Landung einen Passagier mit Fieber gemeldet. Ärzte des Gesundheitsamts befragten den Mann, untersuchten ihn und gaben anschließend Entwarnung: Der Verdacht einer Erkrankung mit dem neuen Coronavirus konnte entkräftet werden, teilte das hessische Sozialministerium mit.

Coronavirus - Was ist das?

Der Coronavirus aus Wuhan ist seit den 60er-Jahren bekannt. Sie sind genetisch eng mit dem SARS-Virus verwandt. Es fehlen allerdings Ergebnisse über die Übertragbarkeit, die Schwere des Krankheitsverlaufs und darüber, welche Quelle der aktuelle Virusausbruch hat. Coronaviren können sowohl Menschen als auch Tiere infizieren und sich von dort aus weiterverbreiten. Die Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist durch die Vorfälle in China bestätigt.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Ausbreitung des Coronavirus ihren Anfang in der Metropole Wuhan in China genommen hat. Auch andere Länder, unter anderem die USA, Frankreich und Australien sind betroffen. In Deutschland gibt es nach aktueller Aussage des Robert Koch-Instituts (RKI) vier Erkrankungsfälle.

Coronavirus: Folgende Symptome können bei einer Erkrankung auftreten

Die Inkubationszeit des Coronavirus beträgt bis zu 14 Tage, in denen (noch) keine Symptome auftreten müssen, der Betroffene aber schon ansteckend sein kann. Eine milde Symptomatik umfasst, mit einer Ähnlichkeit zur Erkältung, unter anderem Husten, Schnupfen und Fieber.

Die schwere Symptomatik hingegen zeigt sich zum Beispiel als Atemwegsinfektion oder Lungenentzündung. Einen Grund zur Panik gibt es laut Robert Koch-Institut nicht: „Todesfälle traten allerdings bisher vor allem bei Patienten auf, die bereits zuvor an schweren Grunderkrankungen litten.“

Wie kann eine Ansteckung mit dem Coronavirus verhindert werden?

Eine Ansteckung mit dem Coronavirus aus China kann nicht zu hundert Prozent ausgeschlossen werden. Allerdings gibt es verschiedene Möglichkeiten diese zu verhindern: Handhygiene steht an erster Stelle, aber auch die Husten- und Nies-Etikette sollte eingehalten werden. Darüber hinaus sollte man Abstand (ca. einen Meter) zu Erkrankten halten.

Wer sich mit chemischer Unterstützung gegen die Coronaviren wehren will, sollte den Ausführungen des RKI folgen: „Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem Wirkungsbereich "begrenzt viruzid" (wirksam gegen behüllte Viren), "begrenzt viruzid PLUS" oder "viruzid" anzuwenden.“

Verhalten bei potenzieller Coronavirus-Erkrankung

Kontakt zu Risikogebieten oder zu Personen, die sich in diesen aufhielten, sollte nur unter Vorsichtsmaßnahmen erfolgen. Jede Person, die innerhalb von vierzehn Tagen Symptome entwickelt, sollte ihren Arzt oder ihre Ärztin aufsuchen. Dabei sollte der Arztbesuch vorher telefonisch angekündigt werden!

Es gibt keine spezielle Behandlung und keinen Impfstoff für den Coronavirus. Derzeit werden die Behandlung der Infektion(en) und allgemein unterstützende Maßnahmen als wirkungsvoll betrachtet.

Unser Ticker zum Coronavirus im hessischen Umfeld: 9 Verdachtsfälle in Niedersachsen

Coronavirus: 9 Verdachtsfälle - Unternehmen in Niedersachsen reagieren. Insgesamt noch 9 Verdachtsfälle gibt es. Nur bei einem aus Göttingen konnte Entwarnung gegeben werden.