Corona in Deutschland: Zahl der Neuinfektionen steigt sprunghaft an - 280 weitere Todesopfer gemeldet 

Im Kampf gegen Corona wurde nun erstmals ein Impfstoff-Test an Menschen zugelassen. Derweil knickten mehrere Bundesländer am Mittwoch bei der Maskenpflicht ein.

Wegen der Coronavirus*-Pandemie sterben weiter weltweit Menschen.

sterben weiter weltweit Menschen. Forscher arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffs .

. Nun wurde in Deutschland erstmals die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten zugelassen .

. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus*. Außerdem sehen Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*. Das Wichtigste zum Thema gibt es auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Corona News. Jetzt Fan werden.



Update vom 22. April, 23.16 Uhr: Nun ist sie in allen Bundesländern beschlossene Sache. Die Maskenpflicht wird kommen. Wir geben einen Überblick über die Lage in den einzelnen Bundesländern. Die Regelungen sind nicht überall gleich.

Update vom 22. April, 21.15 Uhr: Die Zahl der Corona*-bedingten Todesfälle in Deutschland steigt weiterhin, bislang starben der Deutschen Presse-Agentur zufolge 5018 Menschen. Laut der Statistik der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore sollen es sogar 5.185 Todesfälle sein. Die Zahl der registrierten Infektionen stieg um 2749 auf 147.508 an, was die 1609 Neuinfektionen vom Vortag in den Schatten stellte. Die Zahl der Todesopfer soll ich laut ntv um weitere 280 Personen in Deutschland erhöht haben.

Die Johns-Hopkins-Universität geht aktuell von 99.400 genesenen Coronavirus-Patienten aus. Die Zahl der aktuell infizierten Personen soll sich der DPA zufolge auf 48.863 belaufen. Allerdings hatte das Bundesland Berlin technische Probleme bei der Datenübertragung, weshalb die Daten unvollständig seien. Die Behörde meldete demnach 14 neue Infektionen, keinen Toten und keinen Genesenen. Zudem variiert die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, zwischen den Bundesländern.

Auf 100.000 Einwohner verzeichnet das flächenmäßig größte Bundesland Bayern mit einem Wert von 299,7 Infektionen den höchsten Wert, der Bundesschnitt beträgt 177,3. Die Anzahl der bisher durchgeführten Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern ist jedoch unterschiedlich hoch.

Update vom 22. April, 18.55 Uhr: Kürzlich wurde bundesweit die Öffnung von Geschäften mit einer Fläche unter 800 Quadratmeter erlaubt, was bei vielen Ladenbetreibern für Verwirrung und Unverständnis gesorgt haben dürfte. Ein Hamburger Gericht kippte das Gesetz nun für die Hansestadt.

Die Schließung der Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsraum, die der Senat aufrecht erhielt, wurde vom Verwaltungsgericht Hamburg für unzulässig erklärt. Das Gericht gab einem Eilantrag eines Hamburger Sportgeschäfts mit diesem Beschluss statt, wie ein Sprecher mitteilte. Der Senat will die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie* jedoch durchsetzen und soll bereits Beschwerde gegen die Entscheidung beim Hamburger Oberverwaltungsgericht eingereicht haben. Zudem beantragte er, dass die Regeln bis zu einer Entscheidung bestehen bleiben sollten.

Die seit vergangenem Montag in Kraft getretenen Lockerungen bei den Ladenöffnungen verstoße laut des Verwaltungsgerichts gegen das Recht der Berufsfreiheit. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern, die nun öffnen dürfen, und größeren, die nur mit reduzierter Fläche öffnen dürfen, sei „nicht geeignet, dem mit der Rechtsverordnung verfolgten Zweck des Infektionsschutzes zu dienen“, so das Gericht. Der Schutz in großen Geschäften sei „ebenso gut wie oder sogar besser als in kleineren Einrichtungen“.

Derweil warnte Virologe Prof. Drosten die Bevölkerung davor, den Vorsprung im Rennen gegen die Pandemie zu verspielen.

Update vom 22. April, 15.20 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat um Verständnis für schwierige politische Entscheidungen in der Corona-Krise* geworben. Am Mittwoch sagte er im Bundestag, „dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten“. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hätten in so kurzer Zeit unter solchen Umständen und Unwägbarkeiten so tiefgreifende Entscheidungen getroffen werden müssen.

Neben der Politik werde auch für die Gesellschaft und die Wissenschaft eine Phase kommen, in der man feststelle, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch gelegen habe oder etwas korrigieren müsse. Dies finde er in einer Zeit wie dieser „vergleichsweise normal“.

Spahn verteidigte zugleich die weitreichenden Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen die Epidemie und wies Vergleiche etwa mit der Grippe zurück. „Ich habe noch keine Grippe gesehen, die zu Massengräbern in New York geführt hat.“

In einer weiteren Branche in Deutschland gibt es unterdessen Corona-Lockerungen.

Update vom 22. April, 14.33 Uhr: In Deutschland soll es nun bundesweit eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus geben. Am Mittwoch kündigte auch Bremen als letztes Bundesland eine Plicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an: Sie solle am Freitag beschlossen werden und ab Montag für den Nahverkehr und das Einkaufen gelten, teilte ein Sprecher der Landesregierung mit.

Update vom 22. April, 13.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich am frühen Mittwochnachmittag zu der Genehmigung einer ersten klinischen Prüfung mit einem möglichen Covid-19-Impfstoff in Deutschland geäußert. Er bezeichnete diese Entwicklung als „gutes Signal“. Wirkungen und Nebenwirkungen müssten allerdings noch getestet werden.

Update vom 22. April, 12.21 Uhr: Wie nun bekannt wurde, führt auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht ein. Und auch Saarland, Niedersachsen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz wollen diese Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung beschließen. Damit tritt nun in fast allen 16 Bundesländern in den nächsten Tagen eine Maskenpflicht in Kraft.

In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und im Saarland soll die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel ab kommenden Montag gelten. Das teilten die Regierungssprecher am Mittwoch in einer Erklärung mit. In einzelnen Städten wie Jena und oder auch im oberbayerischen Rosenheim gilt sie bereits. Landesweit wird die Maskenpflicht in Bayern ab kommenden Montag gelten. Das einzige Bundesland, das die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase in bestimmten öffentlichen Bereichen bislang noch nicht offiziell angeordnet hat, ist der Stadtstaat Bremen.

Coronavirus in Deutschland: Paul-Ehrlich-Institut genehmigt erstmals klinische Impfstoff-Testung an Menschen

Erstmeldung vom 22. April:

Berlin - Erstmals hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) nun in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt. Wie das Bundesinstitut für Impfstoffe* und biomedizinische Arzneimittel am Mittwoch mitteilte, erhält das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen.

Coronavirus: In Deutschland startet klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten mit rund 200 Testpersonen

Dem Unternehmen zufolge soll es Tests an rund 200 Personen geben. „Die Erprobung von Impfstoffkandidaten am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren und wirksamen Impfstoffen gegen Covid-19 für die Bevölkerung in Deutschland und darüber hinaus“, teilte das PEI mit. Die Genehmigung sei nun das Ergebnis einer sorgfältigen Bewertung des potenziellen Nutzen-Risiko-Profils des Impfstoff-Kandidaten.

Bei der Entwicklung des Impfstoffs kooperiert Biontech mit dem Pharmaunternehmen Pfizer. Unter anderem soll in der klinischen Studie der Phase I/II grundlegend die Sicherheit und Verträglichkeit des Impfstoff-Kandidaten geprüft werden. Phase I/II bezieht sich dabei auf die Schritte, in denen eine klinische Prüfung standardmäßig abläuft. Zunächst gibt es sogenannte präklinische Studien mit Zell- und Tierversuchen, in Phase I beginnt die klinische Prüfung mit wenigen gesunden Freiwilligen und in Phase II wird meist an einigen Hundert Menschen untersucht, ob der Testkandidat wirkt. Phase I und II können auch kombiniert werden, wie es in der nun startenden klinischen Prüfung geschieht.

In der dritten Phase der Prüfung werden Tausende Menschen einbezogen. Die Ergebnisse dieser Prüfungsphase sind für die Anträge auf Zulassung eines Impfstoffs von entscheidender Bedeutung. Phase-IV-Studien erfolgen dann erst nach der Zulassung. Sie dienen beispielsweise dazu, seltene Nebenwirkungen zu erkennen oder spezielle Fragestellungen an bestimmten Patientengruppen zu untersuchen.

Der von Biontech entwickelte Wirkstoff gehört zur Gruppe der genbasierten Impfstoffe. Sie enthalten genetische Informationen des Erregers. Daraus werden im Körper Proteine hergestellt, gegen die das Immunsystem Abwehrstoffe bildet. Das soll ihn vor einer Ansteckung mit dem Virus* schützen.

Coronavirus in Deutschland: Biontech arbeitete bislang an Immuntherapien gegen Krebs

Bisher arbeitete Biontech vorrangig an der Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebs. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Epidemie sind laut Angaben des Verbands forschender Arzneimittelhersteller mindestens 80 Impfstoffprojekte angelaufen, demnach werden vier Wirkstoffe bereits in klinischen Studien in China und den USA getestet.

In Deutschland sollen nach Angaben von PEI-Präsident Klaus Cichutek in diesem Jahr voraussichtlich insgesamt vier klinische Studien mit einem Impfstoffkandidaten starten. Cichutek hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass noch in diesem Jahr ein erster zugelassender Impfstoff für die allgemeine Bevölkerung bereit steht. Auch das RKI hat Mitte April Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gebremst - und einen realistischen Zeitpunkt für die Verfügbarkeit eines Wirkstoffs genannt.

Die Johns Hopkins Universität registriert unterdessen in Deutschland am Mittwochmittag 148.453 Corona-Infizierte und 5086 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Demnach sind außerdem 99.400 Personen nach einer Corona-Infektion wieder genesen.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Sebastian Kahnert (Symbolbild)