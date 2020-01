Coronavirus in Echtzeit: Live-Karte zeigt Ausbreitung und Ausmaß des Virus

Das Coronavirus breitet sich aus. Die John Hopkins University (USA) hat eine Live-Karte veröffentlicht, auf der User die Ausbreitung verfolgen können.

Das Coronavirus ist in China ausgebrochen und verbreitet sich auf der ganzen Welt. Bis zum 30. Januar haben sich insgesamt 7.783 Menschen infiziert (Stand 30. Januar). Das Zentrum ist in China. Doch auch in den asiatischen Nachbarländern, Nordamerika, Europa und Australien haben sich Menschen angesteckt. Die WHO hat mittlerweile Informationen über Übertragung, Symptome und Verlauf der Krankheit gesammelt. Die John Hopkins University in Baltimore (USA, Maryland) hat jetzt eine Live-Karte zur Ausbreitung und Ausmaß des Coronavirus veröffentlicht, wie RUHR24.de* berichtet.

Das Center for Systems Science and Engineering (CSSE) beschäftigt sich mit Themen wie Infizierungskrankheiten und Gesundheitssysteme. Die Live-Karte des Coronavirus ist kostenfrei im Internet verfügbar und soll die Verbreitung verständlich und transparent darstellen. Derweil gibt es in NRW einen weiteren Verdachtsfall - ein Mann soll sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.

