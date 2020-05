Corona-Hotspot bei UPS in Niedersachsen - 72 Personen haben sich infiziert

Auch wenn die Fallzahlen in Deutschland nach unten gehen: Nach wie vor gibt es neue Corona-Herde. Massiv hat es den Paketdienstleister UPS in Niedersachsen erwischt.

In Deutschland und der ganzen Welt wird über das Entstehen einer zweiten großen Corona-Welle spekuliert.

Im Angesicht zunehmender Lockerungen werden auch im Mai 2020 neue Infektionsherde ausgemacht.

Einer davon ist der Paketdienstleister UPS bei Hannover in Niedersachsen - betroffen sind 72 Mitarbeiter.

Wie entwickelt sich die Covid-19-Lage mittel- bis langfristig? Virologe Hendrik Streeck hat eine klare Meinung.

Langenhagen/Niedersachsen - Bei einem norddeutschen Standort des Logistikriesen UPS haben sich ganze 72 Mitarbeiter des Verteilzentrums mit dem Coronavirus Sars-CoV-2* infiziert. Wie das Sozialministerium und die Region Hannover am Donnerstag mitteilten stehen Untersuchungen zufolge auch Covid-19-Fälle in einer ansässigen Kita sowie in einer Schule in Hannover im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen bei UPS.

Neuer Virus-Herd: Viele Corona-Infizierte bei UPS in Niedersachsen

Alle Familien mit einem beruflichen Bezug zu dem US-amerikanischen Unternehmen (Hauptsitz: Atlanta) wurden gebeten, wachsam auf Corona-Symptome* zu achten. Wichtig für Personen, welche die Dienste von UPS in Anspruch nehmen oder Sendungen ausgeliefert bekommen, ist folgende Mitteilung: Laut aktuellem Stand sind die Paketzusteller nicht von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie betroffen. Daher spricht nichts dagegen, Päckchen ohne gesundheitlichen Gefährdung entgegen zu nehmen.

Coronavirus-Fälle bei UPS-Filiale - Zweite Corona-Welle in Deutschland?

Nachdem eine ersteInfektion bei UPS in Langenhagen bei Hannover Mitte Mai einen stetigen Anstieg der Fallzahlen ergab, hatte das Gesundheitsamt wenige Tage später bereits die betroffenen UPS-Abteilungen identifiziert. Vor Ort seien dann auch die notwendigen Hygienemaßnahmen* im Hinblick auf die Arbeitsabläufe überprüft worden. Am vergangenen Dienstag (26. Mai) ließ das Gesundheitsamt vorsorglich weitere 80 Mitarbeiter testen - von denen 55 negativ auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Bei UPS selbst war laut Deutscher Presse-Agentur zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Beim Postdienstleister #UPS in Langenhagen bei #Hannover haben sich 72 Mitarbeiter des Verteilzentrums mit dem #Coronavirus infiziert. Das teilten das Sozialministerium und die Region Hannover am Donnerstag mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind Paketzusteller nicht betroffen. — ZDF Niedersachsen (@ZDFhannover) May 28, 2020

Ob Deutschland wirklich von einer zweiten großen Corona-Welle heimgesucht wird, dazu scheiden sich die Geister enorm: Die Meinung von Virologe Hendrik Streeck ist im Vergleich zu vielen anderen Experten ungewöhnlich:

