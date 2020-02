Coronavirus in Deutschland: Es drohen Antibiotika-Engpässe - Neue Infizierte bestätigt

Coronavirus: In den Kliniken Berlin Köpenick werden deutsche Heimkehrer aus der Region Wuhan in Quarantäne überwacht.

Rund 200 Menschen befinden sich in Deutschland aktuell in Quarantäne. 16 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus sind bekannt. Doch die Zahl der Infizierten könnte viel höher sein.

Die Zahl der Corona -Infektionen ist womöglich sehr viel höher als angenommen.

-Infektionen ist womöglich sehr viel höher als angenommen. Im bayerischen Starnberg* werden die 16 ehemaligen Verdachtsfälle aus der Quarantäne entlassen.

entlassen. Die WHO warnt: Bisher bekannte Fälle könnten nur „die Spitze des Eisbergs“ sein.

Update vom 11. Februar, 21.39 Uhr:Produktionsausfälle in China wegen des neuen Erregers könnten Pharmaexperten zufolge zu Antibiotika-Engpässen in Deutschland führen. Da die Herstellung von Wirkstoffen in der stark betroffenen Provinz Hubei stillstehe, schwänden die Lagervorräte für die Weiterverarbeitung, sagte Morris Hosseini, Pharmaexperte bei der Beratungsgesellschaft Roland Berger. Erschwerend komme hinzu, dass mit dem chinesischen Neujahrsfest die Produktion ohnehin ruhte. Kurzfristig reichten die Bestände noch aus, doch bei einem längerfristigen Stopp in den chinesischen Werken drohten Lieferengpässe.

Weltweit sei die Pharmabranche in der Wirkstoff-Produktion abhängig von China, sagte Hosseini. „Wenn sich die Situation in den chinesischen Produktionsstätten mittelfristig nicht entspannt, wird sich die Lage in Europa zuspitzen.“ Behörden sehen noch keinen Grund zur Sorge. Es lägen „bislang keine Hinweise vor, dass es aufgrund des Coronavirus zu kurzfristigen Liefer- oder Versorgungsengpässen kommen wird“, teilte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn mit.

Coronavirus in Deutschland: Zwei neue Infizierte in Bayern bestätigt

Update vom 11.02.2020, 19.39 Uhr: Mittlerweile gibt es in Bayern zwei neue, bestätigte Coronavirus-Fälle. Auch sie sollen in Zusammenhang mit dem Automobilzulieferer Webasto aus Stockdorf stehen, wie das bayerische Gesundheitsministerium unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Vermutlich handelt es sich bei den beiden Neuerkrankungen um die neuen Verdachtsfälle, die am Nachmittag aus Passau gemeldet wurden (s.unten). Einzelheiten zu den zwei neuen Fällen soll es am Mittwoch geben.

Coronavirus in Deutschland: neue Verdachtsfälle in Passau

Update vom 11.02.2020, 17.02 Uhr: Nachdem die 14 deutschen Corona-Infizierten nur als Spitze des Eisbergs gegolten hatten, gibt es in Passau nun tatsächlich neue Verdachtsfälle. Derzeit werden die beiden Betroffenen im Klinikum Passau untersucht, Testergebnisse liegen aber noch nicht vor. Ein Verdachtsfall sei zwar noch nicht begründet, wie es weiter hieß, aber die beiden Patienten wurden vorsichtshalber isoliert.

Coronavirus: WHO warnt - 16 Infizierte in Deutschland womöglich nur „die Spitze des Eisbergs“

Erstmeldung vom 11. Februar 2020: Das neuartige Coronavirus* breitet sich weiterhin rasant aus. Mittlerweile geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davon aus, dass weit mehr als 40.000 Menschen infiziert sind. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO könnten die bisher bekannten Fälle außerhalb Chinas nur „die Spitze des Eisbergs“ sein.

On 11-12 February, WHO is convening a global research and innovation forum to mobilize international action, and identify knowledge gaps & research priorities to contribute to the control of #2019nCoV



WHO situation report 10 February 2020 https://t.co/aklvPnSg5G pic.twitter.com/Iz7cTKmiU9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 10, 2020

Die WHO sieht Grund zur Alarmierung. Jüngste Informationen machen klar, dass in China nur Erkrankungen in der Infektionsstatistik geführt werden, die starke Symptome der Lungenerkrankung* aufweisen. Inzwischen wissen die Experten aber: Oft verläuft die Corona-Infektion* mit keinen oder nur sehr geringen Symptomen. Das könnte auch dazu führen, dass viele Fälle in Deutschland und Europa unerkannt bleiben - und sich das Virus somit weiterhin ungehindert ausbreitet.

Deutschland: Coronavirus - Erste Menschen aus der Quarantäne entlassen

Derweil werden die ersten Menschen in Bayern aus der Quarantäne entlassen. Die zwölf Infektionsfälle im Freistaat* konnten in Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto gebracht werden. Knapp 200 Menschen aus dem näheren Umfeld der Erkrankten sind unter Hausarrest gestellt worden. Am Sonntag wurden die ersten 16 in Starnberg aus ihrer Quarantäne entlassen. Mitte der Woche sollten auch die restlichen rund 180 Menschen wieder nach Hause dürfen. Auch in Passau wurden jetzt zwei Verdachtsfälle gemeldet.*

Während sich die Zahlen in Deutschland zu stabilisieren scheinen, stufte Großbritannien die Corona-Epidemie kürzlich als „ernsthafte und unmittelbar bevorstehende Bedrohung“ ein. Im Vereinigten Königreich hat sich die Zahl der Infizierten jüngst auf acht verdoppelt. Besonders tragisch: Einer der vier Neu-Erkrankten arbeitete in einer Arztpraxis im britischen Brighton. Die Praxis sei geschlossen worden, heißt es.

Coronavirus in Deutschland: Zahl der Infizierten womöglich wesentlich höher

Bisher gehen Experten davon aus, dass die Inkubationszeit der Lungenkrankheit 14 Tage beträgt. Doch es gibt auch Annahmen, dass sie bis zu 24 Tage beträgt. Dann wären die Quarantäne-Maßnahmen, die sich aktuell noch an der zwei Wochen-Marke orientieren, unzulänglich.

Das neuartige Coronavirus ist vermutlich erstmals auf einem Fischmarkt in der chinesischen Millionen-Metropole Wuhan aufgetreten. Seitdem hat sich das Virus rasant verbreitet. In China haben die Behörden mehrere Städte und Regionen unter Quarantäne gestellt und von der Umwelt abgeschottet. Wegen der langen Inkubationszeit und der oft unauffällig verlaufenden Krankheit könnte sich das Virus dennoch weiterhin verbreiten. Mit einem Impfstoff* kann vorerst nicht gerechnet werden.

Video: Coronavirus - Wie weit ist die Forschung?

Für einige Länder und Gebiete hat das Auswärtige Amt Reisewarnungen* herausgegeben. Besonders betroffen sind Kreuzfahrtschiffe*. Der Luxus-Liner „Diamond Princess“ sitzt aktuell vor der Küste Japans fest und darf nicht anlegen. An Bord sind bereits mehr als 60 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Ein Mann steckt seien Familie und weitere Personen an und gilt deshalb nun als „Super-Verbreiter“.

