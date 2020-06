Kinder als Corona-Gefahr? Mit Spannung erwartete deutsche Studie - Ergebnisse nun da 

In der Forschung um das Coronavirus gibt es neue Erkenntnisse. Baden-Württemberger Universitätskliniken haben festgestellt, dass Kinder seltener infiziert sind.

Die Corona-Pandemie belastet besonders auch Kinder , da Schulen und Kitas zeitweise geschlossen wurden.

belastet besonders auch , da zeitweise geschlossen wurden. Eine neue Studie aus Baden-Württemberg will nun herausgefunden haben, dass Kinder sich seltener anstecken.

will nun herausgefunden haben, dass sich seltener anstecken. Ministerpräsident Winfried Kretschmer bezeichnet die Erkenntnisse als Grundlage für weitere Entscheidungen.

bezeichnet die Erkenntnisse als Grundlage für weitere Entscheidungen. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland*.

Stuttgart - Kinder stecken sich einer Studie aus Baden-Württemberg zufolge wohl seltener mit dem Coronavirus an als ihre Eltern. Sie seien daher nicht als Treiber der Infektionswelle anzusehen, sagte Klaus-Michael Debatin, ärztlicher Direktor der Kinderklinik am Universitätsklinikum Ulm. Die Untersuchung wurde am Dienstag (16. Juni) in Stuttgart vorgestellt.

Etwa 5.000 Menschen ohne Corona-Symptome waren für die Studie auf das Virus und auf Antikörper dagegen getestet worden: rund 2.500 Kinder unter zehn Jahren und je ein Elternteil. Die Studie wurde bisher noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht.

Coronavirus: Neue Studie ergibt, dass Kinder seltener infiziert sind als ihre Eltern

Im dreiwöchigen Untersuchungszeitraum von 22. April bis 15. Mai war nur ein Elternteil-Kind-Paar akut infiziert. 64 Getestete hatten Antikörper gebildet und weitgehend unbemerkt eine Corona-Infektion durchlaufen, was einer Häufigkeit von 1,3 Prozent entspricht.

Prof. Klaus-Michael Debatin von der Uniklinik Ulm @uni_ulm fasst die Ergebnisse der Studie zu #Corona bei #Kindern zusammen: Von 5000 untersuchten Fällen ist die Anzahl neu auftretender Erkrankungen (Inzidenz) extrem gering. #KinderStudie #FlattentheCurve pic.twitter.com/yY63x2hEpM — phoenix (@phoenix_de) June 16, 2020

Darunter befanden sich 45 Erwachsene und 19 Kinder. Die untersuchten Erwachsenen hatten somit häufiger Antikörper gebildet als die Kinder. Außerdem ergab die Studie, dass Kinder in Notbetreuungen nicht häufiger infiziert waren als andere. Deswegen seien Kinder nicht als Treiber der Infektionen zu betrachten, folgerte Debatin.

„Die Daten tragen gemeinsam mit den Ergebnissen anderer Studien aus dem In- und Ausland zur Einschätzung bei, welche Rolle Kinder bei der Ausbreitung der Corona-Pandemie spielen“, sagt Debatin weiter. „Insgesamt scheinen Kinder demnach nicht nur seltener an COVID-19 zu erkranken, was schon länger bekannt ist, sondern auch seltener durch das SARS-CoV-2-Virus infiziert zu werden.“

Neue Coronavirus-Studie: Wie infektiös Kinder sind, ist weiterhin unklar

Fraglich bleibt aber, wie infektiös Kinder sind, also wie stark sie das Virus verbreiten. Das habe man mit der Studie nicht gezielt untersucht, sagte Hans-Georg Kräusslich, Sprecher des Zentrums für Infektiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Man könne bei den positiv getesteten Eltern-Kind-Paaren keine grundsätzliche Aussage darüber treffen, wer wen angesteckt hat.

+ Hans-Georg Kräusslich auf der Regierungspressekonferenz Baden-Württemberg zu Corona © dpa / Christoph Schmidt

Die Beurteilung derRolle von Kindern bei der Verbreitung des Virus ist ein entscheidender Faktor bei der Wiedereröffnung von Kitas und Grundschulen. „Die Studie liefert belastbare Daten zum unerkannten Infektionsgeschehen bei Eltern und Kindern zwischen einem und zehn Jahren in Baden-Württemberg. Auf dieser Grundlage können wir weitere Öffnungsschritte von Kindertagesstätten und Grundschulen verantworten“, kommentierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Ergebnis.

Video: Corona-Warn-App vorgestellt

Am Dienstag (16. Juni) wurde die neue Corona-Warn-App vorgestellt. Gesundheitsminister Jens Spahn benannte auch Schwächen der App.

Weltweit wird geforscht*, um die Corona-Pandemie eindämmen zu können. Virologe Prof. Dr. Christian Drosten* ist einer der wichtigsten Corona-Experten. In seinem Podcast sprach er vor kurzem über mögliche Mutationen des Coronavirus*.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.