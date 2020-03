Das Coronavirus greift in Deutschland immer weiter um sich. Besonders hart trifft es den Kreis Heinsberg in NRW. Hier gibt es bislang die meisten Infektionen.

Das Coronavirus* breitet sich immer weiter aus.

Auch in Deutschland gibt es fast täglich neue Corona-Infizierte.

Besonders hart trifft es dabei den Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen.

Heinsberg - Das Coronavirus breitet sich weltweit immer weiter aus. Auch in Europa* und in Deutschland gibt es fast täglich neue Meldungen über Infizierte. Insgesamt sind mehr als 89.000 Personen infiziert - mehr als 3000 Todesfälle sind erfasst. In Deutschland gibt es nun Corona-Infektionen in zehn der 16 Bundesländer, nachdem erstmals auch in Berlin eine Ansteckung bekannt wurde.

Bis Montagvormittag zählte das Robert-Koch-Institut insgesamt 150 Infektionen in Deutschland*. Am heftigsten trifft es bislang den Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen.

Coronavirus in Heinsberg: Mindestens 68 Menschen infiziert

Rund um die Kreisstadt in der Nähe zur holländischen Grenze sind mindestens 68 Personen infiziert. NRW-weit sind deutlich mehr als 80 Fälle nachgewiesen. Dabei gilt ein 47-Jähriger als Erstinfizierter. Für den Mann aus NRW, der in der Düsseldorfer Universitätsklinik behandelt wird, gebe es nach wie vor keine Entwarnung, sagte eine Kreissprecherin. Seiner Frau gehe es aber deutlich besser.

Der 47-Jährige und seine ein Jahr jüngere Frau hatten am 15. Februar in Gangelt bei einer Sitzung Karneval gefeiert. Dabei sollen sie zahlreiche andere Teilnehmer angesteckt haben. Rund 300 Karnevalisten, die eine Sitzung am 15. Februar in Gangelt besucht hatten, und ihre Familien waren dazu aufgerufen worden, sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Für sie endete diese nun am Sonntag. Dennoch kam es weiter zu Hamsterkäufen in der Region.

Heinsberg ist Coronavirus-Hochburg: Quarantäne endet

Seit Sonntag dürfen Betroffene, die keine Krankheitssymptome zeigen, sich wieder ohne Einschränkungen bewegen, sagte ein Kreissprecher am Morgen. Wer allerdings Symptome* zeige, solle weiter daheim bleiben und telefonisch den Hausarzt kontaktieren - gemäß den erteilten Anweisungen.

Etwa 1000 Personen waren insgesamt in dem Kreis nahe der niederländischen Grenze in häusliche Isolierung gegangen. Rund ein Drittel von ihnen wird sich dem Sprecher zufolge noch bis Ende der kommenden Woche gedulden müssen. Es handele sich dabei vor allem um Kinder - mitsamt ihren Familien - aus der Kita, in der die ebenfalls infizierte Ehefrau des Ersterkrankten Erzieherin ist. Die restlichen geschätzt 600 bis 700 Bewohner könnten nun wieder normal am öffentlichen Leben teilnehmen, schilderte der Sprecher.

Erstmals wurde allerdings am Sonntag ein Fall bekannt, bei dem es keinen Bezug zum Kreis Heinsberg gibt. Das Virus wurde bei einem 51-jährigen Mann nachgewiesen, der aus dem Iran zurückgekehrt war.

Auch in der JVA-Köln soll nun das Coronavirus* ausgebrochen sein.

dpa/rjs

