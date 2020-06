Corona in Deutschland: Trendwende droht - Mehr Neu-Infizierte als Genesene - R-Wert gewinnt an Bedeutung

Die Corona-Zahlen steigen - erstmals seit Monaten gibt es wieder mehr Neu-Infizierte als Genesene. Ein Bundesland dennoch erlaubt wieder große Hochzeiten bis 50 Personen

Seit einigen Tagen meldet das RKI wieder einen sinkenden R-Wert - ein mit dem Coronavirus * Infizierter steckt demnach weniger als eine andere Person an.

wieder einen - ein mit dem * Infizierter steckt demnach weniger als eine andere Person an. Doch zu den guten Nachrichten gesellt sich jetzt eine Meldung, die auf den ersten Blick verwirrt: Erstmals gibt es wieder mehr Neuinfektionen als Genesene (Erstmeldung vom 11. Juni)

Erstmeldung vom 11. Juni

Update, 16.45 Uhr: Nur etwa 0,1 Prozent der aktuell in Deutschland durchgeführten Coronavirus-Tests liefert ein positives Ergebnis. Nach dpa-Angaben bewegt sich das Infektionsgeschehen auf einem niedrigen Niveau. Ausnahmen sind die Landkreise Bremerhaven, Coburg, Sonneberg, Cuxhaven, Göttingen und Hersfeld-Rotenburg sowie ein Spargelerntebetrieb in Aichach-Friedberg, bei dem 21 Mitarbeiter*innen positiv getestet wurden.

Coronavirus in Deutschland: Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) droht Masken-Ärger

Update, 15.17 Uhr: Dem Gesundheitsministerium scheint Ärger zu drohen: Der Grund sind Klagen von Lieferanten, die Schutzmasken produziert hatten, diese aber noch nicht bezahlt bekommen haben. Wie Bild erfahren haben will, hätten demnach zu Beginn der Corona-Pandemie mehrere Lieferanten Musterverträge abgeschlossen und Masken produziert und geliefert. Das Bundesministerium will die aber erst nach Prüfung bezahlen.

Wie Bild.de (hinter der Bezahlschranke) erfahren haben will, stehen aus Haushaltsmitteln 1,2 Milliarden Euro für die Begleichung der Rechnungen zur Verfügung - doch das Zuschlagsvolumen könnte 4,5 Milliarden Euro betragen. Etwa 20 Prozent der gelieferten Ware konnte einer TÜV-Prüfung nicht standhalten. Beim Landgericht Bonn sollen drei Klagen von Lieferanten eingereicht worden sein, die trotz korrekter Lieferungen noch keine vollständigen Zahlungen erhalten haben sollen, in einem Fall soll es dabei um 1,6 Millionen Euro gehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll gesagt haben, dass er nicht wolle, dass Firmen deshalb insolvent gehen.

Derweil liefern gleich mehrere Studien neue Erkenntnisse über die Übertragung des Virus bei Kindern.

Coronavirus in Deutschland: Eine neue Zahl überrascht

Erstmeldung vom 11. Juni 2020, 14.35 Uhr: München - Geht man durch Straßen, Parks oder Einkaufspassagen, dann bekommt man den Eindruck, dass sich viele mit der „neuen Normalität“ anfreunden - mit Abstand und Schutzmaßnahmen scheint es wieder möglich, Freunde (in begrenzter Zahl) zu treffen oder shoppen zu gehen.

+ Coronavirus in Deutschland: Eine junge Frau trägt in einem Kleidungsgeschäft im Einkaufszentrum Hamburger Meile einen Mund- und Nasenschutz © dpa / Daniel Reinhardt

Doch unter der Oberfläche dieser neuen Realität liegen Zahlen und Statistiken*, die zumindest noch für eine Weile unseren Alltag bestimmen dürften. Hatte noch vor ein paar Tagen ein Anstieg des kritischen R-Werts Sorgen bereitet, so schien sich dieser Trend in den letzten Tagen wieder umzukehren. Bei 0,86 (Stand: 10.06. 00.00 Uhr) liegend, bedeutete die Reproduktionszahl, dass eine infizierte Person durchschnittlich weniger als eine andere Person ansteckt - die Ausbreitung der Pandemie also immer mehr eingedämmt wird, trotz aller Lockerungen, etwa des strengen Kontaktverbots*. In diese guten Nachrichten keilt heute eine andere Zahl: Mit 555 Neu-Infizierten und nur 400 neuen Genesenen stieg die absolute Zahl der aktiven Infektionen an. Und das erstmals seit Monaten.

Coronavirus: Bedeutet diese Zahl eine Trendwende?

Diese Zahl könnte eine gefährliche Trendwende bedeuten - dass es wieder insgesamt mehr aktive Fälle geben könnte, was etwa eine Mehrbelastung des Gesundheitssystems nach sich ziehen würde.

Doch noch lässt sich diese Zahl schwer einordnen: Dass die Anzahl der Genesenen sinkt, könnte schlichtweg auch damit zu tun haben, dass es seit Wochen insgesamt weniger aktive Fälle gibt. Da aber insbesondere der R-Wert die Entwicklung von vor 14 Tagen widerspiegelt, dürften Politik und RKI in den nächsten Tagen noch genauer auf die Zahlen blicken - könnte man meinen.

Coronavirus-Lockerungen: NRW überrascht mit neuen Lockerungen

Denn das Land Nordrhein-Westfalen, das laut RKI einerseits mit 138 Neuinfektionen den größten Anteil an den 555 deutschlandweiten Neuinfektionen hatte, andererseits aber mit 217 aktiven Fällen pro 100.000 Einwohnern eher im Mittel liegt, verkündet unterdessen weitreichende Lockerungen der bestehenden Maßnahmen*.

Neue Fassung der #Corona-Schutzverordnung mit weiteren Erleichterungen gilt ab Montag - u.a. sind bestimmte Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen und private Festveranstaltungen mit bis zu 50 Personen unter Auflagen wieder möglich➡️https://t.co/sgzPdfkyRq #NRWkanndas #teamnrw pic.twitter.com/k4OuhU8xz1 — Staatskanzlei NRW (@landnrw) June 11, 2020

So sollen zum 15. Juni wieder erlaubt sein:

private Feste „aus herausragendem Anlass“ wie Hochzeiten, Taufen, Geburtstagsfeiern, Jubiläen bis 50 Personen

bis 50 Personen Trödel- und Jahrmärkte

Grillen im öffentlichen Raum

Kontaktsport drinnen für bis zu 10, draußen für bis zu 30 Personen

drinnen für bis zu 10, draußen für bis zu 30 Personen Bars dürfen ebenso wieder öffnen wie Wellnesseinrichtungen

dürfen ebenso wieder öffnen wie Veranstaltungen sind bis zu 100 Personen erlaubt, bei festen Sitzplätzen mit Kontaktverfolgung kann sogar die 1,5-Meter-Regel entfallen

