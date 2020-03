Coronavirus: Ist man nach Infektion und Quarantäne immun gegen Covid-19?

© Jens Büttner/dpa, Center for Disease Control; Collage: RUHR24

Wer sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hat, muss in Quarantäne. Doch was passiert nach der Erkrankung? Ist man dann immun gegen Covid-19?

Das Coronavirus hat unseren Alltag fest im Griff - soziale Kontakte sollen weitestgehend vermieden werden.

Forscher sehen danach eine Chance für Immunität.

erkrankt, muss sich 14 Tage lang in begeben. Forscher sehen danach eine Chance für Immunität.

Dortmund - Vor ein paar Monaten schien das Coronavirus noch in weiter Ferne, jetzt schränkt es unseren Alltag massiv ein. Den Menschen wird geraten, zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte zu meiden. Doch Forscher haben neue Erkenntnisse zur möglichen Immunität nach einer Infektion gesammelt, berichtet RUHR24.de*. Vor "Corona-Partys" warnen Experten jedoch.

Coronavirus: 10 Millionen weitere Erkrankte denkbar - Immunität möglich?

Bisher sind 12.300 Menschen in Deutschland und 4.743 Menschen in NRW an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt (Stand: Donnerstag, 19. März, 10.45 Uhr). Und dabei wird es nicht bleiben.

Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), geht von 10 Millionen weiteren Erkrankten in den nächsten zwei bis drei Monaten aus, wenn wir es nicht schaffen, unsere sozialen Kontakte einzuschränken. Es ist also sehr gut möglich, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Aber: Laut RKI verläuft die Lungenkrankheit bei 80 Prozent der Erkrankten nicht schwer.

Auch in Dortmund hat die Coronavirus-Pandemie massive Auswirkungen auf das Leben. Geschäfte sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt und immer mehr Arbeitnehmer werden ins Homeoffice geschickt.

Corona-Infizierte müssen 14 Tage in Quarantäne

Wer sich infiziert hat, muss sich die nächsten 14 Tage in Quarantäne begeben, doch nur wenige Patienten müssen stationär im Krankenhaus behandelt werden. Das heißt, ein Großteil der Infizierten bleibt in den eigenen vier Wänden und kuriert sich aus.

Ist die Quarantäne vorbei, müssen sich die Patienten erneut auf Covid-19 testen lassen. Ist der Test negativ, scheint das schlimmste überstanden zu sein. Denn: Forscher gehen davon aus, dass Menschen, die die Lungenkrankheit überstanden haben, immun gegen Sars-CoV-2 sind.

+ Per Abstrich wird getestet, ob der Patient Covid-19 überstanden hat und noch Coronaviren in sich trägt. © Jens Büttner/dpa

Immun nach Coronavirus-Infektion?

Wie der Spiegel berichtet, ist eine erneute Ansteckung mit Sars-CoV-2 unwahrscheinlich, das würden neuste Studien aus China belegen. In Tierversuchen wurden Rhesusaffen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Nach der Infektion konnten Forscher Antikörper gegen Sars-CoV-2 im Blut der Affen nachweisen. Nachdem die Tiere keine Symptome mehr zeigten und zwei Tests auf das Virus negativ ausgefallen sind, wurden die Tiere nach 28 Tagen erneut einer Infektion ausgesetzt.

Nach einer Covid-19-Erkrankung ist eine erneute Ansteckung unwahrscheinlich

Die Forscher konnten das Virus weder in Stuhl- noch in Gewebeproben nachweisen. Sie schlussfolgern, dass eine überstandene Covid-19-Erkrankung auch Menschen immun gegen das Coronavirus machen könnte.

Zwar gab es in China auch Fälle, bei denen sich scheinbar geheilte Patienten erneut mit dem Coronavirus angesteckt hätten. Forscher gehen aber davon aus, dass die Erkrankten lediglich zu früh als geheilt galten.

Für immer immun gegen das Coronavirus?

Auch andere Virologen würden sich dieser Theorie anschließen, dafür spricht ebenfalls, dass die Zahl der Infizierten in China und Südkorea deutlich zurückgegangen ist. Aber: Diese Erkenntnisse bedeuten nicht, dass Menschen nach einer überstandenen Infektion für immer immun gegen das Coronavirus sind.

"Bei dem eng verwandten Coronavirus Sars waren Antikörper zwischen drei und fünf Jahre lang nachweisbar", schreibt der Spiegel. Die neuen Studienergebnisse können laut der chinesischen Forscher dazu beitragen, einen passenden Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln.

Video: Experten warnen vor "Corona-Partys"

Bis allerdings ein Großteil der Menschen immun gegen das Coronavirus ist, kann es noch eine Zeit dauern. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, erklärt in einem Statement, dass Pandemien in Wellen verlaufen. Es kann bis zu zwei Jahre dauern, bis ein Großteil der Bevölkerung immun gegen Sars-CoV-2 ist.

Experten warnen davor, sich absichtlich mit dem Coronavirus anzustecken

Experten warnen derzeit davor sich absichtlich mit dem Virus anzustecken, um die Krankheit hinter sich zu haben und anschließend immun gegen das Coronavirus zu sein. Ziel ist es, die Verbreitung zu kontrollieren und so gering wie möglich zu halten. Andernfalls droht das Gesundheitssystem zusammenzubrechen.

Wie lange die derzeitigen massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben noch andauern werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös beantwortet werden.

