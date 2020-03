Coronavirus-Krise: Deutsche Urlauber sitzen im Ausland fest - brisante Situation in Marokko

Die aktuelle Lage der Coronavirus-Pandemie hat drastische Folgen für Urlauber und Reisende im Ausland. Deutsche sitzen fest und dürfen nicht mal an den Strand.

Durch die Coronavirus-Pandemie* sitzen Deutsche im Ausland fest.

Einige Länder, wie beispielsweise Marokko , haben die Flugverbindungen von und nach Deutschland gestoppt.

, haben die Flugverbindungen von und nach Deutschland gestoppt. Gestrandeten Urlaubern wird mit speziellen Aktionen geholfen.

Berlin - Die Corona-Pandemie erschüttert die Welt und stellt vieles auf den Kopf. In Marokko sind deutsche Touristen gestrandet, weil Rückflüge gestrichen wurden. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, hat sich Marokko entschieden alle Flugverbindungen nach Deutschland, Belgien, Portugal und in die Niederlande einzustellen.

„Das Auswärtige Amt und die Deutsche Botschaft Rabat arbeiten gemeinsam mit den Reiseveranstaltern und den EU-Partnern mit Hochdruck daran, Rückreisemöglichkeiten für deutsche Staatsangehörige aus Marokko zu schaffen“, erklärte am Sonntag ein Sprecher des Auswärtigen Amts.

Für Pauschalreisende seien die Reiseveranstalter der erste Ansprechpartner. „Mit den Reiseunternehmen arbeiten wir auch daran, dass Flug- und Fährverbindungen zur Ausreise für Individualreisende verfügbar sind“, hieß es weiter. Dafür setze sich das Auswärtige Amt auch gegenüber der marokkanischen Regierung ein. Reisende seien gebeten, sich über die Website des Auswärtigen Amts und der Botschaft Rabat regelmäßig zu informieren.

Durch Coronavirus gestrandete Urlauber: Sonderflüge nach Deutschland

Auch auf Mallorca , den Kanaren und in der Karibik sind Urlauber gestrandet. Mit Sonderflügen wollen die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings bis zu 6500 Urlauber zurück nach Deutschland bringen.

Allein 15 Charterflüge realisiert die Lufthansa bis Mittwoch für etwa 3000 bis 4000 Reisende, die wegen der Coronavirus-Krise auf Barbados und in der Dominikanischen Republik festsitzen, wie die Lufthansa am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Es handele sich um Feriengäste von den Inseln sowie Kreuzfahrtpassagiere.

Mehrere Reedereien und Touristikunternehmen hätten die Lufthansa beauftragt, die Urlauber zurückzufliegen. Zu den 15 Sonderflügen kämen noch zwei reguläre Flüge aus der Dominikanischen Republik und Barbados. Eurowings bietet in den nächsten Tagen zusätzliche Verbindungen ab Palma de Mallorca nach Stuttgart, Hamburg und Düsseldorf an. Das Unternehmen rechnet mit zusammen mit rund 2500 Fluggästen.

Auf den Langstrecken setzt die Lufthansa Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 747 und Airbus A340 ein. Abflugorte sind Teneriffa, Punta Cana und Barbados. Zielflughäfen sind Frankfurt, München, Hamburg und Berlin. In der Regel fliegen die Maschinen nach Auskunft der Lufthansa zunächst leer in die Karibik oder zu den Kanarischen Inseln. Die ersten Rückkehrer wurden bereits am Sonntag in Deutschland erwartet.

Corona-Krise: Berlin Tegel hebt Nachtflugverbot aus

Damit die Urlauber schnell in die Heimat zurückkehren können, hat das Land Berlin das Nachtflugverbot für internationale Flüge am Flughafen Tegel (TXL) vorübergehen aufgehoben. Diese Maßnahme gelte ab sofort bis einschließlich 22. März. Verspätete Maschinen können so direkt in der Hauptstadt landen und müssten nicht auf andere Flughäfen ausweichen.

Wir heben bis zum 22.3. 2020 das Nachtflugverbot am #TXL für internat Flüge auf, um Urlaubern eine Heimkehr ohne Umwege zu ermöglichen. Verspätete Maschinen müssen nicht auf andere Airports ausweichen, von denen Busse nach Berlin fahren. #AnsteckungsgefahrenMindern #COVID19de — Regine Günther (@RegineGuenther) March 15, 2020

Spanien ruft Coronavirus-Alarmzustand aus: Mallorca-Urlauber dürfen nicht mehr an den Strand

In Spanien war am Wochenende der Alarmzustand ausgerufen worden. Die Regierung in Madrid verhängte am Samstagabend landesweit eine zunächst 15-tägige Ausgangssperre und schränkte die Bewegungsfreiheit der Menschen stark ein. Die knapp 47 Millionen Bewohner Spaniens müssen seit Sonntag möglichst zu Hause bleiben. Nur notwendige Fahrten zur Arbeit, zum Arzt sowie das Einkaufen von Lebensmitteln und Medikamenten ist erlaubt. Auch für die Urlaubsinsel Mallorca gilt diese Ausgangssperre. Der Ballermann auf Mallorca ist menschenleer. Sicherheitskräfte überwachen die Anordnung. Bei Zuwiderhandlung drohen Geld- oder Haftstrafen.

+ Coronavirus auf Mallorca: Die Polizei überwacht die Ausgangssperre. © dpa / Clara Margais









ml/dpa

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.