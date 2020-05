Coronavirus in Bayern: Forscher im Freistaat mit Durchbruch? Erfolg könnte drastische Folgen haben

Forschern in Penzberg ist wohl mit Blick auf das Coronavirus ein Durchbruch gelungen. Das könnte Folgen für den ganzen Freistaat und Deutschland haben. Markus Söder informiert live vor Ort.

Seit dem 27. April gilt in Bayern aufgrund des Coronavirus* eine „Maskenpflicht“.

Forschern in Penzberg ist nun wichtiger Durchbruch gelungen.

Markus Söder und Jens Spahn besuchen das Labor und informieren anschließend auf einer Pressekonferenz.

Seit dem 27. April ist in Bayern eine Mund-Nase-Bedeckung Pflicht - umgangssprachlich Maskenpflicht genannt. Das öffentliche Leben stand lange still, nun durften Geschäfte wieder öffnen. Nicht gut sieht es dagegen für die Gastronomie aus - diese richtete einen Hilfeschrei an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder.

Coronavirus in Bayern: Antikörpertests für Lockerungen nötig?

Viele Menschen fordern Lockerungen der strengen Coronavirus-Auflagen. Zuverlässige Antikörpertests gelten dabei laut Bayerischem Rundfunk (BR) als Schlüsselelement, denn wer Antikörper hat, gelte immerhin vorübergehend als immun gegen das Virus und könnte ohne Gefahr für andere wieder am öffentlichen Leben teilnehmen.

In Penzberg wurde ein solcher Test von der Firma Roche entwickelt* - ein sogenannter serologischer Test. Damit können Antikörper im Blut nachgewiesen werden. Im Normalfall dauert die Entwicklung eines präzisen Tests Jahre, am Standort in Penzberg wurde in den letzten Wochen jedoch rund um die Uhr gearbeitet - so schafften es die Forscher in nur wenigen Monaten einen solchen Test zu entwickeln.

Coronavirus im Freistaat: Forscher mit Durchbruch?

Bisherige Antikörpertests gelten teilweise als sehr ungenau. Laut internen Informationen von Roche ist jetzt allerdings der Durchbruch gelungen, wie der BR berichtet. Tausende Patienten wurden bereits getestet, dabei könne mit fast 100-prozentiger Sicherheit nachgewiesen werden, ob sich ein Patient mit Corona infiziert habe.

Die ersten Tests sollen schon in einigen Tagen möglich sein. Bis Ende Juni soll die Kapazität dann im hohen zweistelligen Millionenbereich liegen. Die Hoffnung sei laut BR, dass durch die Tests die Verbreitung einer Immunität in der Bevölkerung geklärt werden kann. Dadurch würde möglicherweise eine schnellere Rückkehr zur Normalität möglich.

Coronavirus in Bayern: Markus Söder und Jens Spahn informieren auf Pressekonferenz

Roche hat nach eigenen Angaben eine Notfallgenehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA für den Test bekommen. Diese ist einem Sprecher zufolge für alle Länder gültig, die die CE-Kennzeichnung für Produkte akzeptieren. Das seien unter anderem alle Länder innerhalb der Europäischen Union.

„Das ist kein Test für den Hausgebrauch“, machte der Sprecher deutlich. Es handle sich um einen Bluttest, zu dessen Auswertung man technische Geräte benötige. Wie genau der Test in Deutschland ausgerollt werden könnte, ist unter anderem Sache des Bundes. Nun besuchen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Markus Söder das Labor. Spahn und Bayerns Ministerpräsident informieren anschließend auf einer Pressekonferenz.

Mit Zwischenschritten wird es diese Woche erste Lockerungen in der Corona-Krise geben. Noch keine Lösung, aber erste Perspektiven für Familien.* Ein Kommentar von Christian Deutschländer.

