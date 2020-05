Tausende auf Corona-Demos in Bayern: Auflagen vielerorts total missachtet - Protest in Nürnberg eskaliert 

In Bayern wurden die strengen Corona-Maßnahmen gelockert, doch Tausenden reicht das nicht. In mehreren Städten wurde demonstriert.

Seit Freitag (8. Mai) ist in Bayern eine wichtige Lockerung in der Corona*-Krise in Kraft getreten.

Im März sind die Gäste- und Übernachtungszahlen im Freistaat massiv eingebrochen.

Die Prognose für April sieht noch düsterer aus.

Update von 18.22 Uhr: In Bayern kam es am Samstagnachmittag (9. Mai) zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Auf dem Münchner Marienplatz hatten sich rund 3000 Menschen versammelt* - teils unter Missachtung der Abstandsregeln. Die Demonstration sei angemeldet gewesen, allerdings nur für 80 Teilnehmer, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München. Den Demonstranten sei es um den Schutz der Grundrechte gegangen.

In Nürnberg wurde ebenfalls demonstriert. An der Lorenzkirche versammelten sich rund 2000 Menschen, um gegen eine Impfpflicht in der Corona-Krise zu protestieren. Laut Nordbayern.de waren unter den Teilnehmern auch Rechtsextreme und Anhänger von Verschwörungstheorien. Viele der Demonstranten trugen keine Masken und hielten den Mindestabstand nicht ein. Die Polizei mahnte immer wieder zur Einhaltung des Abstands und erwog zwischenzeitlich, die Demonstration aufzulösen. Die Stimmungslage war aggressiv aufgeladen, die Menge skandierten aufgeheizt nach einem Platzverweis „Widerstand“ und „Wir sind das Volk“.

Auch in Rosenheim gab es am Samstag eine Demonstration, die mit 50 Personen angemeldet war. Bilder zeigen jedoch weitaus größere Menschenansammlungen. Die Regeln, 1,5 Meter Abstand zu halten, scheint ebenfalls nicht durchgehend eingehalten worden zu sein.

Coronavirus in Bayern: Neue Fallzahlen für den Freistaat bekannt - Über 44.500 Menschen infiziert

Update von 16.57 Uhr: In Bayern sind inzwischen 44.527 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind 2164 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Samstag (9. Mai) mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen liegt bei 37.490 Menschen.

Coronavirus in Bayern: Krankenhäuser wieder auf dem Weg zum Normalbetrieb

Update von 15.51 Uhr: Bayerns Krankenhäuser sind nach Angaben von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in der Corona-Krise wieder auf dem Weg in den Normalbetrieb. „Die positive Entwicklung des Infektionsgeschehens lässt es nunmehr zu, wohl abgewogene Schritte in Richtung einer Rückkehr zum Regelbetrieb zu gehen“, erklärte Huml am Samstag. Es sei wichtig, dass freie Kapazitäten schrittweise wieder für die reguläre gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung gestellt würden.

Update vom 9. Mai, 9.05 Uhr: Greifen die Betriebsschließungsversicherungen für Gastronomen in der Corona-Krise? Wirtschaftsminister Aiwanger will im Konflikt schlichten und wird Zielscheibe eines Satire-Videos.*

Update vom 8. Mai, 22.15 Uhr: Nachdem eine Patientin in einer Klinik im Landkreis Deggendorf nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstarb*, ermittelte die Kripo. Nun folgt ein drastischer Schritt, der auch für andere Patienten der Klinik weitreichende Folgen hat.

Corona: Bayerische Studie verspricht bahnbrechende Erkenntnisse - Söder kündigt weitere Finanzhilfen an

Update, 21.15 Uhr: Mehr Kulturschaffende in Bayern sollen Anspruch auf finanzielle Hilfen wegen der Corona-Krise erhalten. „Wir werden auf jeden Fall noch ein weiteres Kulturprogramm machen“, kündigte Ministerpräsident Markus Söder an. Dazu solle ein Konzept gehören, wie Kulturveranstaltungen unter Auflagen wieder möglich sein könnten. „Die Orientierung an den Abstandslösungen bei Gottesdiensten ist ein guter Ansatz“, sagte Söder der Zeitung.

Bisher werden Solo-Selbstständige unterstützt, die in der Künstlersozialkasse versichert sind. Die Staatsregierung erwägt demnach mit dem Kriterium der Ausfallhonorare den Empfängerkreis zu erweitern. „Das scheint mir besser zu sein als irgendeine Pauschalsumme, weil Künstler sehr unterschiedliche Einnahmen haben“, so Söder. Nicht-staatliche Kulturbetriebe sollen zudem eine zusätzliche Förderung erhalten. Das neue Programm könnte offenbar schon nächste Woche beschlossen werden.

Coronavirus in Bayern: Forderungen nach Ende der Grenzkontrollen werden lauter

Update, 21.01 Uhr: In Süddeutschland, Österreich und der Schweiz werden die Forderungen nach einem raschen Ende der Grenzkontrollen lauter. Bei der Infektionslage gebe es kaum noch Unterschiede, die Restriktionen seien nicht mehr sachgerecht - spätestens zum 15. Mai sollten die Einschränkungen aufgehoben werden, forderten die Industrie- und Handelskammern (IHK) für München und Oberbayern und die Wirtschaftskammer Tirol nun „Unser eng verflochtener Wirtschaftsraum ist auf den grenzüberschreitenden Verkehr ohne jegliche Hürden und Hemmnisse angewiesen“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl.

Die fast vollständige Unterbindung der Personenfreizügigkeit sei sachlich nicht mehr zu rechtfertigen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Kein Staatshaushalt und kein Förderprogramm könne die Verluste des Lockdowns ausgleichen, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit kämen dazu: „Jeder Tag zählt.“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) plädierte dafür, kleine, völlig geschlossene Grenzübergänge wieder zu öffnen und Berufspendlern die täglichen Fahrten zu erleichtern. Aber „ich sehe nicht, dass wir in naher Zukunft auf Grenzkontrollen ganz verzichten können.“

Corona in Bayern: Krankenhäuser fürchten Besucher-Ansturm - „Hätten uns gewünscht, dass...“

Update, 16.20 Uhr: Krankenhäuser und Heime fürchten nach wochenlanger Sperrung für Besucher einen Ansturm an diesem Wochenende. Die Bayerische Krankenhausgesellschaft veröffentlichte nun vorsorglich einen Appell an die Bürger, sich vorher genau über die weiter geltenden Beschränkungen zu informieren.

„Wir haben den Eindruck, dass die zahlreichen Vorgaben, die in einer Infektionsschutzverordnung vorgeschrieben sind, in der Bevölkerung nicht ausreichend bekannt sind“, sagte Siegfried Hasenbein, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft.

In Krankenhäusern muss sich jeder Besucher schriftlich registrieren lassen, außerdem kann jeder Patient nur eine feste Kontaktperson zu festen Zeiten empfangen. Masken und Mindestabstand von 1,5 Metern sind ebenfalls vorgeschrieben. Besuche mit Kindern oder der ganzen Familie sind nach wie vor nicht möglich. In Zwei- oder Mehrbettzimmern darf jeweils nur ein Patient besucht werden. Ähnliche Regeln gelten für Alten- und Pflegeheime.

Für Kliniken und Heime bedeutet die Öffnung zunächst einmal mehr Arbeit: „Ein potenzieller Besucheransturm am Wochenende bedeutet für unsere Häuser vor allem einen höheren Personalaufwand, von der Terminierung der Besuche bis zur Überwachung der Abstands- und Hygieneregeln“, sagt eine Sprecherin der Arbeiterwohlfahrt. „Für die Personalplanung, gerade am Wochenende, hätten wir uns von der Politik etwas mehr Vorlaufzeit gewünscht.“

Skeptiker und Kritiker stechen mit ihrer Meinung während der Corona-Krise heraus. War der Lockdown in dieser Form notwendig?

Corona: Bayerische Studie verspricht bahnbrechende Erkenntnisse zum Virus - „Sie wissen, dass ...“

Update von 15.12 Uhr: In Bayern sind inzwischen 44.295 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind 2134 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Freitag (Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 37 050 Menschen.

Mit dem Aufbau einer eigenen Prüfstelle für Schutzausrüstungen will Bayern in der Corona-Krise die Versorgung der Bevölkerung mit Masken, Anzügen und Handschuhen verbessern. „Mit der neuen Prüfstelle sorgt Bayern dafür, dass in der Krise, nach der Krise und vor der nächsten Krise eine schnelle und sichere Bewertung der Schutzwirkung von Schutzausrüstungen vorgenommen werden kann“, sagte Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Freitag in München.

Corona: Bayerische Studie verspricht bahnbrechende Erkenntnisse zum Virus - „Sie wissen, dass ...“

Update von 13.45 Uhr: Am Universitätsklinikum Regensburg wurde heute eine geplante Studie vorgestellt. Sie trägt den Namen „Prospektive Covid-19-Kohorte Tirschenreuth (TiKoCo19)“. Die Universitätskliniken Regensburg und Erlangen wollen in der gemeinsamen Studie die Dunkelziffer der SARS-CoV-2-Infektionen bestimmen. Die Studie ist regional begrenzt auf den Landkreis Tirschenreuth. Dazu sollen rund fünf Prozent der Bevölkerung - rund 3600 Personen ab sechs Jahren - auf Antikörper getestet werden. Die Tests finden zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten statt: Die erste Testung soll bereits Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden, zum zweiten Mal werden die Studienteilnehmer dann vier bis sechs Monate später getestet. Die dritte Testung erfolgt vier bis sechs weitere Monate später.

Mit der Studie wolle man Erkenntnisse gewinnen, die auch überregional von Bedeutung sind. Der Freistaat Bayern unterstützt die Studie finanziell. „Sie wissen, dass viele Menschen vermutlich Corona gehabt hatten, ohne es zu wissen“, so Bernd Sibler, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Die richtige Zahl der Infizierten könne aber Aufschluss geben über die Verbreitung des Virus - und über die sogenannte Herden-Immunität. Wieviele Menschen sich tatsächlich infiziert haben, ist eine wichtige Information zur Einschätzung der aktuellen Lage. Mit der regionalen Studie wolle man Erkenntnisse gewinnen, die auch überregional von Bedeutung sind.

Antikörper-Studie im Landkreis Tirschenreuth: Die Pressekonferenz zum Nachlesen

Update von 13.13 Uhr: Der Ablauf der Testungen für die Studie zusammengefasst: 3600 Teilnehmer werden wiederholt zur Testung gebeten, zu insgesamt drei Zeitpunkten. Der erste ist so zeitnah wie möglich, erklärt Wagner. Eine zweite Testung gibt es nach vier bis sechs Monaten, ein dritter Testzeitpunkt findet erneut nach vier bis sechs Monaten statt. Wann die Studie genau startet ist noch unklar, dafür müssen noch einige Genehmigungen eingeholt werden. Die Forscher hoffen darauf, Ende Mai oder Anfang Juni mit der ersten Phase zu beginnen, so Wagner.

Bei der Auswertung der Daten soll auch Expertise von unabhängigen Stellen eingeholt werden, dadurch soll ein unabhängiges Ergebnis gewährleistet werden.

Die Pressekonferenz ist zu Ende.

Update von 13.02 Uhr: Tobias Reiß, Mitglied des bayerischen Landtags (Landkreis Tirschenreuth), bedankt sich bei Ministerpräsident Markus Söder. Dieser habe vor einem Monat entschieden, dass auch der Landkreis Tirschenreuth bei einer Studie in den Blick genommen werden soll. Man wolle mit der Studie Erkenntnisse gewinnen, die auch überregional von Bedeutung seien. „Tirschenreuth war ein Hotspot“, es gebe immer noch die höchsten Zahlen an Infizierten, aber „auch wir spüren die Entlastung“, so Reiß. „Die Menschen in der Region werden sich beteiligen“, versichert er mit Blick auf die Studie.

Auch Landrat Roland Grillmeier, Landrat im Landkreis Tirschenreuth, ist bei der Pressekonferenz dabei. „Wir sind froh und dankbar, dass wir jetzt auch ein Stück weit wissenschaftliche Begleitung erhalten“. Die Fallzahlen würden sich im Moment verbessern, man habe die Krise aber noch nicht überstanden.

Update von 12.53 Uhr: Prof. Dr. Ralf Wagner vom Institut für Mikrobiologie und Hygiene der Universität Regensburg erläutert nun die Details der geplanten Studie. Es ist eine prospektive Studie, „wir wollen eine Bestandsaufnahme“, so Ralf Wagner. Im Abstand von mehreren Monaten soll überprüft werden, wie sich die Situation weiterentwickelt hat. Der Landkreis Tirschenreuth umfasst rund 72.000 Einwohner, „wir werden zufällig ziehen“, so Wagner. Rund fünf Prozent, also circa 3600 Personen ab sechs Jahren, sollen getestet werden. Begonnen werden soll damit noch im Mai, wenn alles gut läuft. Die zweite und dritte Testwelle soll vier bis sechs Monate später folgen.

„Es ist eine komplizierte Studie“, ergänzt Wagner. Dazu mussten auch die Kapazitäten geschaffen werden, zum Beispiel in den Testlaboren. Eigens wurde dafür auch ein Test entwickelt. Prof Dr. Klaus Überla, Chef der Virologie in Erlangen, gibt weiter Auskunft. „Wir wollen Bestätigungstests entwickeln“, damit soll besser zwischen falsch positiven und richtig positiven Tests unterschieden werden.

Corona im Landkreis Tirschenreuth: Antikörper-Studie soll Aufschluss geben

Update von 12.46 Uhr: Bei der geplanten Studie sollen im Landkreis Tirschenreuth Antikörper nachgewiesen werden. „Sie wissen, dass viele Menschen vermutlich Corona gehabt hatten, ohne es zu wissen“, so Sibler. Die richtige Zahl der Infizierten könne aber Aufschluss geben über die Verbreitung des Virus - und über die sogenannte Herden-Immunität, ergänzt Sibler. 650.000 Euro nimmt der Freistaat für diese Studie in die Hand.

Update von 12.30 Uhr: Im Universitätsklinikum Regensburg wird eine Studie vorgestellt. Prof. Dr. Oliver Kölbl, Ärztlicher Direkter der Klinik beginnt. Das Forschungsprojekt wird vom Freistaat Bayern mitfinanziert, erklärt er.

Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg, erklärt: „Wissenschaft und die Universitäten stehen in einer besonderen gesellschaftlichen Herausforderung.“ Auch Bernd Sibler, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, hebt die Bedeutung der Wissenschaft in der Corona-Krise hervor.

Corona in Bayern: Bald Grenzöffnung zu Österreich?

Update von 10.57 Uhr: Die Öffnung der Grenze zwischen Deutschland und Österreich rückt nach Überzeugung von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz näher. Die Ansteckungszahlen seien aktuell in Österreich niedriger als in der Bundesrepublik. „Daher gehe ich auch davon aus, dass es zum Öffnen der Grenze zu Deutschland kommen wird noch vor dem Sommer“, sagte Kurz bei einer Videokonferenz mit Vertretern des Gastgewerbes am Freitag in Wien.

Die Regierung sei dazu auch fast täglich im Austausch mit den deutschen Partnern. Eine Grenzöffnung sei aber nicht nur aus touristischer Sicht wichtig, sondern auch für viele Familien, die durch die Grenzkontrollen im Moment getrennt seien. Das Gleiche gelte für Pendler und alle, die aus beruflichen Gründen einfach reisen müssten.

Corona in Bayern: Studie soll Dunkelziffer der SARS-CoV-2-Infektionen zeigen

Update von 10.46 Uhr: Der Landkreis Tirschenreuth ist von der Ausbreitung des Coronavirus besonders stark betroffen. Nun wollen die Universitätskliniken Regensburg und Erlangen in einer gemeinsamen Studie die Dunkelziffer der SARS-CoV-2-Infektionen bestimmen. Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) stellt das Projekt zusammen mit den beteiligten Forschern am Freitag (12.30 Uhr) an der Uniklinik in Regensburg vor. Die Studie soll Mitte Mai gestartet werden und kann den Angaben nach einen Beitrag zur Antikörper-Forschung leisten. Die Pressekonferenz können Sie hier im Live-Stream verfolgen.

Corona in Bayern: Wichtige Lockerung tritt heute in Kraft - Gravierende Zahlen für Tourismusbranche

Erstmeldung vom 8. Mai, 9.43 Uhr

Am Dienstag verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Exit-Strategie des Freistaats aus der Corona-Krise. Zusammen mit weiteren Ministern - unter anderem Kultusminister Michael Piazolo und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger - legte er einen Plan vor, wie es mit Schulen, Kitas, der Gastronomie oder der Hotellerie weitergehen soll. Alle Details finden Sie in unserer Übersicht.

Bereits am heutigen Freitag (8. Mai) tritt eine wichtige Lockerung in Kraft. Angehörige zweier Haushalte dürfen sich wieder treffen, das hatte Söder bereits zuvor angekündigt.

Erleichterung mit Umsicht: Ab morgen können sich in Bayern wieder Angehörige von zwei Hausständen im privaten und öffentlichen Raum treffen. #Bayern setzt den Bund-Länder-Beschluss damit schnell um. Mehr Freiheit bedeutet aber auch Vorsicht und Verantwortung für jeden Einzelnen. — Florian Herrmann (@fwhfreising) May 7, 2020

Coronavirus in Bayern: Aiwanger sorgt mit Aussage für Aufsehen

Mit Blick auf die Gastronomie sorgte Aiwanger am Donnerstag (7. Mai) für Aufsehen. „Ich glaube nicht an eine zweite Welle. Es gibt aber führende Infektiologen, die warnen dringend vor einer zweiten Welle. Als Wirtschaftspolitiker hoffe ich nicht und ich richte meine Politik auch darauf aus, dass keine zweite Welle kommt, denn wenn ich jetzt mit einer zweiten Welle rechnen würde, dann dürfte ich die Gastro nicht öffnen.“ Das sagte er im Bayerischen Landtag bei der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung.

Auch Hotels dürfen bald wieder öffnen, wie Söder am Dienstag bei einer Pressekonferenz mitteilte: „Zu Pfingsten werden wir Hotel und Tourismus zulassen, also ab 30. Mai, Pfingstsamstag. Hotels dürfen unter Hygieneauflagen öffnen.“ Im März brachen die Gäste- und Übernachtungszahlen im Freistaat massiv ein. Wie das bayerische Landesamt für Statistik nach vorläufigen Ergebnissen der Monatserhebung im Tourismus mitteilte, meldeten die rund 10.980 geöffneten Beherberungsbetriebe für März lediglich eine Million Gäste. Das ist ein Rückgang um 61,5 Prozent zum Vorjahresmonat.

Corona-Krise in Bayern: Tourismus-Zahlen im Freistaat massiv eingebrochen

Auch die Zahl der Übernachtungen ging in der Corona-Krise deutlich zurück. Sie brach um 53,4 Prozent auf unter 3,2 Millionen ein. Von den massiven Rückgängen waren alle Regierungsbezirke gleichermaßen betroffen, wie das bayerische Landesamt für Statistik weiter mitteilte.

Die Zahl der inländischen Gäste ging um 58,4 Prozent zurück, bei der Nachfrage aus dem Ausland gab es sogar ein Minus von 71,8 Prozent. Dabei waren alle Arten von Unterkünften betroffen. Die höchsten Einbußen gegenüber dem Vorjahesmonat mussten die Jugendherbergen hinnehmen (65,5 Prozent weniger Gästeankünfte), gefolgt von Campingplätzen (- 65,4 Prozent) und Hotels (- 63,5 Prozent)

Coronavirus im Freistaat: Tourismus-Prognose für April noch düsterer

Grund waren weltweite Reisewarnungen und Grenzschließungen. „Seit Einführung der Reisebeschränkungen ab 18. März 2020 können die Beherbergungsbetriebe ihre Übernachtungsmöglichkeiten nur noch für notwendige, jedoch nicht mehr für touristische Zwecke anbieten“, heißt es weiter. Aufgrund der andauernden Corona-Krise erwartet das Landesamt für Statistik für den Monat April noch größere Auswirkungen auf die Tourismusergebnisse.

„In das vorläufige Ergebnis für den Monat März gingen Meldungen von 94,9 Prozent der bayerischen Beherbergungsbetriebe ein. Die Angaben der Betriebe, von denen bislang keine Informationen für März 2020 vorlagen, wurden geschätzt“, heißt es vom Landesamt für Statistik. Dadurch seien die Zahlen sehr repräsentativ.

In den Grenz-Streit kommt Bewegung. Auch Bayern spricht jetzt von einer Öffnung der Grenzen im Süden und Osten. Bundesinnenminister Seehofer will nächste Woche darüber entscheiden. Das hieße: vor den Pfingstferien.*

In Schweden wurden in der Corona-Krise keine Beschränkungen verhängt. Dieser Weg wurde im Ausland kritisch verfolgt. Offenbar ist alles auf eine schnelle Herdenimmunität ausgerichtet.*

Nach polarisierenden Aussagen zur Corona-Krise fliegen mehrere Produkte von TV-Koch Attila Hildmann aus den Regalen.

