Söder und Kretschmann besprechen Zusammenarbeit in der Corona-Krise - Befürchtung für Gastronomie

Markus Söder und Winfried Kretschmann besprechen am Donnerstag (23. April) ein gemeinsames Vorgehen in der Corona-Krise - und informieren dann die Öffentlichkeit.

Bayern und Baden-Württemberg wollen in der Corona*-Krise gemeinsam vorgehen.

Deshalb treffen sich die Regierungschefs Markus Söder und Winfried Kretschmann am Donnerstag (23. April)

Um 13 Uhr wollen sie gemeinsam die Öffentlichkeit informieren.

Hier finden Sie unseren Wegweiser zur Berichterstattung und die bisherigen Corona-News aus Bayern. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Bayern als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen. Das Wichtigste zum Thema gibt es auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Corona News. Jetzt Fan werden.

Update von 12.12 Uhr: In Bayern sind inzwischen 39.820 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Donnerstag (Stand 10 Uhr) in München mit. Demnach sind bisher 1502 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten, gestorben.

Die Zahl der Infizierten sei im Vergleich zum Vortag um 1,6 Prozent gestiegen. Das sei zwar eine positive Entwicklung, sagte Huml. Dennoch rief die Ministerin weiter zur Vorsicht und Einhaltung des Mindestabstandes von eineinhalb Metern auf. Die Steigerung der Todesfälle seit dem Vortag um 4,1 Prozent mache deutlich, wie gefährlich das Coronavirus weiterhin sei.

Coronavirus in Bayern: Söder fordert Abschaffung des Solidaritätszuschlags

Update von 10.43 Uhr: Unmittelbar nach der Koalitionseinigung auf weitere staatliche Hilfen in der Corona-Krise hat CSU-Chef Markus Söder eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags noch vor diesem Sommer gefordert. „Steuersenkungen statt Erhöhungen sind das richtige Konzept in der Krise“, schrieb der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag auf Twitter. „Die Gastronomie könnte der Vorreiter für andere Bereiche sein. Als nächstes sollte der Soli noch vor dem Sommer abgeschafft werden.“

Steuersenkungen statt Erhöhungen sind das richtige Konzept in der Krise. Die Gastronomie könnte der Vorreiter für andere Bereiche sein. Als nächstes sollte der Soli noch vor dem Sommer abgeschafft werden. — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 23, 2020

Bislang ist in der Koalition vereinbart, den Solidaritätszuschlag bundesweit 2021 für rund 90 Prozent der Zahler abzuschaffen. Bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses im März hatte die SPD bereits vorgeschlagen, diesen Schritt auf den Sommer vorzuziehen. Die Union stimmte dem aber letztlich nicht zu - wobei insbesondere die CSU grundsätzlich schon lange fordert, den Soli nicht nur für 90 Prozent abzuschaffen, sondern für alle.

Söder und Kretschmann besprechen Zusammenarbeit in der Corona-Krise - Befürchtung für Gastronomie

Erstmeldung vom 23. April, 9.40 Uhr

Ulm - Bayern und Baden-Württemberg wollen in der Corona-Krise gemeinsam vorgehen. Dazu treffen sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag (23. April). Um 12 Uhr beraten sie in Ulm über die Corona-Krise.* Bei dem Arbeitsessen im Rathaus sollen die nächsten Schritte besprochen werden, wie das baden-württembergische Staatsministerium mitteilte. Im Anschluss wollen sich beide Regierungschefs um 13 Uhr an die Öffentlichkeit wenden. Die Pressekonferenz wird live im Internet übertragen.

Coronavirus: Bayern und Baden-Württemberg wollen in Krise zusammenarbeiten

Bereits in seiner Regierungserklärung Anfang der Woche hatte sich Söder für eine Zusammenarbeit beider Länder ausgesprochen, „weil wir in Bayern und Baden-Württemberg ganz eng Seite an Seite und eins zu eins gehen, weil wir eine ähnliche Entwicklung haben.“

Beide Bundesländer hatten in dieser Woche kurz nacheinander eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Läden ab dem kommenden Montag (27. April) beschlossen. In anderen Bereichen wie Ladenöffnungen weichen sie jedoch voneinander ab. Der Freistaat zeigt sich bisher konservativer und lässt sich mehr Zeit bei den Lockerungen. Der bayerische Einzelhandel hatte das Vorgehen als große Ungerechtigkeit kritisiert. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben befürchtet, dass es bei der Öffnung der Gastronomie ähnlich ablaufen werde.

Coronavirus: Telefonkonferenz mit Merkel, Söder und weiteren Regierungschefs

In der kommenden Woche beraten Söder und Kretschmann dann mit den anderen Regierungschefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Telefonkonferenz über die nächsten Schritte. Bayerns Ministerpräsident wurde oft für sein schnelles Handeln gelobt - stieß mit seinem Vorpreschen aber auch auf Kritik. Nun hat auch die Bayern-SPD Vorwürfe gegen die bayerische Staatsregierung erhoben. Wurden „Alarmzeichen“ ignoriert?*

Ein Leben ohne das Oktoberfest kann er sich offenbar nicht vorstellen. Auf die jüngst verkündete Wiesn-Absage hat ein Mann aus München auf seine Weise reagiert.*

kam/dpa

*Merkur.de, tz.de und echo24.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Britta Pedersen