Coronavirus in Bayern: Kinder besuchen Schule - dann wird Krankheit festgestellt - Gymnasium geschlossen

Das Coronavirus verbreitet sich weiter. Auch in Bayern gibt es neue Fälle - unter anderem in Würzburg und Unterhaching. Einige Schulen werden deshalb vorläufig geschlossen.

Das Coronavirus* verbreitet sich weiter.

Auch in Bayern infizieren sich immer mehr Menschen damit.

Dutzende Schüler müssen vorsorglich zu Hause bleiben.

Update von 18.42 Uhr:

Um Versorgungsengpässen infolge der Coronavirus-Epidemie vorzubeugen, lockert Bayern das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen. Die Regelung gelte ab sofort bis zum 30. Mai für Lkw ab 7,5 Tonnen und nur für bestimmte Transporte, erläuterte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag.

Hintergrund sei, dass wegen der zunehmenden Verbreitung des neuartigen Virus Sars-CoV-2 verstärkt haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gekauft werden. Mit der Lockerung „wollen wir sicherstellen, dass die Geschäfte auch durch Warentransporte an Sonn- und Feiertagen bestmöglich beliefert werden können“, sagte Herrmann.

Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot ist in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Es gilt von 0.00 bis 22.00 Uhr für eine Vielzahl von Transportgütern.

Coronavirus in Bayern: Zahl der infizierten Personen steigt weiter an

Update von 18.04 Uhr: Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Freitag 29 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 mitgeteilt. Mit elf neuen Fällen in München, je drei aus den Landkreisen Ebersberg und Freising sowie einem aus dem Landkreis Miesbach wurden die meisten Neuinfektionen aus Oberbayern gemeldet. In Mittelfranken wurden fünf neue Fälle bestätigt, darunter vier in Nürnberg; in Unterfranken gab es drei Fälle (alle Würzburg), wie ein Sprecher mitteilte. Zudem gab es zwei positive Tests auf Sars-CoV-2 in Schwaben und einen in Niederbayern.

Seit dem 26. Februar gab es somit 102 neue Fälle im Freistaat. Bislang sind in Bayern damit mindestens 116 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen, gelten als auskuriert und sind wieder aus den Krankenhäusern entlassen worden.

Update von 15.08 Uhr: Während in Italien bereits Fußballspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, sollen in Deutschland noch keine sogenannte Geisterspiele geplant sein. Doch wie groß ist die Ansteckungsgefahr in den Stadien und wie können sich Fans vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen?

Update von 14.50 Uhr: Der Krisenstab zum neuartigen Coronavirus in Bayern empfiehlt, dass Schulen erst dann geschlossen werden, wenn dort ein bestätigter Fall mit Sars-CoV-2 aufgetreten ist. Wenn dagegen nur ein begründeter Verdachtsfall vorliege, solle die Klasse des betroffenen Schülers zu Hause bleiben, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in München mit. Die Dauer der Maßnahme sei vom konkreten Einzelfall abhängig.

Update von 12.39 Uhr: Ein Bürgermeisterkandidat im Landkreis Augsburg hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er befindet sich mitten im Wahlkampf - und hat zahlreiche Hände geschüttelt. (Merkur.de*)

Coronavirus in Bayern: Zahlreiche Schulen bleiben geschlossen

Update von 7.47 Uhr: Die Stadt Nürnberg will auf Nummer sicher gehen und schließt deshalb am heutigen Freitag zwei Schulen in der Stadt. Zwei Schüler wurden am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet. Sie haben sich, wie nordbayern.de berichtet, wohl bei ihrer Mutter, einer Reiserückkehrerin aus dem Piemont, angesteckt. In Nürnberg werden deshalb das Labenwolf-Gymnasium und die Grundschule St. Johannis geschlossen.

Auch in Erlangen bleibt das Christian-Ernst-Gymnasium heute geschlossen. Zwei Kinder hatten das Gymnasium einen Tag lang besucht, dann wurde bei ihnen das Coronavirus festgestellt. Die Staatliche Realschule Herzogenaurach bleibt am Freitag ebenfalls vorsorglich geschlossen. Bei einer Schülerin bestehe der starke Verdacht auf eine Infizierung mit dem Coronavirus. Alle Informationen zu Schulausfällen finden Sie hier.

Erstmals aufgetreten war das Coronavirus bei der Firma Webasto im bayerischen Stockdorf - der Firmen-Chef hat jetzt im ZDF bei Markus Lanz über die Zeit gesprochen.

Update vom 6. März, 7.37 Uhr: Das Coronavirus breitet sich auch in München aus. Mehrere Kitas und Schulen bleiben geschlossen. Auch ein tz-Redakteur ist betroffen.*

Coronavirus-Aufregung erreicht Fußball-Bezirksligisten

Update von 15.15 Uhr: Die Coronavirus-Aufregung hat auch den Fußball-Bezirksligisten VfB Forstinning erreicht. Der Klub reiste ins Trainingslager in die Türkei - ohne den italienischen Spieler Alessandro Luzzi. Ihm wurde die Einreise verweigert. Grund ist seine italienische Staatsbürgerschaft, wie Fußball Vorort* berichtet.

Update von 15.01 Uhr: Erstmals gibt es Coronavirus-Fälle in allen bayerischen Regierungsbezirken. Am Donnerstag wurde unter anderen auch ein Fall im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach gemeldet. Damit wurden allein an diesem Tag im Freistaat zwei Dutzend neue Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 bestätigt. Binnen einer Woche gab es somit 66 Fälle, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag in München mitteilte.

Lesen Sie auch: Wegen des Coronavirus hat nun auch der Flughafen München drastische Maßnahmen ergriffen und tausende Flüge gestrichen. Einige Länder sind besonders betroffen.

Neben dem Fall aus der Oberpfalz wurden zuletzt drei Fälle aus dem mittelfränkischen Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gemeldet sowie je ein Fall aus Nürnberg und dem Landkreis Roth. Darüber hinaus wurden aus den oberbayerischen Landkreisen München und Weilheim-Schongau und dem schwäbischen Landkreis Oberallgäu bestätigt. Ferner wurden drei weitere Fälle aus dem oberbayerischen Landkreis Freising gemeldet.

Lesen Sie auch: Wegen eines mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiters musste eine Firma in Starnberg nun schließen. Pikant: Der Mann war vor Kurzem als Betreuer mit Jugendfußballern aus Starnberg in Italien.

Coronavirus in Bayern: Zwölf neue Fälle

Update von 11.15 Uhr: In Bayern gibt es zwölf neue Coronavirus-Fälle. Damit wurden innerhalb einer Woche 54 Fälle des neuartigen Virus Sars-CoV-2 im Freistaat bestätigt, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag in München mitteilte. Vier Infektionen wurden aus München gemeldet, zwei aus dem Landkreis Miesbach*, zwei aus dem Landkreis Neu-Ulm sowie ein Fall aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Im Landkreis Erlangen-Höchstadt hat sich eine Person mit dem Virus infiziert, in Würzburg gibt es zwei Fälle.

Bislang sind in Bayern damit insgesamt 68 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. 14 Patienten, die zuerst im Freistaat positiv auf das Virus getestet worden waren, gelten wieder als genesen und wurden aus den Krankenhäusern entlassen.

Coronavirus in Bayern: Schulen werden geschlossen

Update vom 5. März, 7.46 Uhr: In Würzburg und Unterhaching* sind in der Nacht zum Donnerstag drei weitere Fälle des Coronavirus bestätigt worden. Schulen wurden deshalb zunächst geschlossen.

In Unterhaching sei ein Kind, das das Lise-Meitner-Gymnasium besuche, nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert, teilte das Landratsamt München mit. Das Gesundheitsamt und die Schulleitung hätten daher entschieden, die Schule am Donnerstag und Freitag zu schließen. Alle Schülerinnen und Schüler sollten demnach zu Hause bleiben.

Auch in Würzburg wurden zwei junge Erwachsene der Leonhard Frank-Schule positiv auf das Coronavirus getestet. Der Unterricht falle nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Regierung Unterfranken am Donnerstag aus, teilte die Stadt Würzburg mit. Ob es sich bei beiden um Schüler oder Lehrer handelt war zunächst unklar.

Update von 17.51 Uhr: Im Landkreis Erding gibt es den ersten Corona-Infizierten. Es handelt sich um einen Mann aus Dorfen. Auch seine Frau zeigt Symptome.

Update von 16.42 Uhr: Zahlreiche Großveranstaltungen mussten bereits wegen des Coronavirus und der Ansteckungsgefahr abgesagt werden - auch in Bayern und in München.

Die Landeshauptstadt und die Allianz Arena sind eigentlich als ein Spielort für die paneuropäische Fußball-EM 2020 vorgesehen.

Doch: Kann die Europameisterschaft mit drei Vorrundenspielen und einen EM-Viertelfinale in München wegen des Coronavirus überhaupt ausgetragen werden?

Die Stadt hat sich nun in Person von Sportreferentin Beatrix Zurek dazu geäußert (siehe Link). Coronavirus-Verdacht gibt es aktuell auch bei Wetter-Experte Kachelmann. Er ist unter Quarantäne.

Coronavirus in Passau: Außenstelle von Jobcenter muss geschlossen werden

Update von 16.24 Uhr: Beim ersten Coronavirus-Patienten im Landkreis Passau handelt es sich um einen Mitarbeiter des Jobcenters Passau Land in Vilshofen.

Die Außenstelle des Jobcenters Passau Land bleibt voraussichtlich bis zum 11. März geschlossen, wie die Passauer Neue Presse berichtet. „Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Alle Kontaktpersonen sind identifiziert und werden vom Gesundheitsamt getestet“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Rosenheimer Starkbierfest wird vorerst nicht wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Nach Einschätzung des städtischen Ordnungsamts als Infektionsschutzbehörde gebe es bisher keine rechtliche Handhabe für eine Absage, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Voraussetzung dafür wäre eine fachliche Stellungnahme des staatlichen Gesundheitsamts Rosenheim, die eine solche Absage aus Gründen des Infektionsschutzes für unabweisbar notwendig erklärt. „Ein derartiges zwingendes Erfordernis hat das Gesundheitsamt Rosenheim gegenüber der Stadt bisher nicht erklärt“, sagte Ordungsdezernent Herbert Hoch. Das staatliche Gesundheitsamt Rosenheim hatte der Stadt die Absage des Starkbierfests empfohlen. Die Stadt Rosenheim werde die Entwicklung der Situation weiter beobachten, hieß es weiter. Das Rosenheimer Starkbierfest ist aber nur eine von zahlreichen Großveranstaltungen, die wegen des Coronavirus mittlerweile abgesagt wurden. Auch viele Messen sind betroffen. Die wirtschaftlichen Folgen der Lungenerkrankung werden massiv sein. Einige Verbände und Experten machten bereits düstere Prognosen.

Coronavirus in Bayern: uvex mit besonderer Maßnahme

Update von 16.17 Uhr: Der Brillen- und Sicherheitstechnik-Hersteller uvex gibt seine noch vorrätigen Atemschutzmasken im Kampf gegen das Coronavirus nur noch an Krankenhäuser und Arztpraxen ab. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch am Firmensitz im fränkischen Fürth mit. Nach Angaben eines Sprechers stehen derzeit noch mehrere Zehntausend der Masken der Schutzklassen FFP2 und FFP3 zur Verfügung.

„Gerade in den letzten Tagen haben das Bundesgesundheitsministerium und zahlreiche Praxisärzte das Fehlen von geeigneter Schutzausrüstung im medizinischen Bereich bemängelt und auf die dadurch entstehenden Gefahren hingewiesen“, sagte Martin Leusmann, Geschäftsführer der uvex safety group. „Wir haben daher beschlossen, die noch zur Verfügung stehenden Bestände ausschließlich an medizinisches Personal abzugeben.“

Normalerweise beliefert uvex mit den in China hergestellten Masken die Industrie, wo sie zum Schutz etwa vor Staub und Flüssigkeiten im Arbeitsschutz eingesetzt werden. Derzeit sei die Belieferung aus China abgebrochen, sagte der Firmensprecher. Die Produktion sei jedoch wieder angelaufen.

Die Nachfrage nach Atemschutzmasken sei aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in den vergangenen Wochen enorm gestiegen und übertreffe weit die Lagermengen. uvex bediene seit einigen Wochen ohnehin nur noch langjährige Kunden und habe bereits viele Anfragen absagen müssen.

Coronavirus in Bayern: 20 Neu-Infektionen nachgewiesen

Update von 16.01 Uhr: Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in Bayern ist am Mittwoch deutlich gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde das Virus bei 20 Menschen nachgewiesen. Damit sind in Bayern insgesamt 56 Patienten positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, seit vergangenem Donnerstag waren es 42 neue Fälle.

Nachdem in Bayern etwa die Handwerksmesse wegen der Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt worden war, haben andere Großveranstalter die Lage im Blick. Wirt Christian Schottenhamel etwa ging davon aus, dass das anstehende Paulaner Starkbierfest auf dem Nockherberg in München stattfinden wird.

Coronavirus in Bayern: Volksfeste sollen stattfinden

Auch die großen Volksfeste sollen stattfinden. „Wir lassen uns von der Hysterie jetzt nicht anstecken“, sagte der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbands, Lorenz Kalb. Das Nürnberger Volksfest soll wie geplant am 11. April starten. Während der 16 Tage erwarten die Veranstalter 1,5 bis 2 Millionen Besucher.

Auch der Schwäbische Schaustellerverband sieht zurzeit keinen Grund, den Augsburger Plärrer vom 12. bis 26. April abzusagen. „Im Moment läuft alles nach Plan“, sagte der Vorsitzende Josef Diebold. Zu dem Frühlingsfest werden nach Angaben der Veranstalter voraussichtlich rund 500 000 Besucher aus der Region kommen.

Ähnlich sieht es beim Frühlingsfest in München aus, bei dem sich ab 24. April die Karussells auf der Theresienwiese drehen werden. „Grundsätzlich finden große Verstaltungen statt, außer es gibt eine besondere Risikobewertung“, sagte Stadtsprecher Stefan Hauf. Bevor die Stadt eine endgültige Entscheidung trifft, will sie die Bewertung des bayerischen Gesundheitsministeriums zum Umgang mit Großveranstaltungen abwarten.

Als Reaktion auf den Corona-Ausbruch wollen die Schausteller in Nürnberg die Hygiene auf dem Festgelände erhöhen: So soll vor jedem Geschäft ein Spender mit Desinfektionsmittel stehen. Der Verband ist nach Angaben von Kalb gerade dabei, 200 davon zu organisieren.

Neue Fälle in Bayern: Coronavirus breitet sich weiter aus

Update von 15.49 Uhr: Die bayerischen Gesundheitsbehörden haben fünf weitere Fälle des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bestätigt. Die Infektionen seien in den Landkreisen Lindau am Bodensee, Augsburg, Erding und Passau sowie in Nürnberg gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium in München am Mittwoch mit. Mögliche Kontaktpersonen sowie Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen würden ermittelt. Damit meldete das Ministerium bereits zum dritten Mal innerhalb eines Tages neue Fälle im Freistaat.

Update von 15.32 Uhr: Am Mittwoch bestätigte die Stadt Nürnberg zwei weitere positive Testergebnisse auf das Coronavirus, wie nordbayern.de berichtet. Bei den Infizierten handelt es sich um Reiserückkehrer. Ein Mann kam aus Südtirol zurück, eine Frau aus der italienischen Region Piemont. Sie steht zusammen mit ihrem Mann und den beiden Kindern unter häuslicher Quarantäne.

Coronavirus: Impfstoff möglicherweise erst im nächsten Jahr

Update von 15.16 Uhr: Ein Impfstoff gegen das Coronavirus könnte nach Experteneinschätzung im nächsten Jahr um diese Zeit vorliegen. „Es ist auf jeden Fall möglich, einen Impfstoff zu entwickeln, aber er muss die verschiedenen Stadien der klinischen Entwicklung durchlaufen“, sagte der Virologe am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Nikolaus Ackermann, am Mittwoch in Oberschleißheim.

Anders als bei der Influenza müsse der Impfstoff vollkommen neu entwickelt werden. Nötig seien sämtliche Schritte vom Tierversuch über die Anwendung bei Einzelpersonen bis zu größeren Patientengruppen. Damit dauere die Entwicklung bis zur Zulassung ungefähr ein Jahr. Man kenne das Coronavirus grundsätzlich seit den 1960er Jahren, es gebe mindestens zwei harmlose Arten. Die Sars-Epidemie 2003 und 2004 - verursacht ebenfalls von einem solchen Virus - sei begrenzt und kurzfristig gewesen.

An der Entwicklung einer Impfung forschten derzeit universitäre Einrichtungen gemeinsam mit der Pharmaindustrie, sagte der Leiter des humanvirologischen Labors am LGL. Am LGL selbst wird nicht an einem Impfstoff gearbeitet.

Wie nun bekannt wurde, hat eine Arztpraxis im Landkreis Passau geschlossen. „Aufgrund einer nachgewiesenen Coronaviruserkrankung eines Patienten auf Weisung des Gesundheitsamtes - aus Sicherheitsgründen - geschlossen“ ist auf einem Schild an der Tür zu lesen.

Coronavirus in Bayern: Hunderte Personen in Quarantäne

Update von 14.19 Uhr: In Bayern sind derzeit Hunderte Menschen als Kontaktpersonen von Corona-Patienten in häuslicher Quarantäne. Eine genaue Zahl könne derzeit nicht genannt werden, sagte der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Andreas Zapf, am Mittwoch in Oberschleißheim. Denn die Fälle „purzeln“ - seit vergangenem Donnerstag gab es 37 neue Fälle. Offen blieb, wie viele der Infizierten nicht stationär im Krankenhaus, sondern zu Hause sind.

Derzeit können in Bayern täglich rund 2500 Menschen auf das Coronavirus getestet werden. Die Testkapazität werde voraussichtlich weiter ausgebaut, sagte Zapf. Allein 160 Tests täglich sind am LGL möglich. Dort arbeite man „am Anschlag“.

Die genaue Nachverfolgung der Ansteckungswege und der Kontaktpersonen von Corona-Patienten habe in Bayern die Ausbreitung erfolgreich verlangsamt. Im Fall des Autozulieferers Webasto in Stockdorf sei es unter anderem mit Quarantänemaßnahmen gelungen, die Infektionskette bei der Firma ganz abzubrechen, sagte Zapf. Dort war der bundesweit erste Corona-Fall festgestellt worden. Eine chinesische Kollegin hatte den Mann im Januar bei einem Arbeitsbesuch angesteckt. Insgesamt gab es im Zusammenhang mit Webasto 14 Corona-Patienten, die aber alle wieder gesund sind.

Coronavirus in Bayern: Neue Fälle im Freistaat

Update von 12.52 Uhr: In Bayern gibt es vier weitere bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2. Dazu zählen zwei neue aus dem Landkreis München sowie jeweils ein Fall aus der Stadt Nürnberg und dem Landkreis Freising, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in München am Mittwoch mitteilte. Am Mittwochvormittag hatte das Ministerium schon elf neue Corona-Fälle bekanntgegeben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat unterdessen eine Regierungserklärung zur Coronavirus-Entwicklung bezogen auf ganz Deutschland abgegeben. Und er hatte keine guten Nachrichten.

Update von 11.51 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat das Rosenheimer Gesundheitsamt der Stadt zur Absage des Starkbierfests geraten. Es gebe eine Empfehlung für die Stadt, die Entscheidung bleibe aber dem städtischen Ordnungsamt vorbehalten, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Rosenheim. Das Starkbierfest sollte am Freitag beginnen.

Coronavirus in Bayern: Elf neue Fälle bestätigt

Erstmeldung vom 4. März, 11.33 Uhr

Das Coronavirus verbreitet sich immer weiter. In Bayern gibt es elf neue bestätigte Fälle.

Coronavirus in Bayern: Elf neue Fälle im Freistaat

Erstmals wurde je ein Fall in den Landkreisen Lindau und Augsburg nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in München am Mittwoch mitteilte. Dazu kommt sechs neue Fälle aus dem Landkreis Freising*, zwei neue aus dem Landkreis München* und ein neuer aus dem Landkreis Ostallgäu.

Bei dem Infizierten aus Lindau handelt es sich um einen Familienvater, dessen Kontaktpersonen vorsorglich unter häusliche Quarantäne gestellt worden seien. Davon betroffen seien unter anderem 59 Schülerinnen und Schüler aus zwei Lindauer Schulen.

Coronavirus in Bayern: Neuer Verdachtsfall in Passau

Bislang sind in Bayern insgesamt 47 Patienten positiv getestet. Bei 14 Personen ist die Erkrankung bereits auskuriert. In Passau gibt es aktuell einen neuen Verdachtsfall. Ein Mitarbeiter der ZF hat sich womöglich mit dem Virus angesteckt, wie Pressesprecher Gernot Hein der PNP auf Nachfrage bestätigte.

Der Mitarbeiter sei in der Kundendienst-Abteilung beschäftigt. Seine Frau hatte Kontakt mit dem Coronavirus-Patienten aus Vilshofen. Als beide am Dienstag Erkältungssymptome gezeigt hatten, verständigte der Mitarbeiter die ZF. Ein Notfallteam habe noch am Dienstagabend (3. März) beschlossen, die Kundendienst-Abteilung vorsorglich zu schließen, bis das Testergebnis des Mannes vorliegt.

„Die Sicherheit der Mitarbeiter ist uns das Wichtigste. Deswegen haben wir uns zu der Maximallösung entschieden“, erklärt Hein gegenüber der PNP die Schließung. 250 Mitarbeiter bleiben deshalb zunächst zu Hause.

Alle bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus in Bayern lesen Sie hier. In Italien ist die Lage nach dem Corona-Ausbruch weiter sehr ernst. Das Robert Koch-Insitut (RKI) hat eine Region nun in ein Risikogebiet eingestuft.

+++

Lokale Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unsere brandneuen lokalen Newsletter informieren Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus den Merkur-Regionen - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Hier geht es zur Anmeldung.*

+++

Alle Nachrichten rund um Bayern lesen Sie immer bei uns.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

kam/dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Felix Kästle