Corona-Entscheidungen stehen bevor: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird schon vorab deutlich

News-Ticker für den Freistaat

+ © dpa / Kay Nietfeld Corona in Bayern: Entscheidungen stehen an - Markus Söder wird vorab deutlich (Symbolbild) © dpa / Kay Nietfeld

Am Mittwoch (6. Mai) beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Markus Söder wurde jedoch bereits vorab deutlich und äußerte in Penzberg Kritik.