Ausnahmezustand in Bayern: Erste Stadt mit Ausgangssperre - Polizei kontrolliert in Corona-Hotspot

Das Coronavirus verbreitet sich weiter. Der Freistaat Bayern hat deshalb Maßnahmen beschlossen. In einer Stadt gibt es nun eine Ausgangssperre. Alle Informationen im Ticker.

Das Coronavirus* verbreitet sich weiter - auch in Bayern.

Der Freistaat hat deshalb nun drastische Maßnahmen getroffen.

In Bayern gibt es nun für eine erste Stadt eine Ausgangssperre.

Update 8.54 Uhr: Das Coronavirus beherrscht weiter die Schlagzeilen, auch in Bayern gibt es neue Fälle. Ministerpräsident Markus Söder gibt im Landtag um neun Uhr eine Regierungserklärung ab.

Update vom 19. März, 6.05 Uhr: Die bayerische Stadt Mitterteich hat als erste Stadt in Bayern eine Ausgangssperre verhängt. Grund waren zahlreiche Infektionen mit dem Coronavirus. Die Nacht in der Kleinstadt sei den Angaben zufolge ruhig verlaufen. Es habe keine Vorkommnisse gegeben, teilte die Polizeidirektion Regensburg am frühen Donnerstagmorgen mit. Polizisten seien vor Ort und würden die Lage überwachen. Die Ausgangssperre solle bis zum 2. April andauern, teilte die Behörde mit.

Laut bayerischem Gesundheitsministerium sollen die Betroffenen das Haus oder die Wohnung unter anderem nur für unaufschiebbare Arztbesuche, zum Arbeiten oder zum Einkaufen verlassen. Ziel der Maßnahme sei es, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern und die Fortsetzung von Infektionsketten zu unterbrechen.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle hat sich in Landkreis und Stadt Ansbach währenddessen innerhalb eines Tages verdreifacht. Es gebe zwölf neue nachgewiesene Fälle von Sars-CoV-2, teilte das Landratsamt Ansbach am späten Mittwochabend mit. Damit steige die Zahl in der mittelfränkischen Region auf 18.

Coronavirus in Bayern: Innenminister Joachim Herrmann besucht Mitterteich

Update 21.15 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat am Mittwochabend die Stadt Mitterteich in der Oberpfalz besucht. Mitterteich ist eine der am stärksten von dem Virus betroffenen Städte im Freistaat. Bis zum 2. April gilt in der 6.500-Einwohner-Stadt eine Ausgangssperre.

„Nachdem das Coronavirus auffällig oft im Stadtgebiet von Mitterteich festgestellt wurde, müssen wir von einem Hotspot ausgehen“, teilte Herrmann schon vor seinem Besuch in der Stadt mit. Mit einer Ausgangssperre die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Infektionskette zu unterbrechen, sei eine nahe liegende Maßnahme.

Nach Angaben des Landratsamtes gibt es im Landkreis Tirschenreuth 47 bestätigte Corona-Fälle, 25 davon in Mitterteich. 15 der 47 Menschen lägen im Krankenhaus, fünf von ihnen müssten beatmet werden.

Coronavirus fordert siebtes Todesopfer in Bayern

Update 18.48 Uhr: In Bayern ist ein siebter Mensch nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. „Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Würzburg um einen über 90-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen“, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Mittwoch mit.

Insgesamt gibt es im Freistaat mindestens 1798 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Darin eingerechnet sind unter anderem die ersten 14 Infizierten, die mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen.

Update 18.07 Uhr: Vor dem Hintergrund der Coronakrise ist bayernweit das Arbeitszeitgesetz für die Herstellung existenzieller Güter sowie für Dienstleistungen zur Daseinsvorsorge gelockert worden. Alle sieben Bezirksregierungen verabschiedeten entsprechende Allgemeinverfügungen, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte.

Demnach können Beschäftigte in den betreffenden Bereichen täglich auch über acht beziehungsweise zehn Stunden hinaus beschäftigt werden. Zudem kann an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden.

Betroffen seien im Wesentlichen die Pflege sowie die Herstellung von Medikamenten sowie Schutzkleidung, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die Regelungen sollen bis 30. Juni gelten.

Etwa in Supermärkten kann derzeit ebenfalls am Sonntag gearbeitet werden. Hier ist Grundlage der Beschluss der Staatsregierung zu den Öffnungszeiten. Arzt und Politiker Wolfgang Wodarg sieht im Umgang mit dem Coronavirus Panikmache. Jetzt kontert Chef-Virologe Christian

Drosten die Kritik und findet deutliche Worte.

Unterdessen etabliert sich in Corona-Zeiten in Deutschland eine neue soziale Aktion, die den Zusammenhalt in der Bevölkerung zeigt.

Coronavirus in Bayern: Erste Stadt mit Ausgangssperre

Update 17.15 Uhr: Im oberpfälzischen Mitterteich ist angesichts der Coronavirus-Pandemie das erste Ausgangsverbot Bayerns verhängt worden. Nach Angaben der Stadt informiert die Feuerwehr die Bürger mittels Durchsagen. Zusätzlich sollen vom Landratsamt Flugblätter verteilt werden.

Bürgermeister Roland Grillmeier teilte mit, es handele sich um eine zusätzliche Vorsorgemaßnahme wegen der hohen Fallzahlen in der 6500-Einwohner-Stadt Mitterteich und im Landkreis Tirschenreuth, wo es laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 38 bestätigte Fälle gibt. „Denkt an Eure Gesundheit und die Eurer Mitmenschen und nehmt die Bitte und Aufforderung ernst.“

Ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums in München erklärte auf Anfrage, die Ausgangssperre sei in Abstimmung mit dem Innen- und Gesundheitsministerium verhängt worden. Demnach sollen die Betroffenen das Haus oder die Wohnung unter anderem nur für unaufschiebbare Arztbesuche, zum Arbeiten oder zum Einkaufen verlassen. Ziel der Maßnahme sei es, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern und die Fortsetzung von Infektionsketten zu unterbrechen.

Update 16.35 Uhr: Das Landratsamt Tirschenreuth hat wegen der Verbreitung des Coronavirus für die Stadt Mitterteich eine Ausgangssperre verhängt. Es ist die erste Stadt in Bayern mit einer solchen Maßnahme. Sie soll bis zum 2. April dauern, wie die Behörde mitteilte.

Coronavirus in Bayern: Kultusministerium sagt Staatsexamen für Lehramtsstudenten ab

Update 16.20 Uhr: Das bayerische Kultusministerium sagt angesichts der Coronavirus-Krise nun alle Staatsexamina für Lehramtsstudenten ab. Das bestätigte ein Sprecher des Ministerium soeben dem Münchner Merkur*. Die Durchführung der 1. Staatsprüfung werde ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt, hieß es. Wann die Prüfungen fortgesetzt werden können, werde zu gegebener Zeit entschieden.

Update 16.18 Uhr: In Bayern ist ein sechster Mensch nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. „Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Landsberg am Lech um einen 71-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen“, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Mittwoch mit. Der Landkreis Landsberg am Lech liegt an der Grenze zwischen den Regierungsbezirken Oberbayern und Schwaben, rund 60 Kilometer westlich von München.

Coronavirus in Bayern: Mehr als 400 Neuinfektionen, knapp 1.800 positive Tests

Update 15.45 Uhr: In Bayern haben sich weitere 446 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Dort bietet das Amt auch eine Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen in Bayern.

Insgesamt gibt es im Freistaat damit mindestens 1798 Menschen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Darin eingerechnet sind unter anderem die ersten 14 Infizierten, die allesamt mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens in Zusammenhang standen. Fünf Menschen mit Coronavirus-Infektion starben bislang in Bayern.

Durch das Coronavirus ist auch die Wirtschaft auf Talfahrt. Doch sind die Börse-Werte Dax und Dow-Jones tatsächlich ein geeigneter Gradmesser?

Coronavirus in Bayern: Neues Gesetz soll kommen - Söder offenbar für „Einigkeit vor Schnelligkeit“

Update 15.10 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Krise gibt es im Landtag fraktionsübergreifend große Einigkeit über deutlich umfassendere Befugnisse für die Staatsregierung. In einem neuen bayerischen Infektionsschutzgesetz sollen unter anderem mögliche Beschlagnahmungen von medizinischem Material und ein erleichterter Zugriff auf medizinisches und pflegerisches Personal geregelt werden. Bei einem Treffen von Ministerpräsident Markus Söder und Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) mit allen Fraktionschefs wurde am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern Einvernehmen über den Gesetzentwurf erzielt - mit einigen Änderungen.

Allerdings wird das Gesetz nun nicht wie von der Staatsregierung angestrebt an diesem Donnerstag im Schnellverfahren beraten und beschlossen. Dagegen hätten sich am Ende die SPD und auch die Grünen gewehrt, hieß es. Nun wird das Gesetz zwar eingebracht, dann aber erst in den Ausschüssen beraten. Und endgültig beschlossen werden soll es dann am Mittwoch kommender Woche. Aus dem Umfeld Söders hieß es anschließend, ihm sei Einigkeit hier wichtiger als Schnelligkeit.

Eine große Sorge der Bauern wurde derweil geklärt: Erntehelfer in der Landwirtschaft sollen trotz der aktuellen Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Krise weiter problemlos nach Deutschland kommen dürfen. „Es gibt hier spezielle Formulare, die die Betriebe den Helfern aushändigen können, damit diese problemlos einreisen können“, sagte Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) am Mittwoch in Eitting bei München. Außer Frage steht jedoch, dass die Pandemie die Wirtschaft hart trifft. Deutschland hat deshalb einige Corona-Maßnahmen für die Wirtschaft beschlossen.

Coronavirus in Bayern: Rewe schützt Kassierer - mit Plexiglasscheiben

Update 14.28 Uhr: Zum Schutz vor dem Coronavirus sitzen die Kassierer in bayerischen Rewe-Filialen künftig hinter Plexiglasscheiben. Die Schutzwände seien 1,5 Meter hoch und von Donnerstag an werde landesweit mit dem Aufbau in den Geschäften begonnen, sagte Volker Hornsteiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung Region Süd REWE Group, am Mittwoch in Eitting bei München.

Die Schutzwände haben laut Hornsteiner keine Möglichkeiten zum Durchgriff. So sollen die Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem sich rasant in Deutschland ausbreitenden Coronavirus geschützt werden. Um die Kunden untereinander zu schützen, könne er sich Abstandsmarkierungen an den Kassen, wie in anderen Ländern bereits üblich, vorstellen.

Hornsteiner betonte, dass der Einsatz von Security in den Filialen „jederzeit auf Abruf“ möglich sei. Diese Maßnahme sei aktuell aber nicht erkennbar notwendig. Die Situation sei „momentan“ ruhig. Prinzipiell seien aber jederzeit Zutrittsregelungen möglich.

Coronavirus in Bayern: Kassenärztliche Vereinigung bitte um Geduld bei Corona-Tests

Update 13.27 Uhr: Der mobile Fahrdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) nimmt nach eigenen Angaben täglich bei etwa 1700 Menschen Abstriche für Tests auf das Coronavirus.

Angesichts der enormen Nachfrage bittet die KVB um Geduld. Der Hausbesuchsdienst sei mit mehr als 200 Fahrzeugen täglich im Freistaat unterwegs, um bei Verdachtsfällen Proben zu entnehmen, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Abstriche würden in Labore gebracht, die jedoch auch völlig überlastet seien. „Die Kapazitäten sind erschöpft.“ Fünf bis sieben Tage dauere es aktuell, ehe ein Ergebnis vorliegt.

Das gilt auch für die Hotline mit der Nummer 116 117. Hier seien Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz. Wartezeiten von 20 bis 30 Minuten seien nicht ungewöhnlich sagte der Sprecher. Wenn Anrufer dann einen Wutanfall bekämen, sei das nicht hilfreich. „Es ist eine absolute Ausnahmesituation.“

Coronavirus in Bayern: Oberbürgermeisterin drückt Unverständnis aus

Die Oberbürgermeisterin von Bayreuth hat ihr absolutes Unverständnis für Bürger, die die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus nicht ernst nehmen, ausgedrückt. „Wir spielen mit dem Leben von Menschen“, betonte Brigitte Merk-Erbe (FW/BG) in einer eindringlichen Videobotschaft am Mittwoch. Das Gesundheitssystem drohe ohne die Maßnahmen zusammenzubrechen.

+ Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe ist besorgt. © picture alliance / dpa / David Ebener

„Ich möchte Sie alle dringend bitten: Bleiben Sie, wenn es irgend möglich ist, zuhause“, sagte die Oberbürgermeisterin mit Nachdruck. Auf jeden Besuch solle verzichtet werden. „Achten Sie auf Ihre Kinder und erläutern Sie Ihnen auch kindgerecht die notwendigen Maßnahmen.“

„Unsere Situation ist bedrohlich“, hieß es weiter. Sie dulde keine Leichtfertigkeit. Die Stadtverwaltung arbeite daran, dass niemand allein gelassen werde.

Coronavirus: Auflagen in Bayern - Polizei soll kontrollieren

Update von 12.26 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Krise hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Menschen in Bayern dringend aufgerufen, sich an die neuen Auflagen und Beschränkungen zu halten. Bei all diesen Maßnahmen setze man nun erst einmal auf die Einsicht der Bevölkerung, sagte Söder am Mittwoch in Eitting bei München.

Man werden nun beobachten, wie sich das öffentliche Leben weiter entwickle, und ob die Auflagen eingehalten würden: ob also Geschäfte, für die es keine Ausnahmen gibt, tatsächlich geschlossen haben und ob sich Gaststätten an die Beschränkungen und Regeln halten. Dies werde kontrolliert, auch von der Polizei. „Da sind alle staatlichen Stellen angewiesen, das auch zu kontrollieren“, betonte der Regierungschef.

Und Söder betonte mit Blick auf volle Parks, das gelte auch für das öffentliche Leben. „Ich verstehe, dass die Leute es rausdrängt bei so einem Wetter“, sagte er, mahnte aber: „Bitte verantwortlich damit umgehen.“ Man könne auch alleine Sport machen. Aber es solle eben „keine größeren Gruppenansammlungen“ geben, betonte er.

Söder kündigte zudem an, Minijob-Regelungen sollten so flexibel wie möglich gehandhabt werden, damit es genügend Mitarbeiter in den Supermärkten gebe und die jetzigen Beschäftigten dort entlastet würden. Über die Bundesagentur für Arbeit solle ein „Arbeitsportal“ eingerichtet werden, damit beispielsweise Mitarbeiter der Gastronomie, die nun keine feste Beschäftigung hätten, sehr schnell eine Perspektive in Supermärkten und ähnlichem hätten. Daran arbeiteten derzeit auch das Sozial- und das Wirtschaftsministerium.

Video: Corona-Krise - Ausgangssperre auch in Deutschland?

Corona-Krise: Söder für Mindestabstand in Supermärkten

Update von 11.41 Uhr: Zum Schutz vor möglichen Ansteckungsgefahren mit dem Coronavirus in Supermärkten fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Sicherstellung von Mindestabständen zwischen den Kunden. Er verwies auf Dänemark, wo Klebeetiketten auf dem Boden dabei helfen sollen, dass Kunden an den Kassen ausreichend Abstand zueinander halten. Eine derartige Lösung sei wichtig, sagte Söder am Mittwoch bei einem Besuch eines Supermarkt-Logistikzentrums in Eitting bei München.

Abgesehen davon betonte Söder, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sei gesichert. Auch in den vergangenen Tagen hatte er deshalb wiederholt vor Hamsterkäufen in Supermärkten gewarnt.

Coronavirus-Hotspot in Tirschenreuth? Feuerwehr mit Lautsprecherdurchsagen

Update von 11.27 Uhr: „Es scheint so, dass sich der Coronavirus im Landkreis Tirschenreuth besonders einnistet", sagte Landrat Wolfgang Lippert auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Hotspot sei die Stadt Mitterteich. Im Landkreis gebe es Stand Dienstag 10.30 Uhr mittlerweile 40 bestätigte Coronafälle, wie die Frankenpost berichtet. Der Stab des Katastrophenschutzes habe mittlerweile weitere Schritte eingeleitet.

Eine Maßnahme: Die Feuerwehr fuhr am Dienstag um 17 Uhr durch Mitterteich und machte Lautsprecherdurchsagen, um auf die Situation hinzuweisen, wie es weiter heißt. Soziale Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert werden.

Coronavirus in Bayern: Paukenschlag in Bayern - Abiturprüfungen werden verschoben

Update 10.51 Uhr: Das Coronavirus legt die Stadt München nahezu komplett lahm. Nur noch wenige Menschen treiben sich auf den Straßen. Nur an einem Ort merkt man nichts: In den S-Bahnen.

Update von 9.46 Uhr: Paukenschlag in Bayern: Die Abiturprüfungen werden verschoben. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit.

Coronavirus in Bayern: Kommt die Ausgangssperre? Söder äußert sich

Update von 9.25 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Ausgangssperre erneut nicht ausgeschlossen. „Wir machen alles, was zeitlich angemessen ist“, sagte Söder am Mittwoch Antenne Bayern. Er betonte aber: „Ich kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen.“ Man hoffe sehr, dass die bisher getroffenen Maßnahmen wirkten. Söder rief deshalb die Menschen in Bayern auf, sich an die Beschränkungen zu halten. „Wenn jeder mitmacht, dann haben wir eine gute Chance.“

Söder stufte die Medien in dem Interview ebenfalls als„kritische Infrastruktur“ ein - das ist eine Zugangsvoraussetzung für die Notfallbetreuung von Kindern an den Schulen und Kitas. „Die Medien spielen jetzt eine ganz wichtige Rolle, ernsthaft aufzuklären, aber auch ein bisschen Mut zu machen“, sagte der Ministerpräsident.

Coronavirus in Bayern: Drastische Maßnahmen beschlossen - Eine Berufsgruppe besonders betroffen

Ursprungsmeldung vom 18. März, 8.33 Uhr

Das Coronavirus verbreitet sich weiter. Über 1300 Fälle gibt es mittlerweile allein in Bayern (Stand 17. März). Um das Virus einzudämmen, hat der Freistaat drastische Maßnahmen getroffen. Diese verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag auf einer Pressekonferenz zusammen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Coronavirus in Bayern: Drastische Maßnahmen beschlossen

So dürfen Restaurants nur noch bis 15 Uhr öffnen*, auch Biergärten und Terrassen sind davon betroffen. Bei Frisören muss es einen Mindestabstand zwischen zwei Kunden geben, in Hotels soll es keine Übernachtungen von Touristen mehr geben. Alle Aussagen können Sie in unserem Ticker nachlesen.

Coronavirus: Finanzämter in Bayern schließen für Besucher

Wegen der Corona-Krise bleiben ab diesem Mittwoch auch die bayerischen Finanzämter vorerst für Besucher geschlossen. „Leider ist dieser Schritt nötig als Maßnahme gegen die weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus“, teilte das Finanzministerium in München mit. Die Servicezentren der Finanzämter sollen den Angaben zufolge zunächst bis einschließlich 19. April geschlossen bleiben. Gleichwohl bleibe die Steuerverwaltung aber voll funktionsfähig, betonte das Ministerium.

Wer in Bayern aufgrund der Coronavirus-Krise in finanzielle Schieflage geraten ist, kann ab sofort fällige Steuerzahlungen zinsfrei stunden. Finanzminister Albert Füracker (CSU) setzte die steuerliche Hilfsmaßnahme im Vorgriff auf eine bundesweite Regelung in Kraft. „Schnelle und möglichst unbürokratische Hilfen für unmittelbar Betroffene sind das Gebot der Stunde“, sagte er. „Dies gilt auch für den Bereich der Steuern.“ Wer seine Steuern aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht zahlen kann, kann bis zum Jahresende entsprechende Anträge auf Stundung stellen.

Coronavirus: Bayerische Schulen geschlossen - Polizei zieht Prüfungen vor

Auch Schulen und Kindergärten sind von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen - und bleiben bis 19. April geschlossen.* Aus Angst vor Engpässen in der Corona-Krise zieht Bayern nun die Prüfungen für Polizeianwärter vor. Die Abschlussprüfungen sollte ursprünglich im Mai beginnen, nun wurden sie auf den 23. März vorverlegt, wie ein Sprecher der für die Prüfungen zuständigen bayerischen Bereitschaftspolizei in Bamberg mitteilte.

„Grund hierfür ist die Fürsorgepflicht, da die Prüfungen derzeit noch mit allen Prüflingen durchgeführt werden kann, was in Zukunft aufgrund möglicher Infektionen eventuell nicht mehr gegeben ist“, teilte die Bereitschaftspolizei mit. Nach bestandener Prüfung stünden grundsätzlich 800 neue, fertige Polizeibeamte zur Verfügung - „und es könnte auf mögliche Personalausfälle reagiert werden“. Das Problem stelle sich derzeit aber ausdrücklich noch nicht.

Coronavirus in Bayern legt öffentliches Leben lahm - eine Berufsgruppe ist besonders betroffen

Besonders dramatisch ist die Situation auch für die Prostituierten. „Die Frauen verdienen kein Geld mehr“, sagte Hedwig Christ von der Nürnberger Beratungsstelle Kassandra der Deutschen Presse-Agentur. Seit Anfang der Woche riefen dort ständig verunsicherte Frauen an, die nicht mehr wüssten, wie es weiter gehen soll. Viele der Prostituierten wohnen auch in den Bordellen und können jetzt keine Miete mehr bezahlen.

Alle Entwicklungen können Sie im bisherigen Ticker für Bayern nachlesen.

Angela Merkel spricht am Mittwochabend in einer Fernsehansprache über Corona zur Bevölkerung*, Merkur.de* berichtet ausführlich.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

kam/dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Daniel Karmann