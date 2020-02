Coronavirus in Baden-Württemberg: SLK-Klinik in Heilbronn testet zwei Fälle

Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Auch in Heilbronn wurden Personen getestet.

Das Coronavirus forderte weltweit bislang 1.115 Opfer. Auch das SLK-Klinikum in Heilbronn hat zwei Personen getestet.

Heilbronn - Das Coronavirus zieht weiter seine Kreise. Es gibt noch keinen Impfstoff, hieß es im Expertentalk des "Hessischen Rundfunks". Geschätzt würde es noch Monate dauern, da das Virus sich wohl verändert, und zwar gegen die einzelnen Symptome Mittel vorhanden sind, aber eben nichts, dass ganzheitlich wirkt.

In Deutschland wurden inzwischen 16 Fälle gemeldet. Nichts im Vergleich zu den weltweiten Meldungen. Da sind es nämlich insgesamt 45.177 Fälle, von denen 1.115 Menschen verstorben sind. Wie echo24.de* berichtet, wurden auch in Heilbronn am SLK-Klinikum zwei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

