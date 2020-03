Im Auto testen: Drive-in-Schalter für Corona-Verdachtsfälle in BaWü

In Baden-Württemberg gibt es erste Corona-Testzentren, die mit dem Drive-in-Prinzip arbeiten. Heißt: Die Untersuchung findet im eigenen Auto statt.

Drive-in gibt es nicht nur bei McDonalds und Co. Hintergrund: Seit sich der Coronavirus in Baden-Württemberg rasant ausbreitet, haben sich sogenannte Drive-in-Testzentren in Stuttgart, Herrenberg und Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) bewährt. Wie echo24.de* berichtet, soll der Drive-in-Test für das Coronavirus in Baden-Württemberg weiter ausgebaut werden. Heißt: Künftig kann man sich vom Fahrzeug aus auf den Coronavirus testen lassen. Geplant sind zwei weitere Drive-in-Stationen in Nürtingen sowie in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen).

