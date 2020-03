Corona-Krise: Frau leistet sich richtig groben Home-Office-Fail - und ihre Kollegen sind live dabei

Coronakrise: Eine Frau aus den USA sorgt für weltweite Lacher. Sie nimmt ihre Kollegen während eine Videokonferenz mit - dahin, wohin niemand mitwill.

Während der Coronakrise* sind viele Unternehmen auf Home-Office umgestiegen.

sind viele Unternehmen auf umgestiegen. Für die Mitarbeiter ergeben sich ganz neue Herausforderungen.

ergeben sich ganz neue Herausforderungen. Die Hitliste der peinlichen Momente führt jetzt eine Frau an.

München - Da sitzt plötzlich der Unternehmensberater während der Konferenz mit Kollegen vor einer bunten Wand, den Kopf merkwürdig schief gehalten: Auf Nachfrage stellt sich heraus, dass der einzig ruhige Ort der ganzen Wohnung das Kinderzimmer ist, weil die Familie im Wohnzimmer tobt. Und der Berater sitzt - ausgestattet mit Laptop und Kopfhörern - im Stockbett seiner Söhne.

Eltern, die aktuell im Home-Office arbeiten, stehen vor besonderen Herausforderungen - etwa, einen Streit unter den Kids zu schlichten und parallel dazu für den Kunden am anderen Ende der Telefonleitung noch kompetent in Sachen Vertrieb zu erscheinen. Um aus den Erfahrungen anderer zu lernen, tauschen sich Eltern untereinander aus - die Kollegin einer Münchnerin rettete etwa deren Kind vor einem gefährlichen Sturz.

Coronavirus und Home-Office: Für Eltern besonders schwierig

Für Lacher sorgte eine Szene während einer Nachrichtensendung der BBC News:

Ein Mann gibt ein Interview in einer Live-Nachrichtensendung, seriös in Anzug und Krawatte. „Was Papa da wohl so macht?“, fragte sich wohl seine Tochter, die plötzlich durch die Tür kommt und neugierig in die Kamera blickt. Bis die Mama die Situation gelöst hat, dauert es ein wenig - wahrscheinlich genauso lang, bis das erste Video dazu schon ins Netz hochgeladen war.

Ein Sprayer in München macht jetzt auf eigene Art und Weise auf die Coronakrise aufmerksam - besonders sauer stößt ihm wohl das Klopapier-Hamstern auf.

Coronavirus und Home-Office: Peinliche Momente ganz ohne Kinder

Besonders brenzlig werden Home-Office-Momente während der Videokonferenzen. Ob man will oder nicht - Kollegen oder Kunden bekommen hier einen genauen Einblick ins Privatleben. Während sich mancher Arbeitnehmer tief in die Finessen der einzelnen Apps dazu einarbeitet - und etwa den Hintergrund einfach ausblenden kann und vorgeben, am Strand statt auf dem Sofa zu sitzen - tun sich andere noch richtig schwer mit der neuen Situation, die die Eindämmung der Virusausbreitung* mit sich bringt.

Die Hitliste aller peinlichen Fails führt jetzt eine Frau aus den USA an, die „Jennifer“ heißt. MTV veröffentlicht ein Video, dass eine Konferenz mit den typischen Kacheln zeigt - in jedem Bildausschnitt einer der Mitarbeiter. Das scheint Jennifer aber nicht bewusst zu sein - denn sie steht, in aller Seelenruhe - während der Konferenz auf, nimmt ihren Laptop mit und geht aufs Klo! Die Kollegen erstarren, hüsteln - doch zu spät, da ist Jennifer bereits mittendrin - und alle sind live dabei.

Wenn die Home-Office-Zeiten vorbei sind, wird die sich aber mit Sicherheit besonders bei dem Kollegen bedanken, der das Video danach hochlud und viral schickte.

*Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Sebastian Gollnow