Corona in Deutschland: Steigende Fallzahlen schüren die Angst vor einer zweiten Welle

Wieder steigen die Corona-Fallzahlen in Deutschland an. Wieder gibt es einen neuen Corona-Hotspot in Hessen. Während die einen eine zweite Welle fürchten, glauben andere, sie sei schon da.

Update vom Mittwoch, 05.08.2020, 6.20 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 741 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 212 022 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI meldete (Datenstand 5.8., 0.00 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9168. Bis Mittwochmorgen hatten 194.600 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 4.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,02 (Vortag: 1,09). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert mit Datenstand 4.8., 0.00 Uhr, bei 0,99 (Vortag: 1,00). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Corona in Deutschland: Corona-Demo in Berlin schürt Angst vor einer zweiten Welle

Das Coronavirus beherrscht in Deutschland längst unser Denken. Ob bei der Zukunftsplanung oder bei tagtäglichen Aspekten, wie beispielsweise dem Einkaufen mit Maske*. Ständig erinnert etwas an die Pandemie, die fast schon zum Alltag geworden ist. Und doch gibt es einige, die sich noch immer gegen gegen diese neue Pandemie-Realität zur Wehr setzen.

Zuletzt sorgte eine Demo gegen die Corona-Beschränkungen in Berlin* für Aufsehen. Schätzungsweise 17.000 Menschen nahmen an der Corona-Demo teil, darunter auch viele Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und auch Rechtsradikale. Viele der Demonstrierenden trugen keine Maske und hielten sich auch nicht an die Corona-Abstandsregeln. Deshalb beendete die Polizei die Corona-Demo in Berlin frühzeitig. Gegen den Leitre der Versammlung wurde Strafanzeige gestellt.

Das Tragen von #MundNasenBedeckungen kann dazu beitragen, die Übertragung von #COVID19 im öffentlichen Raum zu reduzieren. Deshalb ist der richtige Umgang mit #Alltagsmasken nach wie vor für jeden wichtig: https://t.co/Fdo79NEBsN pic.twitter.com/E1nGb1bvtV — BZgA (@bzga_de) July 9, 2020

Auch die immer neuen Meldungen zu aktuellen Corona-Hotspots schüren die Angst vor einer zweiten Corona-Welle in Deutschland. So stiegen zuletzt die Corona-Neuinfektionen in Offenbach in Hessen* in beunruhigende Höhen. Wenn nötig, ist Oberbürgermeister Schwenke dazu bereit, die Stadt dichtzumachen, wie er betonte. Zuvor hatten die Meldungen zu einem Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies* in Rheda-Wiedenbrück für Aufsehen gesorgt. Die Kritik stieg hier besonders, wegen der prekären Arbeitsbedingungen im Betrieb.

Corona in Deutschland: Ärzteverband sieht Deutschland schon von zweiter Welle getroffen

Monat Anzahl an Corona-Infizierten (Quelle RKI) März (Stand 1.3.20) 1332 April (Stand 1.4.20) 102.283 (+100.951 im Vergleich zum Vormonat) Mai (Stand 1.5.20) 165.895 (+63.621 im Vergleich zum Vormonat) Juni (Stand 1.6.20) 183.279 (+17.384 im Vergleich zum Vormonat) Juli (Stand 1.7.20) 196.361 (+13.082 im Vergleich zum Vormonat) August (Stand 1.8.20) 210.711 (+14.350 im Vergleich zum Vormonat)

Der Ärzteverband des Marburger Bundes ist sogar der Meinung, die zweite Corona-Welle habe Deutschland schon erfasst. „Wir befinden uns ja schon in einer zweiten, flachen Anstiegswelle“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna der „Augsburger Allgemeinen“. Weiter äußerte Johna die Befürchtung: „Dass wir die Erfolge, die wir bislang in Deutschland erzielt haben, in einer Kombination aus Verdrängung und Normalitätssehnsucht wieder verspielen“

Coronavirus kurzgefasst Anfang der zweiten Januarwoche, gaben die Behörden in China erstmals bekannt, dass ein neuartiger Virus in der Stadt Wuhan grassierte. Er soll von einem Wirbeltier auf den Menschen übertragen worden sein. In Deutschland traten die ersten Corona-Infektionen Ende Januar auf. Seit dem 11. März 2020 wird die weltweit ausgebrochene Lungenkrankheit Covid-19 von der WHO als Pandemie* bezeichnet. Wie das Robert Koch-Institut unterstreicht ist der Hauptübertragungsweg* für das Coronavirus SARS-CoV-2 die respiratorische Aufnahme virushaltiger Flüssigkeitspartikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen. Daher empfiehlt das RKI das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beispielsweise einer Schutzmaske in „bestimmten Situationen im öffentlichen Raum“. Die Suche nach Corona-Medikamenten und einem Impfstoff läuft weltweit auf Hochtouren. Mehr als 100 Corona-Impfstoffprojekte sind mittlerweile bei der Weltgesundheitsorganisation WHO angemeldet. Wann ein erster Impfstoff alle Testphasen durchlaufen hat, und tatsächlich angewandt werden kann, ist jedoch derzeit noch unklar.

Wie es für Deutschland in der weltweiten Corona-Pandemie weitergeht, wird die Zukunft zeigen. Ob weitere Corona-Beschränkungen* auf uns zukommen, oder ob die derzeitigen Maßnahmen inklusive der Maskenpflicht ausreichen, ist auch an den täglich veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) abzulesen. Am Dienstag (4.8.2020, Stand 8.35 Uhr) zählte das RKI für Deutschland insgesamt 211.281 Corona-Infektionen. Insgesamt 9.156 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. (Von Sophia Lother) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

