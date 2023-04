„Arcturus“ – WHO nimmt Virusvariante XBB.1.16 auf Beobachtungsliste auf

Von: Nadja Austel

Teilen

Die Corona-Variante „Arcturus“ ist von der WHO auf ihre Beobachtungsliste aufgenommen. (Symbolbild) © Christian Ohde/Imago

Das Coronavirus birgt auch zukünftig ein Pandemie-Risiko. Die WHO nimmt eine neue Variante unter genauere Beobachtung – wegen „erhöhter Ansteckungskapazität“.

Genf – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nimmt die Coronavirus-Variante XBB.1.16 auf ihre Beobachtungsliste auf. Die Symptome bei einer Erkrankung mit der Virusvariante unterscheiden sich zwar nicht von den bisher bekannten. Trotzdem könnte sie Gefahren bergen. „Wir sehen Charakteristika, die auf eine erhöhte Ansteckungskapazität hindeuten“, sagt der WHO-Nothilfedirektor Mike Ryan zu der Neuerung.

Immer wieder bildet das Coronavirus neue Varianten aus, ein bekannter Prozess, den die Virologie zur Sicherheit im Auge behält. Die Corona-Variante XBB.1.16 sei im Januar 2023 erstmals gemeldet worden. Inzwischen mache sie bereits 4,2 Prozent der 3000 eingereichten Virussequenzen aus.

Coronavirus – Neue Virusvariante XBB.1.16 breitet sich schnell aus

Noch vor einem Monat seien es nur 0,5 Prozent gewesen – ein enormer Anstieg. „Diese Variante könnte sich weltweit weiter ausbreiten und sie könnte zu einem Anstieg der Fälle führen“, so Ryan weiter. Es gebe aber, glücklicherweise, derzeit keine Anzeichen dafür, dass sie schwerere Krankheitsverläufe verursache.

Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge gibt es in Deutschland bisher nur wenige Nachweise über die XBB.1.16-Variante des Coronavirus. Auf der Liste der „Varianten unter Beobachtung“ der WHO („variants under monitoring“, kurz VUM) befinden sich aktuell sieben Varianten, eine weitere wird auf der nächsthöheren Risiko-Stufe der „Variante von Interesse“ („variants of interest“, kurz VOI) geführt. Die Liste der „Besorgnis erregenden Varianten“ (variants of concern, kurz VOC) ist derzeit leer.

Coronavirus: Drei Millionen Infektionen innerhalb von vier Wochen

Der Notfallausschuss, der die WHO dahingehend berät, ob für die Corona-Pandemie weiterhin die höchste Alarmstufe gelten soll, tagt in der ersten Woche im Mai 2023. Er thematisiert dann unter anderem, ob er der WHO die Aufhebung der „Notlage von internationaler Tragweite“ (PHEIC) empfehlen soll, so die Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa)

Laut WHO-Nothilfedirektor Mike Ryan sind viele Länder auf dem Stand, dass sie bei hohen Impfraten verhältnismäßig wenige schwere Erkrankungen verzeichnen. Für sie stelle das Coronavirus keine Notlage mehr dar. Allerdings gelte dies längst nicht für alle Länder, so Ryan weiter. Innerhalb von vier Wochen seien zuletzt immer noch drei Millionen Infektionen gemeldet worden, obwohl vielerorts kaum noch getestet werde.

Corona: Noch immer mehr als 23.000 Todesfälle in vier Wochen

Auch verzeichneten die Meldungen mehr als 23.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Zu hoffen sei, dass es in naher Zukunft möglichst wenig Virusaktivität gebe und die Corona-Fallzahlen nur noch saisonal in die Höhe schnellten, ähnlich wie bei Influenza- oder RSV-Viren. „Wir werden das Virus nicht wegbekommen“, fügte Ryan jedoch hinzu. Es werde auch weiterhin schwere Erkrankungen verursachen.

Mittlerweile konnten auch die möglichen Spätfolgen einer Corona-Infektion weiter erforscht werden. Ein bekanntes Phänomen ist das sogenannte Long Covid. Unter diesem Begriff werden Symptome zusammengefasst, die sich länger als vier Wochen nach einer Corona-Infektion halten oder ab diesem Zeitpunkt auftreten. Bekannt sind inzwischen mehr als 200 Symptome, die die Lebensqualität unterschiedlich stark einschränken.(na/dpa)