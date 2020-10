Karl Lauterbach (SPD) zu Corona-Lage: „Bald ist ganz Deutschland Risikogebiet“

In Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter an. Noch am Montag will Bundeskanzlerin Angela Merkel über das Pandemie-Geschehen beraten. Der News-Ticker.

+++ 13.13 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet, dass in Kürze ganz Deutschland die Kriterien des Robert-Koch-Instituts für ein Risikogebiet erfüllt. Gegenüber dem „Tagesspiegel“ sagte er: „Ich gehe davon aus, dass wir die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche sehr bald in vielen Regionen in Deutschland überschreiten werden.“

Vor diesem Hintergrund zweifelt Lauterbach auch an der Sinnhaftigkeit innerdeutscher Quarantäneregelungen. Denn bald werde ganz Deutschland ein Risikogebiet sein. „Ob man dann reist oder nicht, wird kaum noch einen Unterschied machen.“ Lauterbach plädierte auch deshalb für strengere bundesweite Corona-Maßnahmen statt regionaler Quarantäneregelungen. Er plädierte im „Tagesspiegel“ für eine Obergrenze von 25 Personen für private Feiern sowie eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen.

+++ 11:02 Uhr: Während im Nachbarland Frankreich schärfere Corona-Maßnahmen die exponentielle Ausbreitung des Coronavirus stoppen sollen, sind die Corona-Regeln in Deutschland noch vergleichsweise moderat - trotz steigender Neuinfektionen.* Dies könnte sich allerdings bald ändern. Heute Mittag möchte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das Pandemie-Geschehen in Deutschland mit den zuständigen Fachministern beraten.

Bei dem Termin soll es vor allem um die Umsetzung der Beschlüsse des jüngsten Bund-Länder-Gipfels zur Eindämmung der Corona-Pandemie gehen. Auch mögliche neue Einreiseregelungen stehen auf der Agenda. Für Rückkehrer aus Risikogebieten soll ab Mitte Oktober eine neue Quarantäneregelung gelten. Bislang ist geplant, dass die Quarantäne durch einen Test erst ab dem fünften Tag nach der Rückkehr beendet werden kann.

+++ 22.14 Uhr: In einem Seniorenwohn- und Pflegeheim in Marxzell (Kreis Karlsruhe) haben sich 18 Bewohner und zehn Mitarbeiter nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Einer der Bewohner sei gestorben, teilte der Kreis Karlsruhe am Sonntagabend mit. Nun würden alle weiteren Bewohner und Mitarbeiter getestet.

„Das Infektionsgeschehen beschränkt sich bisher auf einen Wohnbereich, in dem 20 Seniorinnen und Senioren leben. Hinweise, dass sich die Infektion weiter in dem Heim verbreitet, gibt es bislang nicht“, sagte der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Ulrich Wagner. Es müsse aber mit weiteren schweren Krankheitsverläufen gerechnet werden.

Update vom Sonntag, 04.10.2020, 18.31 Uhr: In einem Fleischbetrieb in Sögel (Niedersachsen) ist es zu einem großen Coronavirus-Ausbruch gekommen. Mittlerweile wurden 81 Beschäftigte des betroffenen Schlachthofes Weidemark positiv auf Corona getestet. Weidemark gehört zum Tönnies-Konzern, dort hatte es im Juni einen massenhaften Corona-Ausbruch gegeben.

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gibt es eine neue Allgemeinverfügung für die Samtgemeinde Sögel. Zusammenkünfte im öffentlichen und im privaten Raum sind ab sofort mit maximal 6 Personen erlaubt; diese Grenze gelte auch für Betriebe in Gaststätten pro Tisch, wie der Landkreis Emsland am Sonntag mitteilte.

Update vom Samstag, 03.10.2020, 08.20 Uhr: Bei einer Feier mit hunderten Gästen im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg haben sich nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung gut 30 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl schwanke zwischen 31 und 33 Infizierten, sagte ihr Sprecher Moritz Quiske der Deutschen Presse-Agentur. Noch ist unklar, ob es sich um eine Hochzeitsfeier handelte. Dazu sagte Quiske: „Das ist noch nicht gesichert.“

Die Feier fand dem Sprecher zufolge bereits am 21. September statt. Da die Infektionen im Bezirk Neukölln gemeldet worden seien, sei anzunehmen, dass die Teilnehmer der Feier vor allem dort wohnen. Das zuständige Gesundheitsamt des Bezirks habe eine Teilnehmerliste übermittelt bekommen. Ob sie allerdings vollständig ist, blieb zunächst offen. Da die Feier inzwischen fast 14 Tage zurückliegt, ist die Quarantänezeit fast abgelaufen.

Neukölln weist nach dem aktuellen Corona-Lagebericht (Freitag, 12.00 Uhr) der Gesundheitsverwaltung mit insgesamt 1978 Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie die zweithöchste Zahl nach dem Bezirk Mitte (2455) auf.

Update vom Freitag, 02.10.2020, 18.21 Uhr: Die Bundesregierung hat ganz Schottland sowie Teile Englands und weite Teile der Niederlande zu Corona-Risikogebieten erklärt. Die Risikoliste des Robert Koch-Instituts (RKI) wurde am Freitag entsprechend aktualisiert. Es wird erwartet, dass das Auswärtige Amt für alle diese Gebiete noch im Laufe des Abends eine Reisewarnung ausspricht.

Nach Angaben des RKI ist nach dem neuesten Stand die gesamte Niederlande mit Ausnahme der Provinzen Zeeland und Limburg betroffen. In England sind die Regionen North West, North East und Yorkshire and the Humbers nun aus deutscher Sicht Risikogebiete.

Zudem gelten in Österreich das Kleinwalsertal und die Gemeinde Jungholz nicht mehr als Corona-Risikogebiete. Die Enklaven, die nur von Bayern aus erreichbar sind, meldeten in den vergangenen Tagen keine einzige neue Corona-Infektion. Eine Online-Petition mit mehr als 10.500 Unterstützern hatte deshalb Ausnahmeregeln gefordert.

Die Ausweisung zum Risikogebiet und die in aller Regel darauf folgenden Reisewarnungen bedeuten zwar kein Reiseverbot, sollen aber eine möglichst große abschreckende Wirkung auf Touristen haben. Das Gute für den Urlauber: Er kann eine bereits gebuchte Reise stornieren, wenn sein Ziel zum Risikogebiet erklärt wird. Das Schlechte: Rückkehrer aus den Risikogebieten müssen sich testen lassen und in Quarantäne, bis das Ergebnis da ist.

Update vom Freitag, 2. Oktober, 17.15 Uhr: Die Reaktion auf den Ausbruch bei der Fleischfabrik Tönnies im Sommer hat enorme Kosten verursacht. Mehr als 1000 Mitarbeiter hatten sich mit Corona infiziert und rund 100.000 Personen ließen sich im Verlauf des Ausbruchs auf das Coronavirus testen. Geschäftsführer Clemens Tönnies erklärte damals, das Unternehmen stehe in voller Verantwortung. Wie viel, der entstanden 9,6 Millionen Euro, das Unternehmen tasächlich übernehmen wird, ist noch unklar.

Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) will nun prüfen, ob Tönnies zumindest für einen Teil der durch den Corona-Ausbruch entstandenen Kosten aufkommen muss, berichtet der WDR. Einklagen könne der Kreis Gütersloh die Kosten vermutlich nicht, sagte Rechtsanwalt Volker Küpperbusch dem WDR. Schadensersatz wird Tönnies daher vermutlich lediglich freiwillig zahlen.

Die Stadt Verl hat bereits eine Rechnung an Tönnies geschickt. Das Unternehmen hat dort einen Teil der Kosten für die Corona-Quarantänemaßnahmen übernommen. Eine Summe von 100.000 Euro steht jedoch noch aus. Ein Sprecher des Unternehmens sagte am Donnerstag, Tönnies werde weitere Kosten übernehmen.

Erstmeldung vom Freitag, 2. Oktober, 14.49 Uhr: Die Corona-Pandemie nimmt weiter ihren Lauf. Weltweit hat das Virus mehr als 34 Millionen Menschen infiziert, eine Million überlebten die Infektion nicht. Niemand ist vor der Infektion komplett geschützt: Selbst Donald Trump, der mächtigste Mann der Welt, gab bekannt, positiv auf das Corona-Virus getestet zu sein.

Der Wettlauf um einen Impfstoff ist in vollem Gange, Wissenschaftler und Mediziner suchen nach einem Impfstoff. Die Nation, die als Erstes das so dringend benötigte Vakzin findet, erlangt eine mehr als vorteilhafte politische Position im umkämpften Weltgeschehen. Aus dem Wettlauf um den Impfstoff ist unlängst auch ein Spionagekrieg geworden.

Auch Deutschlands Forschung ist durch die Suche nach dem Impfstoff gegen Corona geprägt. Das Paul-Ehrlich-Institut, das für die Zulassung von Impfstoffen in Deutschland zuständig ist, will einem neuen, vielversprechenden Kandidaten eine Chance geben. Das Mittel basiert auf einem 30 Jahre alten Pocken-Impfstoff. In präklinischen Modellen zeigte der Kandidat erste Erfolge, das Immunsystem reagierte wie gewünscht und eine erste Schutzwirkung konnte nachgewiesen werden. Entwickelt wurde der Impfstoff vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und der IDT Biologika GmbH.

Der Impfstoff ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. Die Basis für solche Impfstoffe bilden gut erforschte und meist harmlose Viren, deren Genom zusätzlich Informationen der Corona-Virus-Proteine enthält. In diesem Fall leitet sich der Impfstoff vom Pocken-Vakzin „Modifizierter Vakzinia Ankara“ (MVA) ab. Das Antigen, das eine Ansteckung verhindern soll, wird nach der Injektion von den Zellen der geimpften Personen selbst produziert. Diese Form der Impfstoffe hat große Erfolge im Schutz vor Ebola erzielen können. Eine andere Form des Impfstoffes sind sogenannte Passiv-Impfungen, bei denen Antikörper nicht selbst vom Patienten gebildet, sondern zugeführt werden. Deutsche Wissenschaftler erlangten hierbei kürzlich einen großen Fortschritt.

Durch die Zulassung kommt der Impfstoff jetzt in die Phase-1-Prüfung. 30 gesunde Erwachsene im Alter zwischen 18 und 55 Jahren sollen den Impfstoff bei zwei Sitzungen im Abstand von vier Wochen verabreicht bekommen. Parallel wird die Bildung von Antikörpern und T-Zellen gemessen und mit den Immunreaktionen von genesenen Corona-Infizierten verglichen.

Was macht das Paul-Ehrlich-Institut (PEI)? Das PEI ist als Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel eine Bundesbehörde für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Es ist für die Zulassung von Medikamenten und Impfstoffen zuständig. Etwa 800 Mitarbeiter erforschen und bewerten biomedizinische Human-Arzneimittel und immunologische Tierarzneimittel im Standort Langen bei Frankfurt. Außerdem berät das PEI die Bundesregierung und Länder in Forschungsfragen, international ist es unter anderem in der WHO, der Europäischen Kommission und dem Europarat aktiv. 1896 übernahm Medizin-Nobelpreisträger Paul Ehrlich die Direktion des neu gegründeten Instituts für Serumforschung und Serumprüfung in Steglitz. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nach ihm benannt und der Standort nach Langen verlegt.

Das Paul-Ehrlich-Institut geht davon aus, dass in den nächsten Monaten noch weitere Studien zu Corona-Impfstoffen beginnen werden. Insgesamt sollen laut der WHO weltweit 41 präventive und spezifisch gegen das Corona-Virus entwickelte Impfstoffe an Probanden getestet werden. (Von Sebastian Richter)

