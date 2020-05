Kurztrip ans Meer und in den Harz: Das ist trotz Corona in Niedersachsen wieder möglich

Nach der Corona-Pause gibt es in Niedersachsen weitere Lockerungen. Viele Strände und Wanderwege haben wieder geöffnet. Wir haben die wichtigsten zusammengefasst.

Göttingen - Passend zum guten Wetter, gibt es in Niedersachsen weitere Corona-Lockerungen im Tourismus. Nach wochenlangen Einschränkungen haben die Menschen in Niedersachsen wieder mehr Möglichkeiten Wochenend- und Badeausflüge zu unternehmen.

Corona-Lockerungen in Niedersachsen: Urlaub - Baden in Cuxhaven und Butjadingen wieder erlaubt

Seit Einführung der Corona-Beschränkungen in Niedersachsen durften in den letzten Wochen nur Einheimische die Strände betreten. Das hat sich nun geändert. An den Stränden in Cuxhaven sind seit der vergangenen Woche wieder Tagestouristen willkommen. "Wir haben momentan keine Einschränkungen", sagte Charleen Kallert von Cuxland-Tourismus. Auch Strankröbe können gemietet werden, jedoch ist wegen Corona auch hierbei Abstand angesagt: Mindestens drei Meter stehen sie in Cuxhaven auseinander.

Laut Robert Kowitz, Geschäftsführer des Tourismus-Service Butjadingen (Kreis Wesermarsch), ist auch hier das Besuchen des Strandes wieder erlaubt. Um den Mindestabstand zu gewährleisten, wurden hier 25 Quadratmeter große Parzellen errichtet. Diese kann jeder Urlauber individuell nutzen, egal ob mit Handtuch, Strandmuschel oder Strandkorb. Außerdem sollen Leitsysteme ins Wasser eingerichtet werden.

Corona in Niedersachsen: Urlaub - Strand in Norddeich durch Lockerung wieder geöffnet

Ebenso sind die Strände in Norddeich für jeden zugänglich. „Baden ist möglich, wenn einen die gegenwärtige Wassertemperatur von zwölf Grad nicht abschreckt“, sagte Armin Korok, Geschäftsführer Tourismus und Bäder in Norddeich. Auch hier können Strandkörbe angemietet werden.

Diese stehen wegen Corona nun fünf Meter auseinander. "Ein Sicherheitsdienst sorgt dafür, dass die Körbe keine Beine bekommen. Er überwacht auch die Einhaltung der Abstandsregeln bei den Besuchern auf der Promenade und dem Deich", so Korok.

Corona in Niedersachsen: Urlaub - Auch in Friesland sind die Strände durch die Lockerung wieder geöffnet

Auch in Varel, Schilling und Hooksiel (Kreis Friesland) darf jeder unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln den Strand besuchen. Tagesausflüge ans Zwischenahner Meer im Kreis Ammerland sind ebenso wieder erlaubt. Auch hier wurden Anfang der Woche die ersten Strandkörbe geliefert. Diese seien nun auch mietbar - jedoch im Abstand von drei Metern.

Touristen sollten jedoch beachten, dass die Strände zu dieser Zeit noch nicht von Rettungsschwimmern überwacht werden. Erst Ende Mai oder Anfang Juni ist dies an den meisten Stränden gewährleistet. Auch die Schwimmbäder in Niedersachsen bleiben bis voraussichtlich zum 25. Mai geschlossen bleiben.

Corona-Lockerungen in Niedersachsen: Urlaub - Zugang zu den Inseln weiter beschränkt

Wer einen Tagestrip zu den Inseln in Niedersachsen machen will, der muss sich noch etwas gedulden. Der Zugang ist nach wie vor beschränkt. Um Infektionsketten besser nachvollziehen zu können, soll der Tagestourismus noch längere Zeit unterbunden werden. Lediglich längere Aufenthalte ab einer Woche sind nun möglich. Die Inseln in Niedersachsen regeln den Tourismus während Corona selbst. Daher sind die Regelungen und Handhabungen unterschiedlich. Informationen zum Tourismus sind auf den jeweiligen Internetseiten der Inseln zu finden.

Corona-Lockerungen in Niedersachsen: Urlaub - Wandern im Harz und in der Lüneburger Heide ist möglich

Auch für Wander-Fans hat Niedersachsen wieder mehr zu bieten. So ist im niedersächsischen Teil des Harzes die Hoffnung auf Touristen groß. "Viele Freizeitangebote haben geöffnet", so Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbands. Seilbahnen seien in Betrieb, Museen seien auf. So lange keine entsprechenden Ausgangsbeschränkungen oder -sperren von den Behörden erlassen werden, sei das Wandern und Spazieren gehen in den Wäldern im Harz wieder erlaubt. Gleiches gelte für Radfahren oder Mountainbiken.

Auch die Lüneburger Heide ist wieder für Tagestouristen geöffnet. Wichtig ist auch hier, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Zusätzlich wird auf der Webseite darum gebeten, stets einen Ausweis mitzuführen.

Von Luisa Ebbrecht (mit dpa)

