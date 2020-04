Corona-Krise: Parks und Spazierwege überfüllt - Foto sorgt für Aufregung 

Die Ausgangsbeschränkung wurde zwar gelockert, trotzdem besteht weiterhin die Gefahr sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Auf der Plattform Jodel sorgte ein Foto daher für viel Aufregung

Frankfurt - Der Frühling ist so warm, wie fast noch nie und viele wollen das schöne Wetter auskosten und dem trüben Alltag entkommen. Da bietet es sich an, sich mit neu gewonnener Freiheit durch die Lockerung der Ausgangsbeschränkung*, im nahe gelegenem Park die Füße zu vertreten. Trotzdem sollte weiterhin auf den Mindestabstand Acht gegeben werden, denn das Risiko einer Infektion* mit dem Coronavirus* besteht weiterhin. Ein auf der sozialen Plattform Jodel verbreitetes Foto sorgt nun genau deshalb für Aufregung. Denn nach Einhalten des Mindestabstandes sieht es nicht aus.

Corona-Krise und Frühlingsgefühle: Mindestabstand sieht anders aus

Mit der Überschrift „Bleibt einfach Daheim...!“ postete die Facebook Seite Jodel-Hyperlokale-Community das Foto, welches über die Plattform von einem User geteilt wurde. Zwar ist nicht gesichert, dass das Foto aktuell ist, jedoch sind dennoch viele über den abgebildeten Zustand in derCorona-Krise fassungslos.

+ Frankfurt am Main: Das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus scheint hier niemanden zu sorgen Der eigentliche User, der das Foto veröffentlicht hat, kommentierte das Bild mit dem Satz: „Wie lang hab ich geschlafen? Ist Corona vorbei?“. Nein, die Corona-Kris e * ist noch nicht vorbei und genau deshalb sind viele Menschen über den überfüllten Spazierweg auch so wütend. Ein User schreibt ironisch unter das Foto: „Dachte gerade es ist ein Wimmelbild und ich muss Walter suchen.“

Ausgangsbeschränkung gelockert: Wird die Coronavirus-Infektionsrate wieder „in die Höhe“ schießen?

Unter dem Foto wird eifrig diskutiert, so kommentiert eine Nutzerin den Beitrag frustriert: „War ja vorherzusehen, dass viele Menschen nur das hören, was sie hören wollen, wenn die Auflagen gelockert werden. Ich sehe schon, wie die Infektionsrate wieder in die Höhe schießt.“.

Es gibt aber auch Menschen, die sehen das anders: „Gibt es doch gar nichts daran auszusetzen. Es wird Zeit, zur Normalität zurückzukehren.“ fordert ein anderer Nutzer. Die Menschen können sich nicht einigen, wird der Mindestabstand* hier eingehalten oder nicht und wie weit dürfen die Ausgangsbeschränkungen* unser soziales Leben weiter beeinflussen, so ist ein Nutzer der Meinung: „Menschen sind nach gewisser Zeit im Ausnahmezustand deutlich gefährlicher füreinander als so ein Virus“

Wie sehen Sie die Situation in der Corona-Krise*? Sollten die Maßnahmen der Ausgangsbeschränkung weiter gelockert werden?

