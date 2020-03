Ausgangssperre auch in Deutschland eine Option: Was das genau bedeuten würde

Die Corona-Krise verändert das öffentliche Leben in Deutschland völlig. Kommt sogar eine Ausgangssperre - wie in Italien, Spanien und Frankreich? Was die Gesetze regeln - und was nicht.

Corona-Krise: Italien, Frankreich, Spanien und Belgien haben Ausgangssperren verordnet.

In Deutschland gibt es wegen des Coronavirus bislang noch keine Ausgangssperre für die Bürger.

Warum eine Ausgangssperre hierzulande politisch und juristisch schwer umzusetzen wäre.

München - Italien, Frankreich, Spanien und Belgien - sie alle haben sie mittlerweile verhängt: die Ausgangssperre. In der Corona-Krise soll insbesondere dieses Mittel helfen, die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie einzudämmen.

Corona-Krise in Deutschland: Bayern hat den Katastrophenfall ausgerufen

Für viele Bürger, so ist es nicht nur auf Social Media zu beobachten, bedeutet allein die Begrifflichkeit Ausgangssperre Verunsicherung. Ausnahmezustand in Deutschland wegen Corona, nachdem Bayern schon den Katastrophenfall ausgerufen hat?

„Eine formelle Ausgangssperre wird es nicht geben, aber jeder soll sich selbst nochmal überlegen was sinnvoll ist. Versorgung ist wichtig, klar, aber wir müssen jetzt alle Möglichkeiten ergreifen, um den schlimmen Ausbruch zu verhindern. Keiner kann eine Garantie abgeben, dass es klappt, aber es ist die einzig wirksame Maßnahme“, meinte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im Interview mit den ARD-Tagesthemen mit dem Hinweis, „dass sich das Tag für Tag verändern kann“.

Am Mittwochabend (18.03.2020) will sich Angela Merkel in einer TV-Ansprache an die Bürger wenden und sie bitten, sich an den Maßnahmen zu beteiligen.

„Eine Ausgangssperre an sich gibt es in Deutschland nicht“

Doch was würde eine Ausgangssperre für die Deutschen bedeuten? Und welche gesetzlichen und politischen Hürden gibt es?

„Eine Ausgangssperre an sich gibt es in Deutschland nicht. Meines Erachtens gibt es dafür auch keine gesetzliche Regelung“, erklärt ein hochrangiger Jurist im Gespräch mit der Ippen Digital Zentralredaktion: „Sollte es allerdings in Deutschland so weit kommen - wie jetzt in Frankreich - dann könnte/müsste der Bund ein entsprechendes Gesetz erlassen. Oder eine Verordnung, die auch ausreichend sein dürfte.“

Coronavirus in Deutschland: Für eine Ausgangssperre gibt es kein Gesetz

Heißt konkret: Bundestag und Bundesrat müssten im Eilverfahren ein entsprechendes Gesetz beschließen, in dem eine Ausgangssperre detailliert geregelt und definiert wäre.

Das ist während der Corona-Pandemie* freilich schwierig, weil überall in der Bundesrepublik ein Versammlungsverbot von über 100 Personen gilt.

+ Wegen der Corona-Krise: eine leere U-Bahn in München. © picture alliance/dpa / Matthias Balk

Wie heidelberg24.de* schreibt, gibt es zumindest ein sogenanntes Ausgangsverbot, auch Ausgehverbot genannt. Dieses Verbot sehe vor, dass Bürger ihr Haus oder ihre Wohnung nicht mehr verlasen dürften.

Welche gesetzlichen Extrem-Szenarien gibt es ohne formal juristische Ausgangssperre noch? Paragraph 35 des Grundgesetz, der deutschen Verfassung, regelt die „Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung“ bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen.

Ausgangssperre wegen Corona: Bundeswehr in deutschen Städten?

Der Paragraph besagt unter anderem, dass neben den Länderpolizeien auch die Bundespolizei und die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden können - seit den Schrecken des Dritten Reiches ist letzteres Szenario in Deutschland besonders heikel.

+ Für den Einsatz im Inland (eigentlich) nicht vorgesehen: die deutsche Bundeswehr. © picture alliance/dpa / Marcel Kusch

„Gefährdet die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung (...) Einheiten des Bundesgrenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen“, heißt es unter Absatz 3 Paragraph 35.

Die Corona-Krise stellt Deutschland vor gesetzliche Herausforderungen

In Frankreich und Belgien hilft das Militär seit Jahren in den Städten bei der Terrorismus-Bekämpfung und -Abwehr mit, Spanien hat in der Corona-Krise gerade erst 11.000 Soldaten mobilisiert, um die Rettungskräfte zu unterstützen. Für die Deutschen wären Armee-Fahrzeuge in ihren Straßen aber ein völlig neues Bild.

Ob dieses aber mit einer Ausgangssperre einhergehen würde, müsste zuerst gesetzlich und juristisch geklärt werden. Wie so vieles in Zeiten des Coronavirus.

