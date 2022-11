Corona-„Killer-Variante“: Künstliches Omikron war überflüssig – sagt Virologe Kekulé

Von: Yannick Hanke

Virologe Alexander Kekulé klärt auf, warum die künstliche „Killer-Variante“ der Omikron-Variante überflüssig war. Scharfe Corona-Kritik vom Experten.

Berlin – Nicht nur in der Realität, auch im Labor stellt die Omikron-Variante eine Art „Light-Version“ des ursprünglichen Coronavirus dar. So beschreibt es zumindest Virologe Alexander Kekulé in seiner Kolumne für den Focus. Damit spielt er auf eine Veröffentlichung der Boston University an, in welcher eine Arbeitsgruppe bekannt gab, die krankmachenden Eigenschaften einer frühen Version vom Coronavirus erfolgreich mit der hohen Infektiosität und der Fähigkeit zur Immunflucht der Omikron-Variante kombiniert zu haben.

Seitdem wird diskutiert, ob solch ein gefährliches Experiment überhaupt hätte stattfinden dürfen. Virologe Alexander Kekulé vertritt in diesem Kontext eine klare Haltung.

Künstliche Omikron-„Killer-Variante“ laut Virologe Alexander Kekulé unnötig

Fakt ist: Die Omikron-Variante und seine Untervarianten wie BA.1, BA.2 und BA.5 haben zwei Fähigkeiten perfektioniert, welche mit den „Spikes“ auf der Virusoberfläche zusammenhängen. Hiermit können sich die Omikron-Varianten nämlich gut am ACE2-Rezeptor auf der Schleimhaut menschlicher Atemwege festhalten und besonders schnell in die Zellen eindringen. Wenige Viruspartikel von Omikron reichen bereits aus, um eine Infektion beim Menschen auszulösen.

Virologe Alexander Kekulé spricht Klartet über eine von Bostoner Wissenschaftlern gezüchtete Corona-„Killer-Variante“ namens „Omi-S“. © Müller-Stauffenberg/imago/Montage

Deshalb ist Omikron, im Speziellen BA.5, auch doppelt so ansteckend wie bisherige Corona-Varianten. Zudem trickst Omikron das menschliche Immunsystem aus, indem es die angesprochenen Spikes, im Grunde stachelartige Fortsätze, permanent verändert. Das hat zur Folge, dass nach Impfung oder Genesung gebildete Antikörper nicht vor einer erneuten Infektion schützen.

Für Virologe Kekulé hätte es deswegen auf der Hand gelegen, dass die Kombination eines Spike-Proteins der Omikron-Variante mit den sonstigen Bestandteilen einer früheren Version vom Coronavirus eine Chimäre hervorbringen würde.

Wissenschaftler in Boston züchten Corona-Chimäre mit tödlichen Eigenschaften

Und diese Chimäre würde alle gefährlichen Eigenschaften in sich vereinen: Sie weist eine hohe Infektiosität auf, die Fähigkeit zur Immunflucht und eine hohe Pathogenität. Hiermit ist die Fähigkeit von Krankheitserregern und bestimmten chemischen Substanzen, zum Beispiel von Toxinen, gemeint, krankhafte Veränderungen im Organismus hervorzurufen. Die natürliche Entstehung solch einer „Killer-Variante“, vor der Gesundheitminister Karl Lauterbach (SPD) vehement warnt, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Schließlich hätte die Kombination dieser drei Eigenschaften laut Kekulé für das Coronavirus keinen evolutionären Vorteil. Doch könnten Virologen mithilfe der modernen Gentechnik fast nach Belieben „zusammenbasteln“, was die Evolution eben nicht hervorbringt, merkt der Virologe an. Grob runtergebrochen hatten die Forschergruppe aus Boston Gene der ursprünglichen B.1-Variante des Coronavirus entnommen und diese mit der genetischen Information für das Spike-Protein aus der Omikron-Untervariante BA.1 kombiniert. Das Ergebnis war eine pathogene Kreation.

Omi-S: Künstlich erzeugte Omikron-Chimäre befällt Lunge und Zellkultur

Die „Omi-S“ getaufte Chimäre hätte 80 Prozent der besonders empfindlichen Labormäuse getötet, an denen es getestet wurde. Sie seien nicht nur schwer krank geworden, sondern hätten auch die gleichen neurologischen Symptome bekommen, die bereits bei der hochpathogenen Norditalien-Variante B.1 beobachtet wurden. Und auch in der Lunge, die von Omikron an sich kaum befallen wird, sowie in der Zellkultur hätte sich Omi-S fast so aggressiv wie B.1 vermehrt.

Für die Forscher der Boston University war ihr Experiment ein voller Erfolg. Schließlich konnten sie beweisen, dass die stark krankmachende Wirkung der früheren Varianten nicht im Spike, sondern in den restlichen Bestandteilen des Coronavirus verankert ist. Daran hätte vor dem Experiment aber weltweit kein Virologe gezweifelt.

Deshalb wird nun in der Fachwelt darüber diskutiert, ob das Erschaffen dieser „Killer-Variante“ überhaupt notwendig war. Und: Müssten Experimente, bei denen Krankheitserreger künstlich gefährlicher gemacht werden, nicht generell strenger kontrolliert werden?

„Bostoner Corona-Bastard“ ein „Loss-of-Function-Experiment“? Virologe Kekulé widerspricht

In den USA brauchen solche Experimente jedoch nur dann eine Genehmigung, wenn dafür auch staatliche Forschungsmittel verwendet werden. Die Aufsichtsbehörde National Institutes of Health (NIH) hat bereits Ermittlungen eingeleitet und überprüft, ob die Forscher der Boston University nicht doch gegen diese Vorschrift verstoßen haben. Für solch einen Versuch wie in den USA müssten Wissenschaftler in Deutschland das Risiko selbst abschätzen, heißt es von Alexander Kekulé.

Heißt konkret: Wie gefährlich kann die Chimäre aus den beiden Corona-Varianten voraussichtlich werden? Anhand dessen müsste dann eine Einordnung in die Sicherheitsstufen 1 (kein Risiko) bis 4 (hohes Risiko) erfolgen. Ihr Projekt rund um den „Bostoner Corona-Bastard“ würden die Forscher gar als „Loss-of-Function-Experiment“ verharmlosen. Dem kann Kekule aber nicht zustimmen, „weil die Chimäre durch den Einbau des Omikron-Spikes im Vergleich zu B.1 höchstwahrscheinlich ansteckender wurde und auch Geimpfte und Genesene infizieren kann“. Ein gefährliches Spiel also.