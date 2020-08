Corona in und um Kassel: Neue Fallzahlen veröffentlicht - Dringender Appell an Bürger

Corona in Kassel: Für die Region sind neue Fallzahlen veröffentlicht worden. Stadt und Kreis appellieren an die Bürger, sich an die Corona-Regeln zu halten.

In Stadt und Landkreis Kassel sind bisher 843 Coronavirus*-Fälle und 41 Todesfälle bestätigt, genesen sind bereits 785 Infizierte (Stand: 04.08.2020).

Update vom Dienstag, 04.08.2020, 14.13 Uhr: Die Fallzahlen der Corona-Krise haben sich am Dienstag kaum verändert. In Stadt und Kreis Kassel gab es weder neue Todesfälle noch Neuinfektionen im vergleich zum Vortag. Damit bleibt die Zahl der Todesopfer bei 41 in der Region - 9 davon in der Stadt und 32 im Kreis Kassel. Bislang haben sich in der Stadt Kassel 404 und im Kreis 439 Menschen mit Corona infiziert und somit insgesamt 843.

Im Gegensatz dazu, stieg die Zahl der Genesenen leicht um 6 Fälle auf insgesamt 785 in der Region an. Ein Patient erholte sich in der Stadt Kassel. Die restlichen 5 stammen aus dem im Kreis.

Corona in und um Kassel: Fallzahlen am Montag

Update vom Montag, 03.08.2020, 10.38 Uhr: Stadt und Kreis Kassel haben neue Fallzahlen zur Corona-Pandemie in der Region veröffentlicht. Die Zahlen steigen nur geringfügig. In der Stadt wurden im Vergleich zum Vortag 2 Neuinfektionen registriert. Damit steigt die Zahl auf insgesamt 404 in der Stadt. Im Kreis bleibt die Zahl der Infektionen unverändert bei 439. Insgesamt haben sich 843 Menschen in Stadt und Kreis Kassel mit Corona infiziert.

Die gute Nachricht: Neue Todesfälle wurden keine verzeichnet. Bislang sind 41 Corona-Patienten in Stadt und Kreis Kassel verstorben. Es gab allerdings auch keine Veränderungen bei der Zahl der Genesenen. Bislang haben sich 779 Corona-Patienten in der Region wieder erholt 389 in der Stadt und 390 im Kreis.

Corona in Kassel: Erfahrungsbericht in Bus und Bahn

Update vom Sonntag, 02.08.2020, 13.44 Uhr: Hygienevorschriften und Kontaktgebote während der Corona-Pandemie? Die Notwendigkeit des Appells von Vizelandrat Andreas Siebert an die Bürgerinnen und Bürger in Kassel zeigt sich unter anderem an dem Verhalten Einzelner beim Bus und Bahn fahren. Ein Student schildert seine Erfahrungen in Kassel während der Corona-Krise gegenüber der HNA.

Corona in der Region Kassel: Neue Fallzahlen am Sonntag

Die Stadt Kassel hat neue Zahlen zur Corona-Pandemie in der Region veröffentlicht. Demnach sind keine neuen Todesfälle bekannt gegeben worden. Insgesamt sind bislang 41 Patienten in Stadt und Kreis verstorben. Davon 9 in der Stadt und 32 im Kreis Kassel.

In der Stadt Kassel wurden keine neuen Infektionen, im Kreis Kassel hingegen vier Neuinfektionen bestätigt. Insgesamt haben sich demnach bislang 841 Menschen mit Corona infiziert - 402 in der Stadt und 439 im Kreis Kassel.

In der Region haben sich insgesamt drei Infizierte wieder erholt. In Stadt und Kreis Kassel steigt die Zahl der Genesenen damit für die Stadt um eine (389) und für den Landkreis um zwei Personen (390) auf insgesamt 779.

Ort Aktuell Infizierte / Gemeldete Fälle insgesamt Stadt Kassel 4 / 402 Kreis Kassel 17 / 439 Gesamt 21 / 841

Corona in Stadt und Kreis Kassel: Über das auf und ab des Infektionsgeschehens

Update vom Samstag, 01.08.2020, 15.16 Uhr: In Bund und Land steigen die Corona-Infektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) wieder deutlich an. In Hessen ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden um 70 gestiegen, meldet das RKI am Freitag (31.07.2020). Bei dem Infektionsgeschehen in der Region Kassel ist in den vergangenen Tagen und Wochen ein Auf und Ab erkennbar, wenn auch die Infektionszahlen auf einem niedrigen Niveau geblieben sind.

Den Anstieg bei der aktuellen Infiziertenzahl bedauert Vizelandrat Andreas Siebert: „Ich hätte mich sehr gefreut, wenn die Zahlen der an Covid-19-Erkrankten im Landkreis Kassel weiter Richtung Null gegangen wären.“

Corona in Stadt und Kreis Kassel: Hygienevorschriften und Kontaktgebote einhalten

Der Grund für diesen Anstieg ist laut Siebert kein spezifischer Hotspot: „Wenn man sich die Neuerkrankungen genauer anschaut, stellt man fest, dass es unspezifische Fälle an unterschiedlichen Orten im Landkreis sind – es gibt also keine Ballung an einem Hotspot.“ Diese Entwicklung lasse darauf schließen, dass auch im Landkreis Kassel aktuelle Ansteckungen eher durch die Nichtbeachtung von Hygienevorschriften „im Alltag, im Büro, im öffentlichen Raum, bei Familienfeiern und ganz allgemein entstehen“.

Ein Appell richtet sich an die Bewohner in Stadt und Landkreis Kassel, denn sie sollen sich auch weiterhin an die Hygienevorschriften und Kontaktgebote halten. Dass die Region Kassel bisher ohne größere Probleme durch die Corona-Pandemie gekommen sei, hänge zentral damit zusammen, dass die Bevölkerung dies frühzeitig und konsequent beherzigt habe, meint Vizelandrat Andreas Siebert. „Wenn wir jetzt so tun, als sei das Schlimmste vorbei und es bestehe kein Ansteckungsrisiko mehr, dann besteht die große Gefahr, dass wir diesen bisherigen guten Weg verlassen und mit voller Kraft auf eine zweite Welle zusteuern.

Corona in der Region Kassel: Neue Fallzahlen am Samstag

Update vom Samstag, 01.08.2020, 13.56 Uhr: In Stadt und Kreis Kassel ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vortag (31.07.2020) gab es in der Stadt Kassel eine Corona-Neuinfektion. Im Kreis Kassel gab es hingegen keine Veränderung dieser Fallzahl. Damit liegt die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Stadt und Kreis bei 837. Aktuell infiziert sind 20 Personen.

Im Vergleich zum Vortag gibt es keinen weiteren Todesfall. In Stadt und Kreis Kassel sind 41 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Genesenen ist von 775 auf 776 gestiegen.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (Stadt & Kreis Kassel) 837 (+1) Aktuell Infizierte 20 (0) Genesene Personen 776 (+1) Verstorbene Personen 41 (0)

Corona in der Region Kassel: Neue Fallzahlen am Freitag

Update vom Freitag, 31.07.2020, 9.27 Uhr: Stadt und Kreis Kassel haben neue Zahlen zur Corona-Pandemie in der Region veröffentlicht. Demnach sind keine neuen Todesfälle bekannt gegeben worden. Insgesamt sind bislang 41 Patienten in Stadt und Kreis verstorben. Davon 9 in der Stadt und 32 im Kreis Kassel.

In der Stadt Kassel wurde eine neue Infektion, im Kreis Kassel 2 Neuinfektionen bestätigt. Insgesamt haben sich demnach 836 Menschen mit Corona infiziert - 401 in der Stadt und 435 im Kreis Kassel.

In der Region haben sich insgesamt 4 Infizierte wieder erholt. In Stadt und Kreis Kassel steigt die Zahl der Genesenen damit jeweils um 2 auf insgesamt 775.

Corona in der Region Kassel: Neue Zahlen am Donnerstag

Update vom Donnerstag, 30.07.2020, 11.32 Uhr: In Stadt und Kreis Kassel ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vortag (29.07.2020) gab es in der Stadt Kassel drei Neuinfektionen. Im Kreis Kassel wurden zwei Neuinfektionen und in der Stadt Kassel eine Neuinfektion mit Corona gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Stadt und Kreis bei 833. Aktuell infiziert sind 21 Personen.

Im Vergleich zum Vortag gibt es keinen weiteren Todesfall. In Stadt und Kreis Kassel sind 41 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Genesenen ist bei 771 Personen geblieben.

Corona in und um Kassel: Zahlen vom Mittwoch

Update vom Mittwoch, 29.07.2020, 11:00 Uhr: In der Stadt Kassel und auch im Kreis Kassel gibt es jeweils einen neuen Corona-Fall. Insgesamt liegt die Zahl der gemeldeten SARS-CoV-2-Infektion in Stadt und Kreis somit bei 830. Aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind 18 Personen. Die Zahl der Genesenen bleibt unverändert bei 771 Personen, auch die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona hat sich zum Vortag nicht verändert, teilt die Stadt Kassel am Mittwoch (29.07.2020) mit.

Corona in und um Kassel: Zahlen vom Dienstag

Update vom Dienstag, 28.07.2020, 13:00 Uhr: Die Stadt Kassel hat in der Region keine neuen Corona-Infektionen vermeldet. Damit bleibt die Anzahl der insgesamt gemeldeten Fälle bei 828. 771 Patienten sind bereits genesen. Neue Todesfälle sind nicht hinzugekommen. Die Stadt Kassel zählt bisher 9 Corona-Tote, der Landkreis Kassel 32.

Corona in und um Kassel: Zahlen vom Montag

Update vom Montag, 27.07.2020, 10.49 Uhr: In Stadt und Kreis Kassel ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vortag gab es in der Stadt Kassel zwei Neuinfektionen. Im Kreis Kassel wurden zwei Neuinfektionen mit Corona gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Stadt und Kreis bei 828. Aktuell infiziert sind 21 Personen.

Im Vergleich zum Vortag gibt es keinen weiteren Todesfall. In Stadt und Kreis Kassel sind 41 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Genesenen ist von 765 auf 766 gestiegen.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (Stadt & Kreis Kassel) 828 (+2) Aktuell Infizierte 21 (+1) Genesene Personen 766 (+1) Verstorbene Personen 41 (0)

Corona-Ausbruch: Seniorenheim südlich von Kassel betroffen

Update vom Sonntag, 26.07.2020, 15.51 Uhr: In Borken im Schwalm-Eder-Kreis, südlich von Kassel, ist ein Corona-Ausbruch bestätigt worden. 23 Bewohner und Mitarbeiter eines Seniorenheims haben sich demnach infiziert. Ein Massentest mit über 400 Teilnehmern wurde durchgeführt. Den Infizierten geht es aber bislang gut.

Corona in und um Kassel: Fallzahlen vom Sonntag

Update vom Sonntag, 26.07.2020, 13:56 Uhr: Im Kreis Kassel gibt es einen neuen Corona-Fall. Insgesamt liegt die Zahl der gemeldeten SARS-CoV-2-Infektion in Stadt und Kreis bei 826. Die Zahl der Genesenen ist bei 765 Personen geblieben.

Aktuell sind im Raum Kassel 20 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon sieben in der Stadt Kassel und dreizehn im Kreis. Im Kreis Kassel wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. Somit bleibt die Zahl der Personen, die im Raum Kassel im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, bei 41.

Corona in und um Kassel: Fallzahlen vom Samstag

Update vom Samstag, 25.07.2020, 15.36 Uhr: In Stadt und Kreis Kassel gibt es sieben neue Corona-Fälle. Insgesamt liegt die Zahl der gemeldeten SARS-CoV-2-Infektion bei 825. Die Zahl der Genesenen ist auf 765 (+6) gestiegen.

Aktuell sind im Raum Kassel 19 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon sieben in der Stadt Kassel und zwölf im Kreis. Im Kreis Kassel wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit steigt die Zahl der Personen, die im Raum Kassel im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 41.

Corona in und um Kassel: Fallzahlen vom Freitag

Update vom Freitag, 24.07.2020, 12.00 Uhr: Der Landkreis Kassel verkündet erneut zwei neue Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl der laborbestätigten und gemeldeten Fälle in Stadt (397) und Kreis (421) steigt somit auf 818. Als aktuell infiziert gelten 18 Personen.

Auch die Anzahl der Genesenen ist um eine Person auf 760 gestiegen. Weitere Todesfälle (40) wurden hingegen nicht gemeldet.

Corona in und um Kassel: Zahl der Infektionen steigt

Update vom Donnerstag, 23.07.2020, 12.25 Uhr: Der Landkreis Kassel meldet zwei neue Corona-Infektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle in Stadt und Kreis auf 816. Als aktuell infiziert gelten 15 Personen. Nach einer Corona-Infektion wieder genesen sind 759 Personen. Am Donnerstag wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet.

Corona in und um Kassel: Ein weiterer Todesfall

Update vom Mittwoch, 22.07.2020, 11.02Uhr: In der Stadt und im Landkreis Kassel gibt es drei neue Corona-Infektionen. Die Stadt Kassel meldete am Mittwoch zwei Neuinfektionen, der Landkreis eine Neuinfektion. Die Zahl der Corona-Fälle liegt damit bei insgesamt 814. Eine weitere Person ist im Kreis Kassel im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In Kreis uns Stadt gibt es insgesamt 40 Todesfälle.

Aktuell haben 15 Personen in der Region Kassel eine Corona-Infektion, 11 davon in der Stadt Kassel. Die Zahl der Genesenen ist im Vergleich zum Vortag um eine Person auf 759 Personen gestiegen.

Kassel: Keine neuen Corona-Infektionen am Dienstag

Update vom Dienstag, 21.07.2020, 14.29 Uhr: In der Stadt und im Kreis Kassel wurden am Dienstag keine neuen Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit weiterhin bei 811 Fällen. Als Genesen gelten 758 Personen - das ist eine Person mehr als noch am Vortag. Als aktuell mit dem Coronavirus infiziert gelten 14 Personen (-1).

Corona in Kassel: Das sind die Zahlen von Montag

Update vom Montag, 20.07.2020, 10.40 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in Stadt und Kreis Kassel liegt weiterhin bei 811. Damit ist die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle seit Samstag nicht angestiegen. In der Stadt Kassel wurden bisher insgesamt 395 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, im Kreis Kassel 416.

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist um eine Person gesunken. Derzeit gelten 15 Personen als infiziert. Eine weitere Person aus dem Landkreis Kassel ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der Todesfälle in Stadt und Kreis liegt bei 39 (+1).

Update vom Sonntag, 19.07.2020, 12:33 Uhr: In Stadt und Kreis Kassel ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen nicht gestiegen. Im Vergleich zum Vortag (16.07.2020) gibt demnach in der Stadt Kassel 395 gesamt gemeldete Corona-Infektionen. Im Kreis Kassel liegt diese Zahl bei 416. Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Stadt und Kreis liegt bei 811. Aktuell infiziert sind 16 (-4) Personen.

Es gibt keinen weiteren Todesfall, der mit Corona im Zusammenhang steht. In Stadt und Kreis Kassel sind 38 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Genesenen ist von 753 auf 757 (+4) gestiegen.

Corona in Kassel: Das sind die Fallzahlen von Samstag

Update vom Samstag, 18.07.2020, 14:08 Uhr: Die Stadt Kassel meldet zwei neue Corona-Infizierten, sodass es nun 811 insgesamt gemeldete Coronavirus-Fälle gibt. Die Zahl der Genesenen bleibt gleich bei 753 Personen. Die Todesfälle in Zusammenhang mit Corona sind laut aktuellen Meldungen in Stadt und Landkreis Kassel unverändert bei 38 Personen geblieben.

Corona in Kassel: Das sind die Fallzahlen von Freitag

Update vom Freitag, 17.07.2020, 10:13 Uhr: In Stadt und Kreis Kassel ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vortag (16.07.2020) gab es in der Stadt Kassel vier Neuinfektionen. Im Kreis Kassel wurde eine Neuinfektion mit Corona gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Stadt und Kreis bei 809. Aktuell infiziert sind 18 Personen.

+ Corona in der Region Kassel: Die aktuellen Fallzahlen aus der Region. © Jens Büttner / dpa / picture alliance

Es gibt keinen weiteren Todesfall, der mit Corona im Zusammenhang steht. In Stadt und Kreis Kassel sind 38 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Genesenen ist von 752 auf 753 gestiegen.

Corona in Kassel: Keine Neu-Infektionen verzeichnet

Update vom Donnerstag, 16.07.2020, 12:45 Uhr: Die Stadt Kassel meldet keine neuen Corona-Infizierten, sodass es noch immer 804 insgesamt gemeldete Coronavirus-Fälle gibt. Die Zahl der Genesenen steigt um eine Person auf 752. Die Todesfälle in Zusammenhang mit Corona seien laut aktuellen Meldungen in Stadt und Landkreis Kassel unverändert bei 38 Personen geblieben.

Corona in und um Kassel: Stadt veröffentlicht neue Fallzahlen

Update vom Mittwoch, 15.07.2020, 15.39 Uhr: In Stadt und Kreis Kassel ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vortag gab es in der Stadt Kassel drei Neuinfektion. Im Kreis Kassel wurde eine Neuinfektion mit Corona gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Stadt und Kreis bei 804. Aktuell infiziert sind 15 Personen.

Im Vergleich zum Vortag gibt es keinen weiteren Todesfall, der mit Corona im Zusammenhang steht. In Stadt und Kreis Kassel sind 38 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Genesenen ist von 749 auf 751 gestiegen.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (Stadt & Kreis Kassel) 804 (+4) Aktuell Infizierte 15 (+2) Genesene Personen 751 (+2) Verstorbene Personen\t 38 (0)

Corona in Kassel: Besuch im Krankenhaus erlaubt - mit diesen Einschränkungen

Update vom Mittwoch, 15.07.2020,11.57 Uhr: Besuche in Kliniken und Krankenhäusern sind auch in der Stadt und im Kreis Kassel ab heute wieder erlaubt. Seit Anfang April galt ein striktes Besuchsverbot, um Patienten während der Corona-Krise zu schützen. Nur in Ausnahmefällen war Besuch von Angehörigen erlaubt.

Die neue Verordnung der hessischen Landesregierung erlaubt jetzt, dass Patienten wieder Besuch bekommen dürfen. In den ersten sechs Tagen im Krankenhaus dürfen Patienten demnach zweimal Besuch von jeweils zwei Personen bekommen. Die Umsetzung der neuen Corona-Verordnung liegt jedoch bei den Kliniken und Krankenhäusern selbst. Laut dem hessischen Sozialministerium können Krankenhäuser Besuche einschränken oder untersagen.

Corona im Kreis Kassel: Besuch nicht in allen Kliniken erlaubt

Das könne insbesondere dann der Fall sein, wenn besonders gefährdete Patientinnen und Patienten behandelt werden, und eine Infektion mit Corona unbedingt ausgeschlossen werden müsse, schreibt das hessische Sozialministerium in einer Mitteilung. Im Kreis Kassel ist das unter anderem in der Lungenfachklinik in Immenhausen (Kreis Kassel) der Fall. Dort sind keine Besuche erlaubt. In Krankenhäusern der Gesundheit Nordhessen, zu denen aus das Klinikum Kassel gehört, sind Besuche wieder erlaubt.

Die weiteren Krankenhäuser in der Stadt Kassel erlauben ebenfalls Besuche, jedoch mit Einschränkungen. Im Elisabeth-Krankenhaus ist die Besuchszeit auf eine Stunde beschränkt. Im Marienkrankenhaus müssen sich Besucher mindestens einen Tag vor dem Besuch anmelden. Personen mit Atemwegserkrankungen dürfen keine Patienten besuchen. In den Agaplesion Diakonie Klinken sind Besuche erlaubt, davon ausgeschlossen sind jedoch die Überwachungsstation, die Intensivstation und isolierte Bereiche. Besucher müssen einen Fragebogen ausfüllen und bestätigen, dass sie keine Corona-Symptome haben.

Corona in Kassel: Präsenz von Beamten zeigt Wirkung auf Kassel Kneipenmeile

Update vom Dienstag, 14.07.2020, 11.30 Uhr: Auch am Dienstag (14.07.2020) vermeldet die Stadt Kassel keine neuen Corona-Infizierten. Die Zahl der Genesenen und die Todesfälle in Zusammenhang mit Corona seien laut aktuellen Meldungen in Stadt und Landkreis Kassel ebenfalls unverändert geblieben.

Als ruhig ist laut Polizeihauptkommissar Alexander Wessel der Verlauf des Samstagabends (11.07.2020) auf Kassels Kneipenmeile zu bezeichnen. Mit deutlicher Präsenz auf der Friedrich-Ebert-Straße haben Polizei und Ordnungsamt wieder die Corona*-Auflagen durchgesetzt.

Corona in Kassel: Keine neuen Corona-Infizierten

Update vom Montag, 13.07.2020, 11.54 Uhr: Die Stadt Kassel vermeldet keinen neuen Corona-Infizierten. Damit bleibt die Anzahl der gemeldeten Fälle in der Stadt Kassel unverändert bei 387. Im Landkreis bleibt die Zahl bei 413.

Als genesen gelten derzeit insgesamt 749 Menschen. Auch die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert. In der Region Kassel sind bisher 38 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Aktuell mit Corona infiziert sind 13 Personen.

Corona in Kassel: Appell an Bürgerinnen und Bürger

Update vom Sonntag, 12.07.2020, 17.30 Uhr: Allmählich kehrt auch in Kassel das öffentliche Leben während der Corona-Pandemie zurück. Nach und nach werden die Einschränkungen gelockert. Doch die Stadt appelliert an die Bürger: Es sei dennoch wichtig, sich an Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

Dazu erklären Oberbürgermeister Christian Geselle, Polizeipräsident Konrad Stelzenbach und Ordnungsdezernent Dirk Stochla gemeinsam: „Wir möchten nicht, dass es wieder zu Einschränkungen kommt. Denn ein Großteil der Gäste, Gastronomen und Einzelhändler zum Beispiel entlang der Friedrich-Ebert-Straße verhält sich verantwortungsvoll. Aber leider trifft das nicht auf alle zu“.

Damit es aufgrund unvorsichtigen Verhaltens nicht zu einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen kommt, appellieren @fuerKassel, @DirkStochla & Gastronomen an Euch, die Abstandsregeln auch beim Feiern einzuhalten. #KShältAbstand https://t.co/WypVhYA2nS #Kassel #CoronaKassel — Stadt Kassel (@StadtKassel) July 9, 2020

Corona in Kassel: Einschränkungen bei Nichteinhaltung drohen

Die Stadt Kassel und Polizei beobachten die Situation während Corona, besonders in der Friedrich-Ebert-Straße. „Die Gefahr ist zu groß, dass es zu einer Vielzahl von Infektionen kommt, wenn sich wiederholt so viele Menschen sammeln wie am vergangenen Wochenende“.

Sollte sich die Lage nicht bessern, seien Einschränkungen für Gastronomie und Einzelhandel beispielsweise entlang der Friedrich-Ebert-Straße und den Nebenstraßen nicht auszuschließen. So könnten Sperrzeiten, ein Verbot für den Verkauf von Alkohol, sowie Sperrungen einzelner Plätze drohen.

Corona in und um Kassel: Stadt appelliert an Bewohner

Auch wenn es verständlich sei, dass die Menschen in Kassel trotz Corona ihre gewonnene Freiheit nutzen möchten, dürfe nicht vergessen werden, dass die Corona-Pandemie noch nicht überstanden sei. Daher appelliert die Stadt an die Bürger in der Region: „Bitte halten Sie sich an die Hygieneregeln. Befolgen Sie das Abstandsgebot und die Kontaktbeschränkungen.“

Corona in Stadt und Kreis Kassel: Die aktuellen Fallzahlen aus der Region

Update vom Sonntag, 12.07.2020, 13 Uhr: Die Stadt Kassel vermeldet keinen neuen Corona-Infizierten. Damit bleibt die Anzahl der gemeldeten Fälle in der Stadt Kassel unverändert bei 387. Im Landkreis bleibt die Zahl bei 413.

Als genesen gelten derzeit insgesamt 749 Menschen. Auch die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert. In der Region Kassel sind bisher 38 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Aktuell mit Corona infiziert sind 13 Personen.

Corona in und um Kassel: Stadt veröffentlicht neue Fallzahlen

Update vom Samstag, 11.07.2020, 14 Uhr: Die Stadt Kassel hat die neuen Fallzahlen zur Corona-Krise bekannt gegeben. Insgesamt gibt es in der Region 800 gemeldete Corona-Fälle. Das sind zwei Personen mehr als noch am Vortag (10.07.2020).

Dabei meldet der Landkreis Kassel 413 Fälle und die Stadt 387. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona bleibt unverändert bei 38. Als genesen gelten derzeit 749 Personen. Aktuell mit dem neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2 infiziert sind 13 Personen.

Corona in Stadt und Kreis Kassel: Neue Fallzahlen aus der Region - Fundbüro bald wieder offen

Update vom Freitag, 10.07.2020, 14.18 Uhr: Die Stadt Kassel gibt bekannt, dass am Montag, 13.07.2020, das städtische Fundbüro in der Kurt-Schumacher-Straße 31 (Eingang über Hanseatenweg) wieder seine Türen öffnet. Alle, die etwas gefunden oder verloren haben, finden dort Hilfe.

An folgenden Öffnungszeiten kann das Fundbüro aufgesucht werden:

Montag: 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Dienstag: 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Mittwoch: 14 Uhr bis 17.30 Uhr

Donnerstag: 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Freitag: 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie sind zum gegenseitigen Schutz die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Man hat aber auch die Möglichkeit, das Fundbüro telefonisch unter 787 3066 zu erreichen. Auch online ist das Fundbüro in Kassel zu erreichen.

Corona in der Region Kassel: Zahlen vom Freitag

Update vom Freitag, 10.07.2020, 13.43 Uhr: Der Landkreis Kassel vermeldet zwei neue Corona-Infizierte. Damit steigt die Anzahl der gemeldeten Fälle in Kreis auf 412. In der Stadt bleibt die Zahl bei 386. Aktuell mit dem neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2 infiziert sind derzeit 14 Personen in Stadt und Kreis Kassel. Insgesamt sind 746 Menschen wieder genesen. In der Region gibt es bisher 38 Todesfälle.

Corona in der Region Kassel: Zahlen vom Donnerstag

Update vom Donnerstag, 09.07.2020, 11.56 Uhr: In der Region Kassel gibt es zurzeit 796 bestätigte Corona-Fälle, das sind zwei Personen mehr als am Vortag (08.07.2020). In der Stadt wurden bisher 386 (+2) Infizierte gemeldet, im Landkreis 410.

Die Anzahl der Genesenen in der Region Kassel stieg um eine Person und liegt nun bei 746 (Stadt 367 und Landkreis 379). Als aktuell infiziert gelten daher im Raum Kassel zwölf Personen (Stadt 10 und Landkreis 2). 38 Menschen sind bisher in der Region in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben (Stadt 9 und Landkreis 29).

Corona in der Region Kassel: Zahlen vom Mittwoch

Update vom Mittwoch, 08.07.2020, 14.20 Uhr: Die Stadt Kassel vermeldet einen neuen Corona-Infizierten. Damit steigt die Anzahl der gemeldeten Fälle in der Stadt Kassel auf 384. Im Landkreis bleibt die Zahl bei 410. Insgesamt sind 745 Menschen wieder genesen. In der Region gibt es bisher 38 Todesfälle.

Corona in der Region Kassel: Zahlen vom Dienstag

Update vom Dienstag, 07.07.2020, 15.00 Uhr: In der Region Kassel gibt es zurzeit 793 bestätigte Corona-Fälle. In der Stadt wurden bisher 383 Infizierte gemeldet, im Landkreis 410. Im Vergleich zum Vortag wurde nur ein neuer Corona-Infizierter gemeldet.

Die Anzahl der Genesenen in der Region Kassel stieg um vier Personen und liegt nun bei 741 (Stadt 362 und Landkreis 379). 38 Menschen sind bisher in der Region in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

Corona in der Region Kassel: Leidet die Psyche unter den Atemschutzmasken?

Update vom Montag, 06.07.2020, 21:50 Uhr: Mit der Frage, welche Auswirkungen die Einschränkungen in Corona-Zeiten auf unsere Psyche haben, beschäftigt sich eine Psychologin aus Kassel.* Antje Ottmers sieht vor allem die Maskenpflicht kritisch: „Seit alle in bestimmten Bereichen eine Maske tragen müssen, haben die psychischen Auswirkungen massiv zugenommen.“

Corona in der Region Kassel: Die Fallzahlen für Montag

Update vom Montag, 06.07.2020, 13:54 Uhr: Stadt und Landkreis Kassel vermelden jeweils einen neuen Corona-Infizierten. Damit steigt der Anzahl der gemeldeten Fälle in der Stadt Kassel auf 382, im Landkreis auf 410. Insgesamt sind 737 Menschen wieder genesen. In der Region gibt es bisher 38 Todesfälle.

Corona in der Region Kassel: Die Fallzahlen für Sonntag

Update vom Sonntag, 05.07.2020, 14 Uhr: In der Region Kassel gibt es zurzeit 790 bestätigte Corona-Fälle. In der Stadt wurden bisher 381 Infizierte gemeldet, im Landkreis 409. Im Vergleich zum Vortag wurde kein neuer Corona-Infizierter gemeldet.

Die Anzahl der Genesenen in der Region Kassel stieg um fünf Personen und liegt nun bei 731 (Stadt 355 und Landkreis 376). 38 Menschen sind bisher in der Region in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

Corona in der Region Kassel: Die Fallzahlen für Samstag

Update vom Samstag, 04.07.2020, 15 Uhr: Die Stadt Kassel gibt die neuen Corona-Fallzahlen für die Region bekannt. Im Vergleich zum Vortag (02.07.2020) wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der insgesamt gemeldeten Fälle liegt demnach noch immer bei 790 (Stadt Kassel 381, Kreis Kassel 409).

Die Zahl der Genesenen blieb in der Stadt Kassel bei 350 und im Kreis bei 376. Für die gesamte Region Kassel wurden bisher 726 Genesene gemeldet. Die Zahl der aktuell, mit dem neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2, Infizierten liegt für die Region bei 26. Die Zahl der Todesopfer nach einer Corona-Infektion blieb weiterhin bei 38.

Corona in der Region Kassel: Die Fallzahlen für Freitag

Update vom Freitag, 03.07.2020, 14 Uhr: Die Stadt Kassel gibt die neuen Corona-Fallzahlen für die Region bekannt. Im Vergleich zum Vortag (02.07.2020) wurde eine Neuinfektion gemeldet. Die Zahl der insgesamt gemeldeten Fälle liegt dadurch bei 790 (Stadt Kassel 381, Kreis Kassel 409).

Die Zahl der Genesenen stieg in der Stadt Kassel um eine Person auf 350 und im Kreis um drei Personen auf 376. Für die gesamte Region Kassel wurden bisher 726 Genesene gemeldet. Durch die insgesamt vier genesenen Personen fiel die Zahl der aktuell an dem neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2 Infizierten für die Region auf 26 (-3).

Die Zahl der Todesopfer nach einer Corona-Infektion blieb weiterhin bei 38. Sieben infizierte Personen werden derzeit in Krankenhäusern in Stadt und Landkreis Kassel behandelt. Eine der neun infizierten Personen liegt auf einer Intensivstation. Alle anderen aktuell Infizierten befinden sich ebenso wie die Kontaktpersonen in häuslicher Isolation.

Corona in der Region Kassel: Die Fallzahlen für Donnerstag

Update vom Donnerstag, 02.07.2020, 11 Uhr: Die Stadt Kassel gibt die neuen Corona-Fallzahlen für die Region bekannt. Im Vergleich zum Vortag (01.07.2020) wurde eine Neuinfektion gemeldet. Die Zahl der insgesamt gemeldeten Fälle liegt dadurch bei 789 (Stadt Kassel 380, Kreis Kassel 409).

Die Zahl der Genesenen stieg in der Stadt Kassel um neun Personen auf 349 und im Kreis um vier Personen auf 373. Für die gesamte Region Kassel wurden bisher 722 Genesene gemeldet. Durch die insgesamt dreizehn genesenen Personen fiel die Zahl der aktuell an dem neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2 Infizierten für die Region auf 29 (-12).

Die Zahl der Todesopfer nach einer Corona-Infektion blieb weiterhin bei 38. Neun infizierte Personen werden derzeit in Krankenhäusern in Stadt und Landkreis Kassel behandelt. Eine der neun infizierten Personen liegt auf einer Intensivstation. Alle anderen aktuell Infizierten befinden sich ebenso wie die Kontaktpersonen in häuslicher Isolation.

Corona in der Region Kassel: Die Fallzahlen für Mittwoch

Update vom Mittwoch, 01.07.2020, 10:30 Uhr: Die Stadt Kassel gibt die neuen Corona-Fallzahlen für die Region bekannt. Im Vergleich zum Vortag (30.06.2020) wurden zwei Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der insgesamt gemeldeten Fälle liegt dadurch bei 788 (Stadt Kassel 379, Kreis Kassel 409).

Die Zahl der Genesenen stieg in der Stadt Kassel um vier Personen auf 340 und im Kreis um eine Person auf 369. Für die gesamte Region Kassel wurden bisher 709 Genesene gemeldet. Durch die insgesamt fünf Genesenen fiel die Zahl der aktuell an dem neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2 Infizierten für die Region auf 41 (-3).

Die Zahl der Todesopfer nach einer Corona-Infektion blieb weiterhin bei 38. 13 infizierte Personen werden derzeit in Krankenhäusern in Stadt und Landkreis Kassel behandelt. Eine der 13 infizierten Personen liegt auf einer Intensivstation. Alle anderen aktuell Infizierten befinden sich ebenso wie die Kontaktpersonen in häuslicher Isolation.

Corona in der Region Kassel: Die Fallzahlen für Dienstag

Update vom Dienstag, 30.06.2020, 13.33 Uhr: Die Fallzahlen der Corona-Krise in der Region Kassel verlaufen weiterhin positiv. Im Vergleich zum Vortag sind am Dienstag, 30.06.2020, keinerlei Todesfälle oder Neuinfektionen in der Stadt und im Kreis Kassel bestätigt worden.

Damit liegt die Zahl der Todesfälle in der Region weiterhin bei 38. Wobei 29 Todesfälle im Kreis und 9 in der Stadt Kassel gemeldet wurden. Insgesamt haben sich bis heute 786 Menschen mit Corona infiziert. 408 Fälle wurde im Kreis gemeldet, 377 in der Stadt Kassel.

Einzig die Zahl der Genesen hat sich um 22 erhöht. Damit haben sich in der Region insgesamt 704 Corona-Patienten wieder erholt. 336 stammen aus der Stadt Kassel, 368 aus dem Kreis. Bislang werden noch 10 Corona-Patienten in der Region stationär in einem Krankenhaus behandelt. Einer der Patienten liegt auf der Intensivstation.

Corona in der Region Kassel: Kreis hat eine der höchsten Kurzarbeit-Quoten

Update vom Montag, 29.06.2020, 16.05 Uhr: Der Kreis Kassel hatte mit einer Quote von 43,2 Prozent eine der höchsten Kurzarbeit-Quoten in Hessen. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat im Juni 2020 ein Papier veröffentlicht, in dem regionale Arbeitsmarkt-Daten aus dem Zeitraum der Corona-Pandemie ausgewertet wurden. Der Kreis Kassel weist mit einem Corona-bedingten Arbeitslosenanstieg von 0,7 Prozent, einen der geringeren Anstiege in Hessen auf.

Corona in der Region Kassel: Die Fallzahlen für Sonntag

Update vom Sonntag, 28.06.2020, 14 Uhr: Die Stadt Kassel hat die neuen Corona-Infektionszahlen für die Region herausgegeben. Demnach gab es in der Stadt Kassel zwei neu gemeldete Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus. Insgesamt wurden dort bereits 377 Fälle gemeldet. Die Zahl der Genesenen stieg um drei Personen auf 321, wodurch die Zahl der aktuell Infizierten auf 47 (-1) sank. Es blieb bei neun Todesfällen.

Im Landkreis Kassel haben sich die Infektionszahlen seit dem Vortag (27.06.2020) nicht verändert: Hier sind insgesamt 409 Fälle gemeldet worden, von denen bereits 360 Personen bereits wieder genesen sind. Als aktuell infiziert gelten 20 Patienten. Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2 liegt im Kreis bei 29.

Corona in der Region Kassel: Die Fallzahlen für Samstag

Update vom Samstag, 27.06.2020, 15 Uhr: Die Stadt Kassel gibt die neuen Coronavirus-Fallzahlen für die Region heraus. Im Vergleich zum Freitag stieg die Anzahl der Neuinfektionen um nur einen Fall auf insgesamt 784 in Stadt und Kreis. Die Neuinfektion wurde in der Stadt Kassel gemeldet, in der sich damit insgesamt 375 Menschen mit Corona infiziert haben. Im Kreis Kassel bleibt die Zahl der Infektionen bei 409.

Neue Todesopfer gab es in der Region Kassel keine. Es bleibt in der Region bei 38 Todesfällen. Die Zahl der Genesenen in der Stadt bleibt bei 318, die im Kreis bei 360. Somit sind insgesamt in der Region bereits 678 Personen von einer Infektion genesen. Derzeit werden noch acht Corona-Patienten in der Region stationär im Krankenhaus behandelt. Einer der Patienten liegt auf der Intensivstation.

Corona in Kassel: Körperwelten-Ausstellung auf Erfolgskurs

Update vom Freitag, 26.06.2020, 17 Uhr: Die umstrittene Körperwelten-Ausstellung in Kassel verzeichnete trotz der Corona-Krise jetzt ihren 30.000 Besucher. Das gab Ausstellungsleiterin Pia Terbrack bekannt.

Laut Terbrack halte der Besucherstrom weiterhin an. „Toll, dass das Interesse immer noch derart groß ist. Unsere Ausstellung bringt Leben und Tod ins Bewusstsein und fasziniert alle Generationen.“ Trotz der Corona-Zwangspause sei die Ausstellung auf Erfolgskurs.

Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag vom 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils um 17 Uhr. Aufgrund der allgemeinen Bestimmungen herrscht auch in der Ausstellung Maskenpflicht. Ebenso werden die Kontaktdaten aufgenommen.

Corona in der Region Kassel: Die Fallzahlen für Freitag

Update vom Freitag, 26.06.2020, um 12 Uhr: Am Freitag sind nur wenige neue Corona-Infektionen in Stadt und Kreis Kassel offiziell bestätigt worden. Im Vergleich zum Donnerstag stieg die Anzahl der Neuinfektionen um nur 2 Fälle auf insgesamt 783 in Stadt und Kreis. Beide Patienten kommen aus der Stadt Kassel, in der sich damit insgesamt 374 Menschen mit Corona infiziert haben. Im kreis Kassel bleibt die Zahl der Infektionen bei 409.

Neue Todesopfer gab es in der Region Kassel keine. Es bleibt in der Region bei 38 Todesfällen. 3 Corona-Patienten aus der Stadt Kassel gelten seit Freitag als genesen. Damit steigt die Zahl der Genesenen in der Stadt auf 318 und insgesamt in der Region auf 678. Im Kreis Kassel verbleibt die Zahl der Genesenen bei 360.

Derzeit werden noch 9 Corona-Patienten in der Region stationär im Krankenhaus behandelt. Einer der Patienten liegt auf der Intensivstation.

Corona in der Region Kassel: Grundschule Königstor wieder geöffnet

Erstmeldung vom Freitag, 26.06.2020, um 11 Uhr: Die Grundschule Königstor in Kassel ist an diesem Freitag nach vier Tagen den Unterricht wieder aufgenommen. Am Montag, 22.06.2020, waren die Schule Königstor und der dazugehörige Hort Kreuzkirche vorsorglich geschlossen worden, nachdem mehrere Corona-Infektionen von Schulkindern bestätigt worden waren. Auch der Hort ist seit heute wieder geöffnet.

„Selbstverständlich bleiben direkte Kontaktpersonen sowie die Infizierten selbst weiterhin in häuslicher Quarantäne“, hieß es in einer Mitteilung.

Rubriklistenbild: © Göran Gehlen/picture alliance/dpa