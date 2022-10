Ära der Pandemien: Was nach Corona und Influenza kommen könnte

Von: Andree Wächter

Was kommt nach Corona? Experten sind sich einig: Es wird einen (tödlichen) Cocktail an neuen Viren geben. Helfen könnten neuartige Impfstoffe.

Es klingt wie aus einem Horrorfilm: Das Coronavirus – egal, ob als Variante BQ.1.1 oder eine andere – gehört zum Leben dazu wie der Schnupfen. Jeremy Farrar, Leiter des britischen Wellcome Trust, der zweitgrößten Stiftung der Welt zur Förderung medizinischer Forschung, setzt noch einen obendrauf. Er glaubt, dass es bald Kombinationen von verschiedenen Viren geben könne. Quasi ein tödlicher Virencocktail. Eine Infektion damit hätte vermutlich eine hohe Todesrate zur Folge.

Corona in Deutschland bleibt: „Man wird noch in hundert Jahren darüber sprechen“

Corona werde für immer bei uns bleiben. „Man wird noch in hundert Jahren über diese Pandemie sprechen“, sagt Farrar. In einer stabilen Phase seien wir noch nicht angekommen. „Sie sehen ja, was in Deutschland nach dem Oktoberfest passiert ist.“ Für ihn sind Impfstoffe, die Infektion verhindern, der Schlüssel zum Erfolg. Wann ein solcher Impfstoff verfügbar sein wird, ist völlig unklar.

In einem Spiegel-Interview spricht Jeremy Farrar von einer Kombination von Influenza und dem Vogelgrippe-Virus H5N1. Letzteres ist extrem tödlich, befällt aber überwiegend Vögel, Menschen stecken sich sehr selten an. Dieses in Asien beheimatet Virus ist inzwischen weltweit verbreitet. Jeremy Farrar: „Wenn sich jetzt ein Schwein oder ein Mensch zufälligerweise gleichzeitig mit dem Vogelgrippe-Virus und einem normalen Influenzavirus infizieren sollte, dann könnte H5N1 sich rekombinieren – und der neue Erreger so ansteckend sein wie die normale Grippe, aber tödlich wie die Vogelgrippe. Eigentlich unglaublich, dass das noch nicht passiert ist.“

Tödliche Kombination nach Corona: Influenza und Vogelgrippe könnten für Menschen gefährlich werden

Der Experte ist sich sicher, dass die nächste Pandemie aus dem Tierreich kommt. Beim Versuch der Analyse der vielen unterschiedlichen Viren spielen nationale Ansichten eine zu wichtige Rolle. „In einigen Ländern verhindert das Analysieren die politische Situation.“ China nennt er nicht explizit. Das Corona-Virus hatte dort seinen Ursprung. „Darüber hinaus gibt es einen glänzend organisierten Handel mit Wildtieren, auf allen Kontinenten, der ein Milliardengeschäft ist – und der die Gefahr, dass ein Virus aus dem Tierreich auf den Menschen überspringt, massiv erhöht“, sagt Farrar.

Und weiter: „Wir sind inzwischen acht Milliarden Menschen und dehnen unseren Lebensraum immer weiter in die Natur aus, Tiere wandern in die Städte. Ich fürchte, wir stehen am Beginn einer Ära der Pandemien.“ Die Formulierung Ära der Pandemien ist nicht neu.

Was kommt noch Corona? Ära der Pandemien könnte Menschen auf der Welt bedrohen

Bereits im Oktober 2020 sprach die Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) davon. In ihrem Bericht an die Vereinten Nationen, Büro Bonn heißt es: „Dieselben menschlichen Aktivitäten, die den Klimawandel und den Verlust der biologischen Vielfalt vorantreiben, treiben durch ihre Auswirkungen auf unsere Umwelt auch das Pandemierisiko an.“

Klimawandel und Verlust der biologischen Vielfalt treiben das Pandemie-Risiko an

Die IPBES gab damals Tipps, wie man einer Pandemie vorbeugen könne. „Das Pandemierisiko kann erheblich verringert werden, indem die menschlichen Aktivitäten, die den Verlust der biologischen Vielfalt vorantreiben, reduziert werden. Dies wird den Kontakt zwischen Wildtieren, Vieh und Mensch verringern und dazu beitragen, das Übergreifen neuer Krankheiten zu verhindern.“

Corona, Influenza oder andere Viren: „Krankheit X“ und Ära der Pandemien könnten hinter der nächsten Ecke lauern

Mark Woolhouse, Professor für Epidemiologie von Infektionskrankheiten an der Universität Edinburgh nennt die gleichen Gründe für eine Ära der Pandemien. In einem Blick-Interview sprach Woolhouse davon, dass sich die nächste „Krankheit X“ schon „hinter der nächsten Ecke“ befinden könne. Unter dem Platzhalternamen „Krankheit X“ verstehen Wissenschaftler eine bislang unbekannte und hypothetische Krankheit, die sich unter Umständen zu einer Pandemie ausweiten kann.

Auch US-Immunologe Anthony Fauci sprach Ende 2020 von einer „neuen Ära der Pandemien“. „Die Ursachen für diese neue und gefährliche Situation sind vielschichtig, komplex und bedürfen einer ernsthaften Untersuchung“, sagte der Wissenschaftler damals. Auch seine Forschungen deuten darauf hin, dass die zunehmende Globalisierung die Verbreitung von Infektionskrankheiten weiter fördere.