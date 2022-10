Corona in Deutschland: Hospitalisierung und Inzidenz mehr als verdoppelt

Von: Bjarne Kommnick

Der Herbst zeigt – so wie erwartet – Auswirkungen auf die Corona-Lage. Innerhalb der vergangenen Wochen haben sich die Inzidenzen mehr als verdoppelt.

Hannover – Auf der einen Seite haben viele bereits die Corona-Pandemie für beendet erklärt, auf der anderen warnen Expertinnen und Experten vor einer neuen Corona-Welle im Herbst 2022. Die Meinungen sind geteilt – und wie es mit dem Virus wirklich weitergeht, kann zuverlässig noch niemand so richtig sagen. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Corona-Zahlen, denn ein Trend ist bereits zu erkennen: Die Zahlen steigen wieder – auch unter den Patienten in Krankenhäusern. Bundesweit haben sich die Inzidenzen innerhalb der vergangenen Wochen mehr als verdoppelt.

Robert Koch-Institut: Inzidenz steigt in einem Monat von 236,1 auf über 500

Mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland zeigt sich: In der ersten Oktober-Woche (Stand 5. Oktober 2022) ist die Inzidenz laut Robert Koch-Institut bundesweit von 236,1 am 9. September auf 530,2 am 2. Oktober 2022 gestiegen. Zwar ist dieser Wert nach dem Tag der Deutschen Einheit zwar erstmal gesunken – das dürfte jedoch auch daran liegen, dass für gewöhnlich an Wochenenden und Feiertagen nicht so viele Meldungen über neue Corona-Infektionen gemacht werden wie an normalen Werkstagen. Deshalb scheint es durchaus erwartbar zu sein, dass sich der Corona-Trend in den kommenden Tagen fortsetzen wird.

Corona-Lage in Niedersachsen: Hospitalisierung steigt deutlich

Das zeigt sich beispielsweise in Niedersachsen. Die Landesregierung meldet am Mittwoch, 5, Oktober, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 429,9. In der Vorwoche hatte der Wert noch bei 399,6 gelegen. Zudem würden Expertinnen und Experten insgesamt von einer deutlich höheren Fallzahl ausgehen, da viele Infizierte keinen PCR-Test machen lassen, auf denen die Statistik jedoch basiert. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, dass Deutschland am Beginn einer Herbst- und Winterwelle stehen würde.

Für die maßgebliche Bewertung der Corona-Situation in Niedersachsen schaut die Landesregierung jedoch nicht auf die Inzidenz der Neuinfektionen, sondern auf die der Hospitalisierung. Dieser Wert lag demnach am Mittwoch bei 11,5 . Eine Woche zuvor betrug die Hospitalisierungsinzidenz gerade einmal 8. Zugleich seien derzeit 4 Prozent aller Intensivbetten belegt. In der Vorwoche waren es noch 2,3 Prozent. Dennoch sieht sich Niedersachsen für eine neue Corona-Welle „gut vorbereitet“.

Corona in Deutschland: Bundesweite Hospitalisierung seit Anfang September mehr als verdoppelt

Auch bundesweit ist die Hospitalisierungsrate seit Anfang September wieder deutlich angestiegen. Am 6. September lag diese laut bundesregierung.de noch bei 3,1. Am 30. September 2022 erreichte sie ihren kurzzeitigen Höhepunkt von 7,6 und hat sich somit zwischenzeitlich mehr als verdoppelt. Nach dem Wochenende und dem Tag der Deutschen Einheit sei der Wert zwar zunächst auf 5,1 (4. Oktober 2022) gesunken, doch auch hier dürften verzögerte Meldungen noch eine Rolle spielen.

Virologe sieht entspanntere Corona-Lage als im Vorjahr

Der Virologe Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin der Universität Kiel, entwarnt jedoch ein wenig im Bezug auf die Corona-Lage und sagte gegenüber der dpa: „Höhere Fallzahlen sind natürlich realistisch zu erwarten, aber höhere Fallzahlen bedeuten nicht auch häufigere schwere oder tödliche Erkrankungen“. In diesem Jahr sei eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr zu sehen: „Trotz enorm hoher Infektionszahlen in diesem Jahr ist der Anteil schwerer oder tödlicher Erkrankungsverläufe im Vergleich zu den Vorjahren niedrig geblieben“, so Fickenscher. Andere Experten sehen dennoch einen durchaus gefährlichen Trend in der aktuellen Corona-Entwicklung.