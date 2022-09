Corona in Deutschland: Hier gibt es die günstigsten Selbsttests

Von: Yannick Hanke

Wo sind Corona-Selbsttests eigentlich am günstigsten? © Federico Gambarini/dpa

Corona bleibt in Deutschland nach wie vor präsent. Omikron BA.5 ist die dominierende Variante. Doch wo gibt es eigentlich die günstigsten Schnelltests?

Berlin – Kostenlose Corona-Schnelltests gehören in Deutschland seit Mitte Juli 2022 der Vergangenheit an. Seitdem muss der Großteil der Bundesbürger für Schnelltests aus der Apotheke oder aus dem Testzentrum mindestens drei Euro bezahlen. Nur bestimmte Personengruppen, darunter Kinder und Menschen, die in der Pflege arbeiten, haben Anspruch auf einen kostenlosen Bürgertest.

Deutlich günstiger sind im Allgemeinen jene Corona-Schnelltests, die zu Hause und ohne jegliche Aufsicht durchgeführt werden können. Doch wie unterscheiden sich hier die Preise? kreiszeitung.de schaut auf die konkrete Situation.

Corona in Deutschland: Wie sich die Preise von Selbsttests online und im Laden unterscheiden

Tatsächlich gehen die Preise bei den Corona-Selbsttests stark auseinander. Je nach Anbieter und Händler kosten die Testkits für zu Hause durchschnittlich zwischen 79 Cent und fünf Euro. Wer seinen Corona-Selbsttest online bestellt, für den wird es in der Regel auf jeden Fall günstiger.

Sobald ein günstiges Angebot gefunden ist, sollte auf die Mindestabnahme geachtet werden. Denn viele Händler verlangen, dass mindestens zehn, 20 oder 30 Testkits gekauft werden. Doch je mehr Testkassetten gekauft werden, desto günstiger wird es am Ende auch. Bei bekannten Online-Shops müssen Preise zwischen 79 Cent und drei Euro eingeplant werden.

Corona-Selbsttests sind in Apotheken in Deutschland teurer als im Einzelhandel

Im Einzelhandel wiederum gibt es die Corona-Selbsttests für unter zwei Euro. So rufen Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Lidl oder Rewe flächendeckend Preise ab 1,69 Euro aufwärts an. Hier werden bekannte Marken wie Hotgen oder Biotech angeboten. Am teuersten wiederum sind Schnelltests in der Apotheke.

So können Betroffenen in Apotheken in Berlin, Frankfurt, Köln, München, Offenburg, Stuttgart und Wolfsburg zwischen 2,70 und fünf Euro zahlen. Beispielsweise konnte ein Rapid-Antigen-Selbsttest von Anbio in einer Apotheke in Kassel für vier Euro erworben werden. Der gleiche Test kostete in Nürnberg etwa 4,10 Euro.