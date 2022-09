Corona in Deutschland: Forscher wollen mit App zukünftige Lockdowns verhindern

Von: Yannick Hanke

Auf Basis der Technologie von Wetter-Apps künftig Lockdowns vermeiden und das Infektionsgeschehen effektiv eindämmen? Forscher wollen es möglich machen.

Berlin – Erst das aktuelle Wetter checken und dann die Corona-Lage in Deutschland? Das wollen Forscher mit einer App möglich machen. Zwei US-amerikanische Wissenschaftler setzen dafür auf eine sogenannte Covid-19-Vorhersage, die auf derselben Technologie wie der von Wetter-Apps basiert. Damit sollen künftig weitreichende Lockdowns verhindert und das Infektionsgeschehen effektiv eingedämmt werden.

Corona in Deutschland: Covid-19-Vorhersage App in der Planung

Das Wissenschaftspaar Tapio Schneider und Chiara Daraio wollen diese spezielle Corona-App Realität werden lassen. Er, der Professor für Umweltwissenschaften am California Institute of Technology und leitender Wissenschaftler am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA ist. Und sie, die Professorin am California Institute of Technology und Maschinenbauingenieurin. Geballte Fachkompetenz, gepaart mit einem internationalen Team, mit dem mittlerweile zusammengearbeitet wird.

Im Lockdown sei die Idee für die Covid-19-Vorhersage entstanden. Zusammen mit zwei kleinen Kindern hätte das Wissenschaftspaar zu Hause festgesteckt. „Wir haben uns wie alle anderen zu Hause verkrochen und darüber geredet, wie Lockdowns vermieden werden könnten“, wird Schneider von der Online-Plattform MedScape zitiert. Schon damals sei den beiden bewusst gewesen, dass Lockdowns in der bisherigen Form nichts einbringen könnten.

Spezielle Corona-App soll das Infektionsgeschehen effektiv eindämmen

„Selbst auf dem Höhepunkt der Pandemie waren nur ein bis zwei Prozent der Bevölkerung tatsächlich ansteckend“, sagt Schneider. Und: „98 Prozent hingegen mussten nicht isoliert werden“. Dementsprechend würde es darum gehen, herauszufinden, welche Menschen denn überhaupt infektiös sind und als Folge dessen isoliert werden müssen.

Ein Corona-Problem, das durch die Vorhersage-App gelöst werden soll. Sie sei effektiv wie ein Lockdown, hätte aber den entscheidenden Vorteil, „dass sich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung gleichzeitig isolieren müsste, etwa zehn Prozent“, sagt Tapio Schneider. „Die meisten Menschen könnten ihr Leben normal weiterführen“.

Covid-19-Vorhersage-App fußt auf der Technologie von Wetter-Apps

Doch wie gestaltet sich die Idee der Covid-19-Vorhersage-App konkret? Im Kern geht es darum, die Technologie von Wetter-Apps zu nutzen, die in erster Linie auf regelmäßigen Analysen unter der Verwendung von Algorithmen basiert. Die Wetterberechnung ist ähnlich wie die Darstellung der Corona-Infektionslage sehr komplex, sie besteht aus einer großen Menge an Daten. Diese müssen regelmäßig importiert werden und können die Genauigkeit der jeweiligen Vorhersage erhöhen.

Wetter-Daten fußen auf den Analysen von weltweiten Beobachtungsstationen, die konstant unterschiedliche Wetterdaten wie die Windgeschwindigkeit, die Temperatur oder die Niederschlagsmenge aufzeichnen. Im Grunde wird alle zwölf Stunden eine Analyse vorgenommen, wobei die jeweils aktuellen Daten mit der Vorhersage von vor zwölf Stunden synchronisiert und in ein Modell eingefügt werden. Durch einen Algorithmus wird dann bestimmt, wie die Wetter-Bedingungen in den nächsten zwölf Stunden ausfallen könnten. Und nach diesem Prinzip soll auch die Datenauswertung der angestrebten Covid-19-App funktionieren.

Individuelles Infektionsrisiko soll durch in der Entwicklung steckende Covid-19-App vorhergesagt werden

Die Infektionsdaten werden in einem Modell zur Nachverfolgung von Krankheiten eingefügt, damit der komplette Weg von der Infektion bis hin zur Genesung aufgezeichnet werden kann. Die Daten beziehen sich dabei auf die Ergebnisse von Corona-Tests und auf die Virusmengen im lokalen Abwasser. Darüber hinaus sollen die Daten der Covid-19-Tests im Optimalfall mit Geräten zur Messung der Körpertemperatur, sogenannten Körpertemperatursensoren, kombiniert werden.

Auf diesem Wege könne das individuelle Infektionsrisiko vorhergesagt werden. „Das Entscheidende ist, dass es sich dabei um personenbezogene Daten handelt“, merkt Schneider an. Letztendlich sollen diese Daten an eine App gesendet werden, sodass jeder Nutzer sein persönliches Risiko direkt mithilfe seines Smartphones sehen kann.

Um Covid-19-Vorhersage-App zu testen: Forscher erstellen New York als Simulationsstadt

Völlig neu ist der Grundgedanke der angestrebten App zur Covid-19-Vorhersage übrigens nicht. Denn schon während der Schweinegrippe und dem Zika-Virus wurde die beschriebene mathematische Modellierung für Infektionskrankheiten genutzt, um die damalige Ausbreitung vom Virus einzudämmen. Zudem sollten Zusammenhänge zwischen möglichen Folgekrankheiten besser verstanden werden.

Zunächst wurde das Potenzial der Covid-19-Vorhersage-App untersucht. Eigens hierfür erstellte das Forscherteam eine Simulationsstadt, welche New York in der Frühphase der Pandemie glich. Das Datennetz umfasste mehrere tausend sich kreuzender Punkte, von denen jeder eine Person darstellte. So wurde auch die Anzahl der Interaktionen der jeweiligen Personen aufgezeichnet.

Herausforderungen bei der Covid-19-Vorhersage-App: Eigenverantwortung, Datenschutz und zu wenige Datenquellen

Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass man die Corona-Pandemie bei einer hohen diagnostischen Rate effektiv bekämpfen könne. „Wir haben hier eine Technologie, mit der wir Epidemien in den Griff bekommen und sogar ganz eindämmen können, wenn sie weit genug verbreitet ist und mit Tests kombiniert wird“, lautet die Prognose von Schneider. Heißt aber nicht, dass es keine Hürden mehr gibt. Im Gegenteil:

die Covid-19-Vorhersage-App müsste von 75 Prozent der Bevölkerung genutzt werden; diese müssten sich im Falle einer Infektion natürlich auch selbst isolieren

zwar werden die jeweiligen Daten anonymisiert, doch gilt es unverändert, etwaige Datenschutz-Bedenken aus dem Weg zu räumen

damit ein Lockdown verhindert werden kann, seien jüngere Menschen tendenziell eher dazu bereit, ihre Gesundheitsdaten zu teilen

die hohe Zahl symptomloser Infizierter und die kurze Inkubationszeit kann durch die Ausbreitung vom Coronavirus via Kontaktverfolgung nur eingeschränkt kontrolliert werden; effizienter sei es deswegen, wenn man mehrere Datenquellen mit einem Modell der Krankheitsübertragung kombiniert.

Letztendlich ist noch unklar, ob und wann die vorgestellte Covid-19-Vorhersage-App entwickelt und dann auch umgesetzt wird. Zumindest die bislang in der Fachzeitschrift PLOS Computational Biology publizierten Ergebnisse seien aber vielversprechend ausgefallen. In Stein ist deswegen aber noch nichts gemeißelt.