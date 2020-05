Corona-Krise: Hygiene-Experte entsetzt über Gastro-Konzepte - Viele Regelungen „ein schlechter Witz“

Die Gastronomie öffnet in Deutschland Schritt für Schritt wieder. Dabei gelten zwar Hygiene-Regeln - doch die hat ein Experte vom Hygiene-Institut Berlin nun scharf kritisiert.

Berlin/München - Restaurants, Cafés und andere Lokale dürfen seit dem 9. Mai in Deutschland nach und nach wieder öffnen - und viele Menschen sehnen das nächste Essen auswärts oder den Biergarten-Besuch mittlerweile schon lange herbei.

Berlin/München - Restaurants, Cafés und andere Lokale dürfen seit dem 9. Mai in Deutschland nach und nach wieder öffnen - und viele Menschen sehnen das nächste Essen auswärts oder den Biergarten-Besuch mittlerweile schon lange herbei. Damit der kulinarische Genuss auch in Corona*-Zeiten möglichst sicher abläuft, haben die Bundesländer Hygiene-Konzepte und -regeln speziell für die Gastronomie entwickelt. Doch nun schlägt ein Experte Alarm: Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow vom Hygiene-Institut Berlin ist die Konzepte der Länder durchgegangen - und ist entsetzt.

Corona-Krise in der Gastronomie: Zastrow hält die meisten Auflagen für mangelhaft

Die meisten Pläne hält Zastrow für mangelhaft und er fürchtet verheerende Folgen. „Zur Öffnung der Restaurants haben nur zwei Bundesländer die gefährlichsten und entscheidenden Übertragungsmechanismen* berücksichtigt, Bayern* und Rheinland-Pfalz“, sagte der Hygiene-Experte im Gespräch mit der Bild-Zeitung (Artikel befindet sich hinter der Bezahlschranke). „Das ist ein schweres, brandgefährliches Versäumnis der anderen Länder. Die Regelungen von Berlin, Bremen, Hamburg, Brandenburg und Schleswig-Holstein sind ein schlechter Witz!“

Das Hauptproblem ist laut Zastrow, dass Begriffe wie „Hygieneregeln“ so ungenau seien, dass die Gastro-Branche gar nicht wisse, was sie genau machen soll. Die normalen Hygiene- und Abstandsregeln* reichen dem Experten zufolge in Gaststätten nicht. „Söder hat es richtig gemacht: In Bayern muss das Geschirr, besonders Gläser und Besteck und alles, was man in den Mund steckt, nach Gebrauch desinfizierend gereinigt werden. Wenn das nicht gemacht wird, dann schieben wir uns die Viren direkt in den Mund“, warnte Zastrow. Ein zu geringer Abstand sei im Vergleich dazu zweitrangig und das Wischen von Sitzflächen und Fußböden sogar bedeutungslos. „Aber besabberte Tassen, Gläser und Besteck sind eine Riesengefahr“, betonte Zastrow im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

+ Geschirr muss wegen der Corona-Gefahr unbedingt desinfiziert werden, mahnt ein Berliner Hygiene-Experte. (Symbolbild) © dpa / Patrick Seeger

Corona-Krise in der Gastronomie: Hygiene-Experte gibt Betrieben Ratschläge

Für die Betriebe hat der Professor einige Ratschläge, wie man am besten vorgehen sollte:

Besteck und Geschirr desinfizieren : Dafür brauche man keine Desinfektionslösung. Stattdessen reiche es aus, den Geschirrspüler auf hohe Temperaturen ab 70 Grad einzustellen und ein desinfizierendes Geschirrspülmittel zu verwenden, um so Coronaviren und andere Bakterien abzutöten.

: Dafür brauche man keine Desinfektionslösung. Stattdessen reiche es aus, den Geschirrspüler auf hohe einzustellen und ein desinfizierendes Geschirrspülmittel zu verwenden, um so Coronaviren und andere Bakterien abzutöten. Maskenpflicht: Diese ist Zastrow zufolge vor allem in der Küche von immenser Bedeutung. „Dass nur das Serviceportal einen Mund-Nasen-Schutz tragen soll, ist katastrophal falsch“, kritisert Zastrow. „Natürlich sollen sie einen tragen, aber das ist nicht entscheidend. Notwendig ist dagegen, dass in der Küche, dort wo das Essen zubereitet wird, eine Maske getragen werden muss.“ Denn dort befinde sich die Hauptinfektionsquelle in der Gastronomie.

von immenser Bedeutung. „Dass nur das Serviceportal einen Mund-Nasen-Schutz tragen soll, ist katastrophal falsch“, kritisert Zastrow. „Natürlich sollen sie einen tragen, aber das ist nicht entscheidend. Notwendig ist dagegen, dass in der Küche, dort wo das Essen zubereitet wird, eine Maske getragen werden muss.“ Denn dort befinde sich die Hauptinfektionsquelle in der Gastronomie. Masken tragen - aber richtig: Zu diesem Thema sagt Zastrow: „Nicht unter der Nase, nicht unter dem Kinn, nicht auf dem Kopf und nicht über dem Ohr. Nur über Mund und Nase .“

- aber richtig: Zu diesem Thema sagt Zastrow: „Nicht unter der Nase, nicht unter dem Kinn, nicht auf dem Kopf und nicht über dem Ohr. .“ Tische reinigen: Um Tische richtig zu desinfizieren, müssen sie - bei jedem Gästewechsel - mit einem frischen und in Desinfektionsmittel* getränkten Lappen gereinigt werden, erklärt der Hygiene-Experte. „Der kleine Eimer, in dem ein benutzter Lappen in einer gräulichen Brühe schwimmt, ist die Methode, um Viren und Bakterien auf den Tischen zu verteilen. Dies war hygienisch schon immer eine Katastrophe, da man so Viren und Bakterien verbreitet. Aber in der aktuellen Lage ist es von noch größerer Bedeutung“, betont Zastrow. Auch wichtig: Wer Tischdecken benutzt, braucht ihm zufolge für jeden Gast eine neue Tischdecke.

Corona-Krise in der Gastronomie: Zastrow mahnt zu Nachbesserungen bei den Auflagen

Doch nicht nur für die Betriebe hat Zastrow wichtige Empfehlungen, auch den Gästen will der Hygiene-Experte einen Rat mit auf den Weg ins Lokal ihrer Wahl geben: „Ich würde derzeit dringend davon abraten, Salat im Restaurant zu essen“, sagt er im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Seine Begründung: Salat werde nicht erhitzt, weshalb sich Corona- und andere Viren darauf wie zu Hause fühlen würden. „Bei Speisen, die auf mindestens 70 Grad erhitzt werden, muss man sich weniger Sorgen machen – immer vorausgesetzt, das Küchenpersonal trägt einen Mund-Nasen-Schutz*“, sagt Zastrow.

+ Auf Salat sollten Restaurantbesucher wegen der Corona-Gefahr in nächster Zeit lieber verzichten, rät der Berliner Hygiene-Experte. (Symbolbild) © dpa / Britta Pedersen

Sein Fazit zu den Gastro-Regeln ist eindeutig: Lediglich zwei von 16 Bundesländern haben seiner Einschätzung zufolge ausreichende Corona-Hygienekonzepte. Deshalb mahnt der Experte dringend zu Nachbesserungen. Aber die allein reichen ihm nicht. „Hygienekonzepte sind das eine, aber die Länder und Gesundheitsämter müssen hier nicht nur nachbessern, sondern auch knallhart kontrollieren und bei Nichteinhalten den Laden sofort schließen“, fordert Zastrow mit deutlichen Worten. Wenn das nicht getan werde, sehe er die nächste Katastrophe und die zweite Infektionswelle* auf uns zukommen. Umgekehrt ist sich der Experte auch sicher, dass es keine zweite Welle geben werde, wenn die Infektionsquelle, die die Lockerungen in der Gastro-Branche bieten, geschlossen und gut und oft kontrolliert werde.

Übrigens: Über das in Bayern geltende Hygiene-Konzept für Gastronomie-Betriebe informiert der bayerische Landesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands unter anderem auf seinem Twitter-Account.

Auch wenn die Einschätzung des Hygiene-Experten Zastrow bei vielen wohl durchaus Besorgnis hervorruft - in den bayerischen Biergärten wird es nun wieder voller werden als in den vergangenen Wochen. Die Biergärten dürfen seit dem heutigen Montag wieder öffnen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im nachfolgenden Video.

