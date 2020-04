In Frankfurt gibt es nach einer Corona-Kontrolle einen heftigen Angriff auf die Polizei. Etwa 20 Menschen attackieren die Beamten.

Corona-Kontrolle in Frankfurt eskaliert

in Frankfurt eskaliert Heftiger Angriff auf Polizisten

20 Menschen attackieren Beamte

Frankfurt – In Frankfurt ist es wegen dem Verstoß gegen das Kontaktverbot* in der Corona-Krise zu einem heftigen Angriff auf die Polizei gekommen. Etwa 20 Männer attackierten eine Streife, doch das war erst der Anfang eines turbulenten Abends.

Frankfurt: Corona-Kontrolle eskaliert – Brutaler Angriff auf Polizei

Was war geschehen? Ein Streifenwagen der Polizei entdeckte am Freitag (10.04.2020) gegen 21.15 Uhr eine Gruppe Menschen im Bereich der Ahornstraße im Stadtteil Griesheim, die gegen das Kontaktverbot in Zeiten des Coronavirus* verstoßen haben. Um die Gruppe zu kontrollieren, forderte die Polizei Verstärkung an. Als eines der Streifenteams aus ihrem Auto stieg, prallte ein großer Stein gegen eine Seitenscheibe, die dadurch zu Bruch ging. Die Beamten sahen daraufhin mehrere Personen wegrennen, holten diese aber nicht mehr ein.

Kurz darauf nahm der Abend an Dramatik zu. Etwa 20 Menschen attackierten die Polizisten der zweiten Streife, als diese gerade in Frankfurt ihren Wagen verlassen hatten. Die Männer waren zum Teil mit Steinen, Dachlatten und Eisenstangen bewaffnet und bewegten sich drohend auf die Beamten zu. Diese traten zunächst den Rückzug an.

Frankfurt: Unbekannte werfen Hantelscheibe nach Polizei – Fahndung mit Hubschrauber

Schließlich rannte die Gruppe zwischen den Häusern davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und wurden dabei, offenbar aus dem Hinterhalt, mit einer Fünf-Kilo-Hantelscheibe versucht zu bewerfen. Diese verfehlte ihr Ziel.

Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach den Tätern und forderte weiter Verstärkung und einen Polizeihubschrauber an – mit Erfolg. Die Polizei lokalisierte eine Wohnung an der Ahornstraße in Frankfurt, in die sich ein Teil der Täter zurückgezogen hatte. Nach Anordnung der Durchsuchung durch die Staatsanwaltschaft wurden in der Wohnung sechs Verdächtige im Alter von 23 bis 31 Jahren vorübergehend festgenommen.

Frankfurt: Polizei durchsucht nach brutalem Angriff Wohnung

Darüber hinaus stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sowie verbotene Gegenstände sicher. Neben diversen Waffen wie eine PTB-Schusswaffe, Katanas, Nunchakus, Dolche und Schlagringe, nahmen die Beamten auch mehrere Messer, Feuerwerkskörper und Handys mit. Alle Festgenommenen kamen ins Polizeipräsidium und wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Im Rahmen der Fahndung umstellte die Polizei in Frankfurt nach unseren Informationen außerdem noch mehrere Häuser in Stadtteil Griesheim, die Aral-Tankstelle und den McDonalds an der Mainzer Landstraße. Ob ein Feuer im Bereich Spielplatzes Kiefernstraße/Waldschulstraße ebenfalls auf das Konto der Angreifer geht, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen.

Brutaler Angriff in Frankfurt: Polizei leitet Strafverfahren ein

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte in Frankfurt, versuchte gefährliche Körperverletzung, besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs und gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Auf dem Weg zu dem Einsatz in Griesheim ist ein Wagen der Polizei Frankfurt verunglückt. Er wurde gerammt und kippte auf die Seite. Es gab mehrere Verletzte. Zudem wurden im Gallus Beamte mit einem Messer angegriffen.

In Frankfurt eskaliert ein Streit um den Corona-Mindestabstand völlig. Ein Mann muss ins Krankenhaus, sein Zustand ist kritisch, berichte fnp.de*.

