Virologe Drosten erhält Morddrohungen

Die Coronakrise hat Christian Drosten in Deutschland zum Star gemacht. Doch jetzt berichtet der Virologe von Drohungen, gerichtet an ihn und seine Familie.

In der Corona*-Krise ist Christian Drosten berühmt geworden

ist berühmt geworden Der Virologe der Berliner Charité berät unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel .

der Berliner Charité berät unter anderem . Christian Drosten* ist einer der einflussreichsten Männer Deutschlands - und bekommt nun Todesdrohungen.

Berlin - Er ist ein gefragter Mann - und wird nun beschimpft und bedroht: Der in der Corona-Krise viel in den Medien präsente Virologe Christian Drosten wird nach eigenen Angaben mit dem Tod bedroht. Für viele Deutsche sei er der Böse, der die Wirtschaft lahmlege, sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité in einem Interview der britischen Zeitung „Guardian“.

Corona-Experte Drosten: „Für viele bin ich der Böse“

Drosten sagte, er leite die Drohungen an die Polizei weiter. Nachts wach hielten ihn allerdings vielmehr die E-Mails von Eltern, die ihm von ihren Sorgen vor der Zukunft berichteten.

Im Interview mit der britischen Tageszeitung schildert Drosten auch seine Gedanken, warum Leute in der Corona-Krise so auf ihn reagieren. „Die Leute in Deutschland sehen, dass ihre Krankenhäuser nicht überrannt werden, und sie verstehen nicht, warum die Geschäfte dann geschlossen bleiben müssen. Sie schauen nur auf ihre Situation, nicht nach New York oder Spanien.“

Christian Drosten: Virologe klagt über Drohungen in Corona-Krise

Der Experte für Coronaviren hatte schon vor einiger Zeit in seinem NDR-Podcast berichtet, dass er Hassbotschaften bekomme. In dem Interview spricht er von einem „Präventionsparadox“ in Deutschland: Die Menschen sähen, dass die Krankenhäuser die Lage bewältigen können und hätten daher kein Verständnis für die Geschäftsschließungen. Der Blick auf die Lage in stark von Sars-CoV-2 betroffene Regionen wie New York oder Spanien fehle.

Aus Sicht Christian Drostens sind es gerade die frühzeitig getroffenen Maßnahmen, die hierzulande Schlimmeres verhindert haben. Er warnte zuletzt vor Rückschlägen im Kampf gegen das neue Virus bei einem zu sorglosen Umgang mit dem Erreger: Es drohe eine zweite, schlimmere Infektionswelle.

sbh/dpa

Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim (maiLab) checkt die Virologen in der Corona-Krise. Das ist ihre Meinung zu Hendrick Streeck, Christian Drosten und Alexander Kekulé.

In der Corona-Krise erklärt Bayerns höchstes Verwaltungsgericht das verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte für verfassungswidrig. Markus Söder reagiert. Der News-Ticker.

Der Ärztepräsident Montgomery fordert die FFP2-Schutzmasken auch für Bürgerinnen und Bürger. Außerdem zeigt er sich skeptisch gegenüber Behelfsmasken.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks