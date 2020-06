Kritik am Alleingang Thüringens: Corona-Leugner und Masken-Gegner werden neue Freiheit ausnutzen

In der Corona-Krise in Deutschland ebbt die Kritik am Alleingang Thüringens nicht ab. Jenas Oberbürgermeister spricht von verfrühtem Handeln und Leichtsinn. Der News-Ticker.

Thüringen hat verkündet, die Kontaktbeschränkungen ab dem 13. Juni aufzuheben.

hat verkündet, die ab dem 13. Juni aufzuheben. Das Robert Koch-Institut ( RKI ) schätzt die Gesundheitsgefährdung durch das Coronavirus in Deutschland weiterhin als hoch ein.

schätzt die Gesundheitsgefährdung durch das in weiterhin als hoch ein.

+++ 13.11 Uhr: Eine Woche nach dem Alleingang von Thüringen in der Corona-Krise wird das, in Deutschland bisher einmalige, Vorgehen des Bundeslandes noch immer kritisiert. Trotz der Corona-Pandemie hatte Thüringen die Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Der Oberbürgermeister von Jena, Thomas Nitzsche, ist einer der Kritiker. Er hält den Schritt für „verfrüht“, verkündete er in seiner wöchentlichen Video-Botschaft.

Die Aufhebung der Kontaktbeschränkungen sei mutig gewesen, nur sei es die Art von Mut „dessen Nachbar der Leichtsinn ist“. Er verstehe nicht, warum nicht schrittweise vorgegangen werden. Einerseits sei es gut, dass die Bürger nun mehr Eigenverantwortung in der Corona-Krise hätten. Andererseits befürchtet Oberbürgermeister Nitzsche, dass Corona-Leugner und Masken-Gegner die neuen Freiheiten ausnutzen werden. „Die Disziplin vieler (...) kann durch die Nichtdisziplin einiger weniger unterlaufen und am Ende komplett ausgehebelt werden. Und wir haben keine Handhabe dagegen,“ gibt er zu bedenken.

Corona in Deutschland: Ärztepräsident dringt auf Verbesserungen im Krisenmanagement

+++ 08.49 Uhr: Ärztepräsident Klaus Reinhardt dringt angesichts der Corona-Pandemie auf weitere Verbesserungen der Krisenmechanismen. „Wir müssen jetzt die Zeit nutzen, damit wir für ein mögliches Wiederaufflackern der Corona-Infektionen und für künftige Epidemien gut gerüstet sind“, sagte der Chef der Bundesärztekammer der Deutschen Presse-Agentur. Die Krise habe gezeigt, dass engere europäische Vernetzung und Abstimmung nötig seien. Das gelte für Meldestrukturen, technische Plattformen von Corona-Apps, Vorräte an Schutzausrüstung und das Entwickeln von Medikamenten und Impfstoffen.

„In Deutschland hat die Politik vieles richtig gemacht“, sagte Reinhardt. „Trotzdem müssen wir auch hier Strukturen reformieren.“ Die Zuständigkeiten von Bund und Ländern in Krisenzeiten seien klar zu regeln. „Wir brauchen ein vernetztes System von Krisenstäben, das dauerhaft auf Standby geschaltet ist.“

Ärztepräsident befürwortet Corona-Lockerungen Deutschland

Nachzuhalten sei zudem, dass Bund, Länder, Kommunen und öffentliche Einrichtungen Pandemiepläne regelmäßig aktualisierten und zu Übungszwecken scharf schalteten.

Reinhardt befürwortete weitere Lockerungen von Corona-Beschränkungen, deren Auswirkungen aber sehr genau zu beobachten seien. Auch nach den bisherigen Öffnungsschritten spiele sich das Infektionsgeschehen glücklicherweise nach wie vor auf einem niedrigen Niveau ab. „Es ist deshalb geboten und auch aus Sicht des Infektionsschutzes durchaus verantwortbar, die Aufhebung weiterer Einschränkungen zu prüfen.“

Corona in Deutschland: Tagesaktuelle Fallzahlen – Über 100 Infizierte in Magdeburg

Update vom Samstag, 13.06.2020, 06.24 Uhr: Innerhalb von 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 348 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 186 022 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am Samstagmorgen meldete. 8781 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 18 im Vergleich zum Vortag.

Etwa 171.900 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 300 mehr als noch einen Tag zuvor. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, liegt weiter unter der kritischen Marke von 1,0 bei nun 0,87 (Datenstand 12.6. 0 Uhr). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Am Vortag hatte er bei 0,88 gelegen.

Corona in Deutschland: Über 100 Infizierte in Magdeburg, viele Infektionen auch auf Spargelhof

+++ 18.41 Uhr: Auf einem Spargelhof in Bayern sind inzwischen 95 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. 525 Mitarbeiter seien untersucht worden, teilte das Landratsamt in Aichach mit. „Aktuell werden alle Kontaktpersonen der Erkrankten ermittelt.“ Die Getesteten hätten zum Zeitpunkt des Abstrichs jedoch keinerlei Symptome einer Covid-19-Erkrankung gezeigt, teilte die Behörde unter Berufung auf Gesundheitsamtsleiter Friedrich Pürner mit.

Früheren Angaben zufolge hatte es unter Erntehelfern auf dem Betrieb in Inchenhofen eine Aufteilung in Kleingruppen gegeben, die vom Gesundheitsamt vorab ausdrücklich gelobt worden war. Nach Einschätzung der Behörde betrifft der Ausbruch auch lediglich den Spargelhof, weshalb auch eine Überschreitung der Grenzwerte für Neuinfektionen keine weiterreichenden Folgen hätte.

Corona in Deutschland: Zahlreiche Fälle in Magdeburg

Die positiv getesteten Mitarbeiter und einige Kontaktpersonen blieben getrennt voneinander zunächst in firmeneigenen Wohnungen in Quarantäne und würden dort kostenlos versorgt.

„Das Gesundheitsamt wird in den nächsten Tagen entscheiden, wie lange die Quarantäne andauert und ab wann die betroffenen Erntehelfer aus dem Ausland in ihre Heimatländer zurückreisen können“, hieß es. Mehrere negativ getestete Personen seien schon wieder ausgereist oder kehrten in den nächsten Tagen in ihre Heimat zurück.

Corona-Ausbruch in Magdeburg – Sechs Schulen geschlossen

+++ 17.29 Uhr: Während in Sachsen-Anhalt die Zahl der Corona-Infektionen landesweit niedrig bleibt, ist es in der Hauptstadt Magdeburg zu einem Ausbruch des Virus gekommen. Von Montag an sind sechs Schulen und zwei Kinder- und Jugendeinrichtungen geschlossen, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Die Infektionsketten seien noch nicht vollständig nachvollziehbar. „Derzeit wissen wir noch nicht, warum es die neuen Erkrankungen in so vielen verschiedenen Familien gibt“, sagte der Amtsarzt Eike Henning. In Magdeburg sind den Angaben zufolge nun 132 Covid-19-Fälle gemeldet (Stand: Freitag 11.00 Uhr). Zwei Erkrankte werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, eine weitere Person ist in der Nacht zum Freitag gestorben, wie das Gesundheitsamt mitteilte.

„Magdeburg und seine Bevölkerung sind bisher gut durch die Coronakrise gekommen - wir merken aber durch die Entwicklungen seit gestern, dass wir in unseren Bemühungen um Hygiene und Abstand nicht nachlassen dürfen“, sagte der Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD).

Corona in Deutschland: Zahlreiche Quarantäneanordnungen in Magdeburg

Als Konsequenz aus den neuen Fällen verhängte das Gesundheitsamt den Angaben zufolge rund 70 Quarantäneanordnungen. Diese betreffen den Angaben zufolge die Familien der Erkrankten, die Teilnehmenden einer Elternversammlung in der Grundschule „Am Umfassungsweg“ und die Mitglieder einer Sprachlerngruppe.

+++ 15.15 Uhr: Obwohl Hamburgs Wochenmärkte schon längst wieder offen sind, bleibt Hamburgs bekanntester Markt weiterhin geschlossen. Die Zwangspause für den berühmten Fischmarkt in Altona wird dem Bezirksamt zufolge noch bis mindestens Ende Juni bestehen bleiben. „Wie es ab dem 1. Juli weitergeht, können wir zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. Das ist abhängig von den Corona-Zahlen“, sagte ein Behördensprecher dazu am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Das Verbraucherschutzamt sei zudem im ständigen Kontakt mit den Fischmarkt-Betreibern. Es könne aber niemand etwas versprechen.

Bereits Mitte März war der Kult-Markt wegen der Ausbreitung des Coronavirus zum ersten Mal in 300 Jahren Marktgeschichte abgesagt worden. Seitdem müssen Touristen und Hamburger sonntagmorgens auf den traditionellen Fischmarkt an der Elbe verzichten. Üblicherweise sind dort etwa 120 Marktstände aufgebaut.

Corona in Deutschland: Händler kritisiert Schließung

„Ich finde, da darf nicht zweierlei Maß angelegt werden“, sagte der 81 Jahre alte Obmann des Fischmarktes, Dieter Bruhn. Supermärkte und Wochenmärkte dürften schließlich auch öffnen.

+++ 15.01 Uhr: Die geplante Sonderzahlung von 300 Euro pro Kind im Rahmen des Konjunkturpakets soll für alle Kinder gezahlt werden, für die im Jahr 2020 mindestens einen Monat lang Anspruch auf Kindergeld besteht oder bestand. Das geht aus dem Gesetzentwurf für das „Zweite Corona-Steuerhilfegesetz“ hervor, das vom Bundeskabinett am Freitag auf den Weg gebracht wurde.

Konkret bedeutet das: Sowohl für Kinder, die in diesem Jahr erst noch geboren werden, als auch für Kinder, deren Kindergeldanspruch in den vergangenen Monaten seit Januar bereits erloschen ist oder demnächst erlischt, gibt es die 300 Euro. Kindergeldanspruch besteht bis zu einem Alter von höchstens 25 Jahren, solange die Kinder in der Ausbildung sind. Der Zeitpunkt der Auszahlung des Bonus für die genannten Fälle ist noch nicht klar. Für alle anderen soll der Kinderbonus in zwei Raten zu je 150 Euro pro Kind mit dem Kindergeld im September und Oktober überwiesen werden.

Corona in Deutschland: Senkung der Mehrwertsteuer beschlossen

+++ 11.45 Uhr:Das Bundeskabinett hat am Freitag die befristete Senkung der Mehrwertsteuer und weitere Bestandteile des Konjunkturpakets der Regierung beschlossen. Die Mehrwertsteuer soll demnach ab Juli für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent abgesenkt werden, der ermäßigte Satz von sieben auf fünf Prozent. Dies soll die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder ankurbeln.

Ebenfalls vom Kabinett beschlossen wurden nach Angaben aus Regierungskreisen der Kinderbonus für Familien von 300 Euro pro Kind sowie weitere Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Betrieb wegen der Pandemie und der dagegen angeordneten Schutzmaßnahmen ganz oder teilweise einstellen mussten.

Die Maßnahmen sind Teil des 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets, auf das sich die Spitzen der großen Koalition vergangene Woche verständigt hatten. Die Gesetzentwürfe werden nun im Parlament weiter beraten. Dazu ist ein Schnellverfahren in Bundestag und Bundesrat geplant. Für die Schlussabstimmungen sind Sondersitzungen der beiden Parlamentskammern am 29. Juni ins Auge gefasst.

Corona in Deutschland: Spahn mahnt zur Vorsicht

+++ 11.04 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland in der Corona-Pandemie aktuell in einer guten Position. „Wir haben weiterhin eine Entwicklung auf niedrigem Niveau, jeden Tag Neuinfektionen, aber in einer Größenordnung, mit der wir gut umgehen können“, sagte er am Freitag im RBB-Inforadio.

Gleichzeitig mahnte der Minister, weiter wachsam zu sein. „Wir sehen aber auch, ob bei Familienfeiern oder Gottesdiensten, das Virus ist noch da“, sagte er. „Und wenn wir es ihm zu leicht machen, wenn wir zu sorglos sind, dann verbreitet es sich wieder sehr schnell.“ Mit Blick auf angekündigte Großdemonstration an diesem Wochenende sagte Spahn, zu demonstrieren und seine Meinung zu äußern sei ein wichtiges Grundrecht. Gleichzeitig sei er besorgt bei den Bildern von dicht gedrängten Menschen. „Deshalb kann ich nur an die Vernunft appellieren und an die Rücksichtnahme aufeinander.“

Corona in Deutschland: Tagesaktuelle Fallzahlen – Ausbrüche in Hort und Grundschule

Update vom 12.06.2020, 06.24 Uhr: Innerhalb von 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 258 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 185 674 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am Freitagmorgen meldete (Datenstand 12.6. 0 Uhr). 8763 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 8 im Vergleich zum Vortag. Etwa 171 600 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 400 mehr als noch einen Tag zuvor.

Corona-Ausbrüche in Hort und Grundschule - zahlreiche Infektionen auf Spargelhof

+++ 18.56 Uhr: In Magdeburg müssen eine Grundschule und ein Hort wegen mehrerer Corona-Infektionen schließen. „Insgesamt wurden sechs erwachsene Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet und zehn Kinder als Kontaktpersonen untersucht“, teilte die Stadt am frühen Abend mit. Da auch viele Pädagoginnen und Pädagogen Kontaktpersonen sind, werden die Einrichtungen von Freitag bis voraussichtlich zum 26. Juni geschlossen.

Ein Kind sei positiv getestet worden. Dessen Mutter habe am Montag eine Elternversammlung besucht, auf der 15 andere Eltern und eine Reihe von Lehrern anwesend gewesen seien. Der Amtsarzt empfiehlt allen Kinder der Einrichtung, sich in freiwillige häusliche Quarantäne zu begeben. Der Mediziner betonte: „Alle Kontaktpersonen können ermittelt werden.“

Corona-Ausbruch auf Spargelhof in Bayern

+++ 16.21 Uhr:Nachdem 21 Erntehelfer auf einem Spargelhof in Aichach-Friedberg positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind nun 500 weitere Mitarbeiter des Betriebs getestet worden. Unter den Getesteten gebe es weitere Corona-Fälle, teilte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit. Bei 200 dieser Mitarbeiter stehe das Ergebnis noch aus, hieß es weiter. Symptome waren bei keinem der Getesteten aufgetreten. Die neuen Infektionszahlen sollen am Montag bekanntgegeben werden.

+++ 13.30 Uhr: Die Entwicklung der Corona-Warn-App des Bundes durch den Softwarekonzern SAP und die Deutsche Telekom wird rund 20 Millionen Euro kosten. Das verlautete am Donnerstag aus Regierungskreisen in Berlin. Dazu kommen noch 2,5 bis 3,5 Millionen Euro monatlich für den Betrieb von zwei Hotlines bei der Deutschen Telekom. Dort können sich die Anwender bei der Installation der App helfen lassen und telefonisch ein positives Test-Ergebnis in die App eintragen lassen. Die Infizierten erhalten dabei von dem Callcenter einen Freischaltcode.

Die Kosten für die Software-Entwicklung bewegen sich damit am unteren Ende der von der Bundesregierung prognostizierten Größenordnung in Höhe eines „zweistelligen Millionenbetrags.“ Bei den Kosten für die Callcenter müsse berücksichtigt werden, dass die Anwender nicht in langen Warteschlangen landen sollten. Außerdem wolle man den Service nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und Türkisch zur Verfügung stellen.

Erntehelfer können wieder schneller einreisen

+++ 12.00 Uhr:Dringend benötigte ausländische Saisonkräfte für die Landwirtschaft können wieder leichter nach Deutschland kommen - es gelten aber weiter strenge Schutzvorgaben wegen der Corona-Pandemie.

Von diesem Dienstag (16. Juni) an können Erntehelfer aus EU-Ländern auch auf dem Landweg und „ohne die bisherigen Beschränkungen“ einreisen, wie ein vorgestelltes Konzept von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) festlegt. Die neuen Regelungen, die nun bis Jahresende gelten, schafften Planungssicherheit für die Landwirte und eine gute Versorgung für die Verbraucher. Der Bauernverband begrüßte die Pläne. Aus der Opposition kamen Rufe nach generell besseren Bedingungen.

Die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland

+++ 9.25 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 555 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 185.416 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete (Datenstand 11.6. 0 Uhr). 8755 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 26 im Vergleich zum Vortag. Etwa 171.200 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 400 mehr als noch einen Tag zuvor. Da im Vergleich zu gestern mehr Menschen an Covid-19 erkrankt sind als genesen, steigt die Zahl der Infizierten erstmals seit zwei Monaten wieder.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, ist wieder unter die kritische Marke von 1,0 gesunken und liegt nun bei 0,86 (Datenstand 10.6. 0 Uhr).

Corona-Tests sollen billiger werden

Update vom Donnerstag, 11.06.2020, 8.45 Uhr: Tests auf das Coronavirus sollen deutlich ausgeweitet werden - doch um die Vergütung gibt es neuen Ärger. Für Tests, die Praxisärzte veranlassen, sollen Labore ab 1. Juli nur noch 39,40 Euro statt der bisherigen 59 Euro bekommen.

Dies hat zugleich Auswirkungen auf die Vergütung von Corona-Tests, die Gesundheitsämter nun auch bei Menschen ohne Krankheitsanzeichen häufiger anordnen können. „Wir haben einen sachgerechten Preis gefunden, der die Entwicklung von vereinzelten Tests hin zu Massentestungen widerspiegelt“, sagte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), der Presse. Dies unterstütze das Anliegen der Politik, die Strategie der Massentestungen gezielt auszubauen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) kritisierte dagegen die Entscheidung des zuständigen Gremiums des Gesundheitswesens scharf, die gegen ihre Stimmen gefallen sei. „Das ist eine bittere Enttäuschung für die Versorgung der Patienten und ein Rückschlag für das von der Politik ausgegebene Ziel, möglichst umfangreich zu testen“, sagten KBV-Chef Andreas Gassen und Vize Stephan Hofmeister.

Thüringen schafft Corona-Maßnahmen ab

Die Regierung von Thüringen hat beschlossen, ab dem 13. Juni alle rechtlich verbindlichen Kontaktbeschränkungen* aufzuheben. In Kraft tritt dann ausschließlich eine Grundverordnung mit Empfehlungen, beispielsweise zur Zahl der Kontakte. Viele Einrichtungen dürfen mit der neuen Grundverordnung dann wieder öffnen, zum Beispiel Schwimmbäder in geschlossenen Räumen, aber auch Thermen, Saunen und Kinos. Allerdings müssen hierfür angesichts des Coronavirus* Infektionsschutzkonzepte genehmigt werden.

Zu Polizeikontrollen von Kleingruppen, wird es nach Aussagen der Gesundheitsministerin von Thüringen, Heike Werner, aber nicht mehr kommen. Denn mit der neuen Verordnung setze die Regierung auf mehr „Eigenverantwortung“ durch die Bürger.

Unsere neue Verordnung setzt auf mehr Eigenverantwortung der Bürger*innen - vor einer Ansteckung kann man sich nur durch Achtsamkeit schützen. Was gilt ab dem 13.06.? Hier der Überblick ⏬

Keine Kontaktbeschränkungen mehr in Thüringen: Bereits im Vorfeld gab es harsche Kritik

Scharfe Kritik gab es bereits bei der Ankündigung von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow die Corona-Strategie zu wechseln und einen landesweiten Verzicht auf Corona-Auflagen durchzusetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte betont, dass die Corona-Pandemie noch nicht überwunden sei und allgemeine und generelle Regelungen in Deutschland weiterhin notwendig seien, um die Krise unter Kontrolle zu halten.

Auch Wissenschaftler und Virologen in Deutschland kritisierten die Lockerungspläne von Thüringen. „Das ist ein Bevölkerungsexperiment, von dem wir nicht wissen, wie es ausgeht", mahnte beispielsweise der Gesundheitsversorgungsforscher Max Geraedts von der Universität Marburg

Robert-Koch-Institut schätzt Corona-Gefahr in Deutschland als „hoch“ ein

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt in seinem Lagebericht die Gefahr durch das Coronavirus in Deutschland nach wie vor als „hoch“ ein. Über 180.000 laborbestätigte Covid-19-Fälle wurden dem RKI bisher übermittelt. Der Tod von mehr als 8.500 Menschen in Deutschland steht nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Nachweise auf das Coronavirus SARS-CoV-2 werden gemäß Infektionsschutzgesetz an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Die Daten werden gemäß Infektionsschutzgesetz spätestens am nächsten Arbeitstag vom Gesundheitsamt elektronisch an die zuständige Landesbehörde und von dort an das RKI übermittelt.

Das Robert Koch-Institut unterstreicht auf seiner Webseite: „Durch die Dateneingabe und Datenübermittlung entsteht von dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Falls bis zur Veröffentlichung durch das RKI ein Zeitverzug, sodass es Abweichungen hinsichtlich der Fallzahlen zu anderen Quellen geben kann.“

Von Sophia Lother

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow/dpa