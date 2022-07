Corona: Kinder klagen nach der Infektion zunehmend über Gesundheitsprobleme

Von: Jennifer Köllen

Corona bei Kindern. Eine Studie zeigt: Einige zeigen nach Infektion Symptome wie Müdigkeit, Schwäche und Husten. © Tanya Yatsenko/imago

Eine neue Studie zeigt: Nach einer Corona-Infektion tritt bei Kindern vermehrt Müdigkeit, Schwäche und Husten auf – unter einer Voraussetzung.

Calgary (Kanada) – Wenn das eigene Kind krank ist, leiden die Eltern mit – besonders bei Corona. Weil die Krankheit noch so unerforscht ist, nicht klar ist, was genau im Körper passiert. Viele Eltern sorgen sich mehr um ihre Kinder, als um sich selbst. Zudem können bei Kindern können auch andere Symptome auftreten, als bei Erwachsenen. Bei Omikron BA.5 etwa haben einige Kinder als Symptom einen Hautausschlag – bei Erwachsenen kommt dies weniger häufig vor.

Eine Studie aus Kanada hat nun gezeigt, dass einige Kinder in den Monaten nach einer Corona-Infektion Probleme mit der Gesundheit haben.

Corona bei Kindern: Einige haben zunehmend Gesundheitsprobleme nach Infektion

Die prospektive Kohortenstudie wurde zwischen dem 7. März 2020 und dem 20. Januar 2021 in 36 Notaufnahmen in acht Ländern durchgeführt. 1884 der 8642 Corona-positiven Kinder wurden nach ihrer Infektion nachbeobachtet, und das 90 Tage lang. Sie waren zwischen 0 und 10 Jahre alt, das Durchschnittsalter betrug drei Jahre.

Das Ergebnis: 110 der 1884 Kinder (5,8 Prozent) wiesen nach der Corona-Infektion weitere Gesundheitsprobleme auf, berichtet aerzteblatt.de.

Corona bei Kindern: Symptome wie Müdigkeit oder Husten traten vermehrt auf

Das häufigste Symptom war Fatigue (Müdigkeit) oder Schwäche (bei 1,8 Prozent). Husten, Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit hatten 2,0 Prozent der Kinder. Von den 110 Kindern mit späteren Symptomen waren 44 Kinder während der akuten Krankheit im Krankenhaus gewesen. 66 Kinder waren zuvor nicht hospitalisiert.

Die Studie wurde auf JAMA Network Open veröffentlicht.

Corona bei Kindern: Die meisten leiden nach der Infektion unter Fatigue (Müdigkeit)

„Das am häufigsten berichtete anhaltende Symptom bei unseren SARS-CoV-2-positiven Teilnehmern war Fatigue“, schreiben die Forscher in ihrer Studie.

Viele Erwachsene in Deutschland leiden währenddessen unter Long Covid-Symptomen. Auch 20-Jährige sind davon betroffen, wie die Expertin Jördis Frommhold auf ihrem Praxis-Alltag berichtet.

Besorgte Eltern sollten bei den Studienergebnissen beachten, dass die Studie in einem Zeitraum vorgenommen wurde, in dem noch kein Impfstoff gegen Corona für Kinder zugelassen war. Erst seit Mai 2021 ist der Impfstoff von BioNTech/Pfizer auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in der EU zugelassen. Eine Corona-Impfung schützt nachweislich gut vor einer Infektion – und damit auch vor Spätfolgen.

Corona bei Kindern: Stiko empfiehlt Impfungen zum Schutz vor Infektion

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Corona-Schutzimpfung seit Ende Mai 2022 auch gesunden Kindern ab fünf Jahren (mit Comirnaty 10 µg).

Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren empfiehlt die Stiko eine Corona-Impfung bestehend aus einer Grundimmunisierung mit zwei Impfstoffdosen und einer Auffrischimpfung (Booster) mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty 30 µg von BioNTech/Pfizer.

In den USA hat sich nach der US-Arzneimittelbehörde FDA auch die Gesundheitsbehörde CDC für den Einsatz von Coronavirus-Impfstoffen bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ausgesprochen. In Deutschland gibt es für Kleinkinder noch keine Impfempfehlung.