Corona-Ausbruch in Göttingen hat Folgen für hunderte Schüler - 13 Schulen betroffen

Corona-Ausbruch in der Stadt Göttingen: Die Fallzahlen sind am Pfingstwochenende gestiegen (Symbolfoto).

Nach einem Corona-Ausbruch in Göttingen (Niedersachsen) versuchen die Behörden die Infektionskette zu unterbrechen, Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Das hat Folgen für hunderte Schülerinnen und Schüler.

Göttingen - Ein Corona-Ausbruch in Göttingen hat auch weitrechende Folgen für mehrere hundert Schüler. Unter den Kontaktpersonen ersten Grades befänden sich auch 57 Kinder und Jugendlichen, teilte die Stadt am Montagabend mit. In 13 Schulen müssten die Sicherheitsvorkehrungen daher angepasst werden.

Nach Corona-Ausbruch in Göttingen - Schulen in Alarmbereitschaft

Dazu zähle unter anderem die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände und in den Gebäuden, ausgenommen sind Klassenräume, hieß es. Zudem würden die Schulen verstärkt auf Krankheitsanzeichen achten. Sollte ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet werden, erhielten alle Mitschüler sowie deren Lehrkräfte als Kontaktpersonen ersten Grades eine Quarantäneverfügung.

Nach mehreren privaten Familienfeiern waren in Göttingen, wie Merkur.de* berichtet, mindestens 68 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Am Pfingstwochenende seien 131 Menschen getestet worden, teilte die Stadt mit. Einige Ergebnisse dieser Tests stünden noch aus. Eine erkrankte Person werde weiterhin stationärer behandelt.

Die Behörden in Göttingen arbeiten mit Hochdruck daran, alle Personen ausfindig zu machen, die mit den Infizierten Kontakt hatten. 203 Kontaktpersonen ersten Grades seien in Stadt und Landkreis Göttingen identifiziert worden, hieß es. Alle hätten eine Quarantäneverfügung erhalten und seien aufgefordert, sich testen zu lassen. Weitere Kontakte hätten sich etwa in Salzgitter, Osnabrück oder dem Eichsfeld Kreis gefunden. Diese seien informiert worden.

Corona-Ausbruch: 55 weitere Tests in Göttingen am Pfingstmontag https://t.co/lZbst3OlyS — Göttinger Tageblatt (@goetageblatt) June 1, 2020

