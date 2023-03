Corona: Experte warnt vor neuer Variante „Arcturus“ - Erster Fall in Deutschland gemeldet

Von: Michelle Mantey

Teilen

Die neue Variante soll sich besonders schnell ausbreiten. Experten in Indien warnen nun die Bevölkerung. Ein Fall in Deutschland ist bereits bekannt.

München - Weltweit sind die Zahlen der Corona-Neuinfektionen gesunken, doch nun folgt eine neue Virus-Variante aus Indien namens XBB.1.16 oder auch „Arcturus“ genannt. Es handelt sich dabei um eine neue Untervariante von Omikron. Besonders besorgniserregend ist die schnelle Ausbreitung. In Indien ist die Zahl der Infizierten in 14 Tagen um 281 Prozent angestiegen. Laut der Deutschen Apotheker Zeitung (DAZ) gab es bereits einen gemeldeten Fall in Deutschland.

Im letzten Bericht der WHO vom 16. März wird ein weltweiter Rückgang der Corona-Infektionen gemeldet. Innerhalb von 28 Tagen sind die Zahlen um 40 Prozent gesunken. Doch nun raten Experten zur Vorsicht aufgrund des „Arcturus“-Virus in Indien. Vor wenigen Tagen twittert Vipin M. Vashishtha Kinderarzt und Mitglied der WHO-Vakzin-Gruppe, dass die neue Corona-Variante bereits in 12 Ländern entdeckt wurde.

Experte warnt vor neuer Corona-Welle durch Virusvariante „Arcturus“

Die rasant ansteigenden Zahlen in Indien zeigen, dass auch ein starker Anstieg in anderen Ländern möglich ist. Nicht nur die Zahlen der Infizierten sind in Indien gestiegen, sondern auch die tödlichen Verläufe erhöhten sich um 17 Prozent. Wie verheerend die Variante sich in anderen Ländern auswirkt, werden laut Vashishtha die kommenden Wochen und Monate zeigen. Zudem gibt es immer weniger Medikamente, die bei einer Corona-Erkrankung helfen. Erst kürzlich wurde die Zulassung für das Medikament Lagevrio (Molnupiravir) in Europa abgelehnt. In folgenden Ländern wurden erste Fälle registriert:

Indien

USA

Singapur

Brunei

Deutschland (Bayern)

Österreich

Großbritannien

Australien

Japan

Südkorea

Dänemark

Italien

Irland

Kanada

Quelle: DAZ

Neue Corona-Variante bereitet sich in Indien besonders schnell aus. Frauen in Indien sind verzweifelt und bangen um das Leben ihrer Kinder © NurPhoto/IMAGO

Neben Indien sind auch Länder wie die USA, Großbritannien und Singapur besonders stark betroffen. Laut DAZ liegen die dort gemeldeten Fälle aber noch im niedrigen, ein- bis zweistelligen Bereich. Hinweise auf schwere Verläufe gäbe es nicht. Doch Vashishtha rät auf Twitter der Welt auf Indien zu schauen. Die Bevölkerung habe andere Corona-Varianten erfolgreich überstanden. Dass diese neue Variante es schafft, die Immunität zu durchbrechen, sei besorgniserregend. Warum manche Menschen schwerer an Corona erkranken und andere nicht, ist noch immer ein Rätsel. Neue Forschungsergebnisse geben erste Hinweise.

Viele Menschen kämpfen jedoch noch immer mit den Langzeitfolgen von Long Covid. Ein Medikament soll nun helfen. (mima)