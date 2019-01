Ein Toter nach Unfall mit VW Passat - Polizei hat schlimmen Verdacht

Cloppenburg: Der Fahrer des VW Caddy starb noch an der Unfallstelle auf der B72.

Für den Fahrer eines VW Caddy kam jede Hilfe zu spät, nachdem das Auto frontal gegen einen VW Passat prallte. Die Polizei hat nach dem Unfall auf der B72 einen schlimmen Verdacht.

Cloppenburg - Bei einem schweren Unfall am frühen Sonntagmorgen gegen 5.10 Uhr auf der B72 wurde ein 50-jähriger Mann aus Cloppenburg tödlich verletzt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Der Fahrer prallte mit seinen VW Caddy gegen einen VW Passat, der nach nach ersten Informationen der Polizei in Fahrtrichtung Löningen aus noch ungeklärten Ursachen auf die Gegenfahrbahn geraten war. Der VW-Passat-Fahrer, ein 23-jähriger Mann aus Löningen, wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Cloppenburg: VW Passat prallt bei Unfall auf B72 frontal gegen VW Caddy

+ Cloppenburg: Polizei und Feuerwehr sind bei nach dem Unfall auf der B72 mit einem Großaufgebot vor Ort. © NonstopNews

Nach Angaben der Nachrichtenagentur "NonstopNews" waren sowohl der VW Caddy als auch der VW Passat mit hoher Geschwindigkeit auf der B72 unterwegs, als es zu dem Unfall am Sonntag in Cloppenburg kam.

So soll die Tachonadel des VW Passats beim Aufprall bei 150 km/h stehengeblieben sein. Allerdings müsse noch geklärt werden, ob dies tatsächlich die Aufprallgeschwindigkeit gewesen ist.

Cloppenburg: B72 gleicht nach Unfall zwischen VW Passat und VW Caddy einem Trümmerfeld

Bei dem Unfall auf der B72 in Cloppenburg wurde der VW Caddy auf der Fahrerseite aufgerissen, der VW Passat im Frontbereich massiv zusammengedrückt. Beide Fahrzeuge kamen erst über 100 Meter voneinander entfernt zum Stehen, was die Feuerwehr vor einige Herausforderungen stellte.

+ Cloppenburg: Der Caddy und der Passat kamen nach dem Unfall auf der B72 erst über 100 Meter voneinander entfernt zum Stehen. © NonstopNews

„Wir hatten quasi zwei Einsatzstellen zu bearbeiten“, erklärt Pressewart Björn Lichtfuß gegenüber "NonstopNews", „Wir brauchten daher zwei Rettungssätze und viel Personal.“

Polizei Cloppenburg hat Verdacht zur Unfallursache nach Crash zwischen VW Passat und VW Caddy

Unterdessen geht die Polizei einem schwerwiegenden Verdacht nach. So habe der VW-Passat-Fahrer zum Unfallzeitpunkt vermutlich unter Alkoholeinfluss gestanden, eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde angeordnet. Außerdem soll die Polizei im Passat eine leere Bierkiste, die die Rücksitze durchschlagen hatte, gefunden haben.

+ Cloppenburg: Der VW-Passat-Fahrer soll auf der B72 in den Gegenverkehr geraten sein. © NonstopNews

