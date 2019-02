Unglück an Bahnübergang: Zug schleift Gülle-Traktor mit - Fahrer schwer verletzt

Unfall bei Cloppenburg in Niedersachsen

+ © Nonstopnews Der Fahrer des Gülle-Traktors wurde in Ramsloh im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt. © Nonstopnews

An einem Bahnübergang in Ramsloh bei Cloppenburg ist es zu einem Zugunglück gekommen. Ein Gülle-Traktor wurde bei dem Unfall in Niedersachsen mitgeschleift, der Fahrer verletzt.