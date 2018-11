Mit diesem Pferdetransporter stimmte etwas nicht - illegale "Bandidos"-Masche fliegt auf

Die Schmuggler kamen mit ihrer Ware aus Spanien in die Region zwischen Vechta und Cloppenburg - und nutzten für den Transport einen Pferdetransporter. Doch die Tarnung flog jetzt auf.

Dinklage/Hemmelte - Mit diesem Pferdetransporter stimmte etwas nicht. Denn anstelle von Pferden wurden Drogen von Spanien nach Deutschland geschmuggelt, wie nordbuzz.de* berichtet. Pech für die Schmuggler: Der Zoll Hannover und die Polizei Osnabrück haben den Drogenschmuggel auffliegen lassen und bei einer Razzia am Freitag in Hemmelte in der Nähe von Cloppenburg zwei Tatverdächtige festgenommen. Dabei soll es sich um "Bandidos"-Mitglieder handeln, wie die Nordwest-Zeitung unter Berufung auf Szene-Kreise berichtet.

Cloppenburg bei Vechta: Drogen-Schmuggel im Pferdetransporter: "Bandidos"-Mitglieder festgenommen

+ In diesem Pferdetransporter wurden die Drogen von Spanien in die Region Cloppenburg / Vechta geschmuggelt. Bei einer Razzia sind "Bandidos"-Mitglieder jetzt aufgeflogen. © Zoll

Als die beiden "Bandidos"-Mitglieder von ihrer Reise aus Spanien mit dem Pferdetransporter in der Nähe von Dinklage ankamen, griffen die Einsatzkräfte der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift des Zollfahndungsamts Hannover und der Polizeidirektion Osnabrück zu. Mit Erfolg.

"Bandidos"-Clubhaus bei Razzia in Cloppenburg durchsucht

+ 100 Kilogramm Marihuana fanden Zoll und Polizei bei der Drogen-Razzia im Pferdetransporter (Symbolbild). © picture alliance/dpa

Im Transporter befanden sich keine Pferde, sondern Drogen. 100 Kilogramm Marihuana stellte der Zoll im umgebauten Boden des Laderaums sicher - bei einer folgenden Durchsuchung von drei Wohnungen, einer Fahrzeughalle und des Clubhauses der "Bandidos" in Hemmelte wurden zudem weitere 30 Kilogramm Haschisch, ein Kilogram Amphetamine und 54.000 Euro Bargeld gefunden.

Cloppenburg in Niedersachsen:Rauschgift-Verkauf soll "Bandidos"-Fuhrpark finanziert haben

+ Im Großraum Vechta / Cloppenburg fand die Razzia statt, bei der zwei "Bandidos"-Mitglieder festgenommen wurden. © Screenshot Google Maps

Zudem stellten die Fahnder laut Zoll-Pressemitteilung drei hochwertige Motorräder, einen Geländewagen, einen Kleintransporter, ein Quad und zwei Pferdetransport-Lkws sicher. Die Ermittler sind sich sicher, dass diese Fahrzeuge mit Gewinnen aus dem Betäubungsmittelhandel angeschafft wurden.

Drogen-Schmuggel seit Sommer im Visier von Zoll und Polizei

Thomas Schüre, Pressesprecher des Zollfahndungsamts Hannover, sagte zu dem Schlag gegen den Drogenschmuggel: "Wir waren den Beschuldigten bereits seit dem Sommer 2018 auf der Spur. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben die beiden Männer mindestens drei gemeinsame Fahrten mit Pferdetransportern zur Rauschgiftbeschaffung nach Spanien unternommen.

Sie hatten offensichtlich einen festen Stamm von Abnehmern, deren Bestellungen vor Reiseantritt gesammelt wurden. Nach Rückkehr war somit ein zügiger Verkauf möglich. Die jetzt sichergestellte Rauschgiftmenge hätte einen Erlös von mehreren Hunderttausend Euro einbringen können."

