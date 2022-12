Christbäume leiden unter Trockenheit - Waldbesitzer: „Das ist ein Totalausfall“

Die Trockenheit setzt den Christbäumen zu. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Das Christbaum-Angebot könnte in einigen Jahren schrumpfen, befürchtet Waldbesitzer Paul Erb. Denn alle Setzlinge sind in diesem Jahr vertrocknet. Mehr dazu lesen Sie hier:

Großenlüder - „Das ist ein Totalausfall: 100 Prozent meiner Setzlinge sind in diesem Sommer vertrocknet“, berichtet Paul Erb, der seit 40 Jahren am Ortsrand des Großenlüderer Ortsteils Eichenau Nordmann-Tannen – also die typischen Weihnachtsbäume – zieht. Den Ausfall neuer Triebe aus einem einzigen Jahr könnte sein Wald mühelos verkraften. Aber schon drei weitere der vergangenen fünf Jahre waren so trocken, dass jeweils alle Neuanpflanzungen vertrocknet seien. „Dass es in den nächsten Jahren deutliche Lücken geben wird, ist absehbar“, sagt der Waldbesitzer.

Wieso der „Arbeitskreis Hessischer Weihnachtsbäume“ Alarm schlägt, verrät fuldaerzeitung.de.

Insgesamt 5000 Nordmann-Tannen stehen in dem zwei Hektar großen Waldstück des Erzeugers. An den Adventssamstagen ist immer viel los. Vor allem Familien kommen, um sich vor Ort einen Weihnachtsbaum auszusuchen, absägen zu lassen und dann direkt frisch aus dem Wald mit nach Hause nehmen zu können. „Einige meiner Kunden kamen in der Vorweihnachtszeit schon, um einen Weihnachtsbaum auszusuchen, als sie noch ein Kind waren“, berichtet der 74-Jährige.