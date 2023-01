China und die arabischen Golfstaaten planen Partnerschaft im Weltall

Von: Patrick Klapetz

Anfang Dezember empfing Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit allem Pomp in Riad. © Saudi Press Agency/dpa

Die aufstrebenden Raumfahrtnationen wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emiraten wollen ihre Bemühungen im Weltraum gemeinsam mit China ausbauen.

Riad/Peking – Die Golfstaaten und China rücken in der Raumfahrt näher zusammen. Im Dezember 2022 fand das erste Gipfeltreffen zwischen China und dem Golf-Kooperationsrat (GCC) in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait, Oman und Katar gehören der Gulf Cooperation Council an.

Zu diesem Anlass erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping in seiner Grundsatzrede, dass China bereit sei „mit den GCC-Ländern in den Bereichen Fernerkundungs- und Kommunikationssatelliten, Weltraumnutzung, Luft- und Raumfahrtinfrastruktur sowie bei der Auswahl und Ausbildung von Astronauten zusammenzuarbeiten“.

Zusammenarbeit mit arabischen Astronauten auf der chinesischen Raumstation Tiangong

Dazu gehört auch, dass die Volksrepublik die arabischen Astronauten auf ihrer eigenen Raumstation Tiangong (ins Deutsche übersetzt: Himmelspalast) willkommen heißt. Seit Juni 2022 wird die chinesische Raumstation von den volkseigenen Astronauten ohne Unterbrechung besucht – im Dezember 2022 kamen die letzten Astronauten nach sechs Monaten zurück zur Erde. Zudem will China die Einrichtung eines gemeinsamen Zentrums zur „Erforschung des Mondes und des tiefen Weltraums in Betracht ziehen“, so das chinesische Staatsoberhaupt. Inwieweit die Zusammenarbeit verpflichtend ist, sei nicht geklärt.

China hatte bereits zuvor betont, dass seine Raumstation für internationale Besucher und wissenschaftlicher Experimente aus aller Welt offen stehe. Dafür würde die Volksrepublik ihre Raumstation um weitere drei Module ergänzen, erklärte ein Beamter der chinesischen Akademie für Weltraum-Technologie (China Academy of Space Technology, kurz CAST). Zudem arbeite man an der Akademie an einer neuen Raumschifftechnologie, mit der sechs Astronauten in den niedrigen Erdorbit befördert werden können.

Aufbruch zum Mond: China mit großen Ambitionen im Weltraum

Chinas Ambitionen im Weltraum sind groß. Innerhalb der nächsten zehn Jahre will das Land die ersten Astronauten auf der Mondoberfläche landen lassen. Zuvor will es seine Internationale Mondforschungsbasis ILRS (International Lunar Research Station) errichten. Auch hierfür sucht das Reich der Mitte internationale Partner. Russland könnte einer dieser Partner sein.

Bei Saudi-Arabien, den Vereinigten Emiraten (UAE) und Bahrain wird es kompliziert. Diese haben bereits das Artemis-Abkommen mit den USA unterzeichnet. Die UAE wollen ein Luftschleusenmodul für das Lunar Gateway der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA beisteuern – dabei handelt es sich um eine Raumstation, die den Mond umkreisen soll. Zudem wollen die USA und ihre Partner in Zukunft eine dauerhaft besuchbare Basis auf dem Mond errichten. Zwischen China und den USA entsteht derzeit ein Wettrennen im Weltraum.

Chinesisch-arabische Kooperationen im Weltall geplant

Dennoch steht der arabischen und chinesischen Zusammenarbeit nicht viel im Weg. Saudi-Arabien will beispielsweise ein Experiment zur Tiangong-Raumstation schicken. Das Experiment soll die Auswirkungen der kosmischen Strahlung auf die Leistung der hocheffizienten Solarzellen untersuchen. Zudem wurden die Saudisat 5A und 5B Satelliten bereits 2018 mit einer chinesischen „Langer Marsch 2D“-Rakete ins All befördert.

Mit der chinesischen Mondmission Chang‘e-7 soll auch der arabische Rover Rashid II zum Mondsüdpol fliegen. Rashid I ist mit der japanischen Hakuto-R1-Mission im Dezember 2022 zum Erdtrabanten aufgebrochen. Der Start von Chang’e-7 ist für 2026 vorgesehen. Mondmissionen wie solche können irgendwann vielleicht das Rätsel um die Entstehung des Mondes entschlüsseln.

Bei der Mondmission Chang’e-4 im Dezember 2018 flog auch der Mikrosatelliten Longjiang-2 (DSLWP-B) mit. Dieser war mit einer kleinen Kamera aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Emiraten ausgestattet.

China und Golfstaaten wollen gemeinsames „Forum“ für friedliche Nutzung von Kernenergie errichten

Auf dem Gipfeltreffen ging es nicht nur um Raumfahrtthemen. Auch der Ausbau eines zivilen Atomprogramms wird in Saudi-Arabien angestrebt. Dadurch dann das Land seine Abhängigkeit vom Öl verringern.

Xi erklärt sich in seiner Rede für die friedliche Nutzung der Kernenergie und die Errichtung eines gemeinsamen „Forums“ zwischen China und den Golfstaaten bereit. Saudi-Arabien hat jedoch noch keinen Auftrag für sein erstes Kernkraftwerk vergeben. Bis zum Jahr 2040 sollen 15 Prozent des Strombedarfs durch Kernenergie gedeckt werden. Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, stehe der Zusammenarbeit Chinas offen gegenüber: „Vor allem, weil sie es ihnen nicht mit Bedingungen anbieten“.