Sechs Jahre bis zur Mondkolonie? China plant Bau einer nuklearbetriebenen Mondbasis

Von: Patrick Klapetz

Konzept der chinesischen Mondbasis. Die Station wird autonome Technologien wie hüpfende Roboter und Rover einsetzen, um den Mond zu erkunden. © CNSA, Roskosmos

China will in sechs Jahren eine Mondbasis errichten, die mit Kernenergie betrieben wird. Auch die Landung von chinesischen Astronauten ist geplant.

China – Gerade erst hat die westliche Welt ihr Orion-Raumschiff auf eine Rundreise zum Mond geschickt. Doch Artemis ist nicht das einzige Raumfahrtprogramm, das auf dem Mond landen will. Auch China will eine Basis auf dem Mond errichten. Diese soll nuklearbetrieben sein. Der Bau der chinesischen Mondbasis soll bereits in sechs Jahren erfolgen.

Bereits Anfang des Jahres hatte die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA die Pläne für eine internationale Mondforschungsstation, der International Lunar Research Station (ILRS), veröffentlicht. Am 21. November 2022 hat Wu Weiran, der Chefdesigner des chinesischen Monderkundungsprogramms, das Vorhaben in einem Interview mit dem chinesischen Fernsehsender CCTV bekräftigt: „Wir hoffen, dass unsere Astronauten in zehn Jahren auf den Mond fliegen können.“

China plant eigene Mondbasis: Wo bleibt die Konkurrenz?

Der Bau der chinesischen Mondbasis soll bereits 2028 erfolgen. Damit wird das Reich der Mitte noch vor den USA und Europa seine Basis errichten. Wann diese mit dem Bau einer Bodenstation auf dem Mond beginnen wollen, steht noch in den Sternen. Zumindest hatte die europäische Raumfahrtbehörde ESA eine Studie zu einem aufblasbaren Mondhabitat, dem Pneumo Planet, im Juli 2022 veröffentlicht.

China plant neue Mondmission: Chang‘e4 brachte Chinesen bereits 2019 auf die dunkle Seite

Chinas Mondbasis soll voraussichtlich mit Kernenergie betrieben werden. Diese könne laut Wu den langfristigen Energiebedarf der Mondstation decken. Mit der Chang’e4-Mission sind die Chinesen bereits 2019 auf der dunklen Seite – der uns abgewandten Mondseite – gelandet. Neben einem Landefahrzeug hatte die CNSA auch einen kleinen Rover sicher auf der Mondoberfläche landen können. Diese konnte bereits Daten über den Aufbau der Mondoberfläche liefern. Der Jadehase 2 (Yutu-2) konnte mithilfe eines Radars 40 Meter tief ins Mondinnere schauen und den Aufbau dessen Aufbau analysieren.

Staubiger Mond – Studie zeigt, wie die obere Mondschicht aufgebaut ist Die oberste Schicht des Mondes besteht aus fein gemahlenem Regolith. Der feine Mondstaub ist scharfkantig und hat sich bereits bei den Apollo-Missionen als gefährlich erwiesen. Die feine Regolith-Schicht soll zwölf Meter tief reichen. Darauf folgen eine 24 Meter tiefe Mischschicht aus gröberem Material, in dem Gesteinsbrocken eingebettet sind, sowie eine dickere Schicht, die bis in 40 Meter Tiefe reicht. Sie besteht abwechselnd aus groben und feinen Materialien besteht. Die Erkenntnisse wurden 2020 im Fachmagazin Science Advance unter dem Titel „The Moon’s farside shallow subsurface structure unveiled by Chang’E-4 Lunar Penetrating Radar“ veröffentlicht.

China plant eigene Mondbasis: Missionen sollen wichtige Bodenproben nehmen

Mit der Chang’e5 Mission hatten das Missionsteam eine Bodenprobe im Dezember 2022 vom Mond zur Erde geholt. Die Chang’e6 Mission soll voraussichtlich 2025 starten und ebenfalls eine Bodenprobe vom Mond zur Erde bringen – diesmal soll es aber eine Gesteinsprobe sein. Mit ihr und den Chang’e-Missionen sieben und acht sollen aber auch der erste Schritt für eine Mondbasis gelegt werden.

Chang’e-7 soll aus einem Orbiter, einem Relaissatelliten, einem Lander, einem Rover und einem fliegenden Mini-Raumschiff bestehen. An Bord der Fahrzeuge sollen sich Kameras, Radargeräte, Seismografen, Thermometer, Infrarot-Spektrum-Mineral-Imager und ein Analysator für Wassermoleküle befinden.

Chang‘e-Mission aus China: Künftig soll Forschungsstation entstehen

In der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre sollen zwei Missionen den Mond erreichen: Chinas Chang‘e-8-Mission und Russlands Luna-28-Mission. Die Missionen dienen zur Prüfung der Endfertigungstechnologien, die für eine Station auf dem Mond benötigt werden. Ob Russland weiterhin Partner der chinesischen Mondmission bleibt, ist durch den Ukraine-Krieg unklar. Bei der Chang‘e-8-Mission könnte ein 3D-Drucker aus dem Mondmaterial Gebäude für eine wissenschaftliche Forschungsstation errichten.

In den 2030er-Jahren soll die Mondstation dann errichtet werden. „Der Bau der Station kann eine solide Grundlage für eine bessere Erforschung der Mondumgebung und -ressourcen schaffen, einschließlich der Frage, wie man die Mondressourcen friedlich nutzen und entwickeln kann“, erklärte Wu Anfang 2022. Zudem plant China eine mobile, mit künstlicher Intelligenz ausgestattete, Station, mit der man sich bis zu 1000 Kilometer frei auf dem Mond bewegen kann. Anfang des Jahres war die menschliche Anwesenheit auf dem Mond nur eine Nebensache gewesen. Das hat sich nun wohl geändert.