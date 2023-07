Lotto-Millionär Chico erlaubt sich Scherz – und kassiert üble Fake-Vorwürfe

Von: Yannick Hanke

Teilen

In einem Video stellt Lotto-Millionär Chico seine Klavierkünste unter Beweis. Fake-Vorwürfe kommen schnell auf. Dabei wollte der Dortmunder nur witzig sein.

Dortmund – Dieser Lotto-Millionär kann mittlerweile getrost als Promi bezeichnet werden. Die Rede ist von Chico aus Dortmund, der sich seit seinem Lotto-Gewinn über zahlreiche Follower in den sozialen Netzwerken erfreuen kann – und diesen auch immer wieder neuen Gesprächsstoff liefert.

In der jüngsten Episode von Chicos Treiben auf Social Media stellte der Lotto-Millionär seine vermeintlichen Klavierkünste zur Schau. Entsprechende Videos auf Instagram und TikTok dokumentieren das. Doch dauerte es nicht lange, ehe die ersten Fake-Vorwürfe aufkamen. Dabei wollte sich der Mann aus dem Ruhrpott nur einen kleinen Scherz erlauben.

Lotto-Millionär Chico spielt in Dortmunder Innenstadt „Still D.R.E.“ auf dem Klavier – oder ist alles nur fake?

„Tatort“ Dortmunder Innenstadt, Ecke „Peek & Cloppenburg“ im Westenhellweg. Dort hat es sich Chico – der zwischenzeitlich wieder abräumen sollte – vor dem Schaufenster des Modegeschäfts bequem gemacht. Er sitzt lässig mit Sonnenbrille an einem Klavier. Geschwind bewegt der Lotto-Millionär seine Finger über die Tasten des Klaviers, es wirkt souverän und virtuos.

Doch geht hier wirklich alles mit rechten Dingen zu? Mitnichten. Die Töne, die Chico vermeintlich selbst auf dem Klavier erzeugt, sind direkt zuzuordnen. Sie stammen aus dem Rap-Klassiker „Still D.R.E.“ von 1999, einer Koproduktion von Dr. Dre und Snoop Dogg. Warum dies unweigerlich klar wird? Weil sowohl das Klavier-Video auf Instagram als auch auf TikTok mit der Original-Audio des Songs versehen wurden. Wie das ganze Klavier-Spektakel in der Dortmunder Innenstadt mit Tönen vom Klavier klingt, ist nicht klar.

„Wer es glaubt?“: Follower von Lotto-Millionär Chico zweifeln Echtheit von Klavier-Video an

In den Kommentarspalten wird direkt darauf hingewiesen, dass sich Lotto-Millionär Chico mit dem Video nur einen kleinen Spaß erlaubt hat. „Haters gonna say it’s fake“, schreibt der Dortmunder selbst unter dem Video und versieht seine Aussage noch mit einem augenzwinkernden Smiley. Das lässt den Schluss zu, dass Chico seine Follower nicht etwa an der Nase herumführen wollte, sondern nur auf das Offensichtliche hinweist: Er kann gar nicht Klavier spielen. Vielmehr ist der Dortmunder nur auf ein paar Lacher aus.

Auf diese Art von Humor scheint aber nicht jeder von Chicos Followern Lust zu haben. Sie sprechen stattdessen vom „Betrugsversuch“ des Lotto-Millionärs, den sie aufgedeckt hätten. „Wer es glaubt? Die Melodie passt nicht zu deiner Fingerbewegung“, schreibt ein Instagram-Nutzer unter das Klavier-Video vom Lotto-Millionär, der neuerdings auch Wünsche erfüllt. Mitunter wird es in der Kommentarspalte aber auch unschön – und Chico beleidigt.

„Chico van Beethoven“: Lotto-Millionär Chico postet Klavier-Video – viele Follower feiern Aktion

Doch versteht die Mehrheit von Chicos Follower die Aktion richtig und weiß sich positiv zu äußern. Ein Freigeist nennt den Dortmunder Lotto-Millionär „Chico van Beethoven“, ein andere Follower zeigt sich sehr amüsiert über das Treiben von Chico. „Gefühlt alle Tasten bedient, aber immer gleiche Klänge“, heißt es.

Virtuoser Klavierkünstler oder nur ein gut aufgelegter Scherzbold? Mit seinem Klavier-Video spaltet Lotto-Millionär Chico seine Follower auf Instagram und TikTok. © chico_lottomillionaer/Instagram (Screenshots)

Eine schlimme Vermutung wartet dann noch in einem Kommentar auf, in dem es heißt: „10 Millionen weg, Chico verdient jetzt sein Geld mit Straßenmusik“. Das entbehrt aber nicht der Realität, sondern ist als Scherz gemeint – wie auch die gesamte Aktion von Chico. Schließlich soll der Lotto-Millionär auch noch einiges von seinem Gewinn übrig haben. (han)