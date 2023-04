Giftalarm an Schulen: 12 Kinder in Krankenhaus eingeliefert

Von: Nadja Zinsmeister

„Rettungsdienst“ steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Am Montag kommt es in einer Turnhalle in Sachsen zu einem Großaufgebot von Einsatzkräften. Zahlreiche Kinder wurden durch ein Putzmittel verletzt.

Pirna – 59 Kinder und eine Lehrerin wurden am Montag offenbar durch ein Reinigungsmittel in einer Turnhalle verletzt. Die Halle wird von der Grundschule Sonnenstein und Oberschule Carl Friedrich Gauß in Pirna, Sachsen, zum Sportunterricht genutzt. Am Morgen klagten laut dem Landratsamt Pirna plötzlich sieben Kinder über Kreislaufbeschwerden und Unwohlsein.

62 Einsatzkräfte der Rettungsdienste sowie 19 Einsatzfahrzeuge rückten daraufhin an. Die Zahl der Betroffenen stieg über den Vormittag hinweg rasch an. Laut Angaben der Polizei mussten ingesamt zwölf der 59 Schüler zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Beschwerden auf die Verwendung des Reinigungsmittels zurückzuführen. Um welches Reinigungsmittel es sich handelt, war bislang unklar. Ebenfalls, welche Verletzungen die Kinder genau davongetragen haben.

Pirna in Sachsen: 59 Kinder durch Reinigungsmittel in Turnhalle verletzt

Im Gespräch mit bild.de sagte eine Achtklässlerin, die während des Vorfalls vor Ort war: „Wir hatten in der 4. Stunde Sportunterricht. Man konnte nichts riechen, als man in die Halle kam, aber ich bekam Kopf- und Halsschmerzen.“ Der Lehrer habe die Schüler daraufhin aus der Halle geschickt. „Uns wurde gesagt, es sei eine Chemikalie ausgelaufen.“ Die Polizei bestätigte die Angaben zunächst nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Eltern der Schüler wurden über den Einsatz umgehend informiert. Neben den Rettungs- und Einsatzkräften waren zudem ein Kinderarzt vor Ort. Darüber hinaus wurde der Kreisbrandmeister, die Feuerwehr sowie Mitarbeiter vom Amt für Bevölkerungsschutz für den Einsatz in der Turnhalle in Pirna zur Hilfe gerufen. (nz mit dpa)

