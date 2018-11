Chemieunfall in Frankfurt: Feuerwehr sperrt zwei Stadtteile für den Verkehr komplett

Am Dienstagmorgen kam es in einem Frankfurter Industriepark offenbar zu einem Chemieunfall. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

Update 6.05 Uhr: Nun teilte die Feuerwehr mit, dass Salzsäuredämpfe aus einem Container ausgetreten sind. Die Anwohner sollen Türen und Fenster im Bereich Griesheim und Nied geschlossen halten. Messungen im Umfeld des Industrieparks laufen. Der öffentliche Nahverkehr im Bereich Griesheim wurde eingestellt.

Erstmeldung: Offenbar Chemieunfall bei Frankfurt

Frankfurt/Main - In einem Industriepark in Frankfurt ist es am Dienstagmorgen möglicherweise zu einem Chemieunfall gekommen. In den Stadtteilen Griesheim und Nied wurden vorsorglich Warnsirenen ausgelöst, wie ein Polizeisprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa sagte. Die Bewohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Dies sei ein Standardverfahren, erklärte der Sprecher weiter.

Wie die Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurden die beiden Stadtteile zunächst für den Verkehr gesperrt. Genauere Informationen gab es zunächst nicht.

Es kam zu einem Zwischenfall im Industriepark #Griesheim. Daraufhin wurden die Sirenen in #Nied und #Griesheim ausgelöst. Wir sind vor Ort und erkunden. ^tg — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 13. November 2018

