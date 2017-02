Chemiefirma bei Ludwigshafen brennt - Explosionsgefahr

Ludwigshafen - Auf dem Gelände eines Chemieunternehmens in Edenkoben bei Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) ist ein Brand ausgebrochen. Es besteht akute Explosionsgefahr.

In einem Chemieunternehmen in Rheinland-Pfalz ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen - es besteht Explosionsgefahr. Laut Polizei stellt der Betrieb in Edenkoben in der Nähe von Ludwigshafen Kunstharze her und ist in einem Gewerbegebiet angesiedelt.

Die Feuerwehr versuchte, mehrere mit Chemikalien gefüllte Tankbehälter auf dem Areal zu kühlen. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) über den Brand berichtet. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Auch über etwaige Verletzte lagen vorerst keine Informationen vor. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt.

Wie Ludwigshafen24.de berichtet, mussten die Räumungsarbeiten teilweise unterbrochen werden, da sich auf dem Gelände ein explosionsgefährdeter Tank befindet.

dpa

