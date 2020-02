Feuer in Einfamilienhaus in Calden: Bewohner stirbt

Nachbar hat den Brand entdeckt

+ © Tanja Temme Feuer in einem Einfamilienhaus in Calden im nordhessischen Landkreis Kassel: Der Bewohner stirbt. © Tanja Temme

In einem Einfamilienhaus in Calden im nordhessischen Landkreis Kassel hat es am Samstagmorgen (01.02.2020) gebrannt. Für den Bewohner kam jede Hilfe zu spät.